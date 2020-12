Le Strane Alleanze Possibili di Papa Bergoglio. Chi Si Ricorda di Petain?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, monsignor Ics ha letto un articolo molto interessante, il cui collegamento riportiamo in calce, sulle singolari alleanze possibili di papa Bergoglio. La lettura gli ha ispirato una riflessione, che ha voluto condividere con noi. Buona lettura.

§§ §

Caro Tosatti, l’articolo qui allegato racconta che Papa Francesco si sta alleando con chi invece dovrebbe cercare di convertire o almeno correggere. Ma credo che nessuno oserebbe far presenta al Papa che è magari un po’ imprudente nelle scelte di partner o sponsor, perché lo sa perfettamente.

Il problema sta nel capere il perché lo facci. Ma la prima parola d’ordine che viene imposta nel mondo ecclesiale è di dover pensare che lo stia facendo per il nostro bene.

Magari noi non lo capiamo ancora, ma è così.

La seconda parola d’ordine è spiegare a tutti che “I papi si ascoltano e si obbediscono non si criticano”.

La terza parola d’ordine è di ripetere continuamente che “questo papa è il papa giusto per questi tempi”, aggiungendo anche, e con enfasi, che “è un dono di Dio”.

Il link qui sotto riportato parla di innaturali alleanze tra l’attuale pontefice e alcuni nemici storici della Chiesa, persino gente che ha concorso a promuovere la breccia di Porta Pia. Ma i tempi oggi sono diversi, le persone sono diverse. La Chiesa ha ormai un ruolo diverso. La Chiesa oggi sembrerebbe servire al potere per legittimarne le scelte.

Se siano scelte condivise o se siano subite, non posso saperlo. Mi limito a valutare secondo le mie facoltà, dette scelte, non le intenzioni di chi le ha fatte. Io poi non credo di saper commentare le alleanze di un Papa, che non conosco, se non attraverso la stampa, le esternazioni e il Magistero. Certo molte scelte ed alleanze a me paiono inappropriate, talune persino pericolose per la Chiesa stessa.

Ma come dice un mio confratello, la Chiesa (secondo lui) avrebbe visto in passato anche di peggio. Ma tanta arroganza e supponenza su scelte manifestamente rivoluzionarie, lasciano presupporre qualcosa di diverso dal passato.

Quando ho letto il link, mi è venuto alla mente la storia di un personaggio storico di cui non si ha tanta memoria, il Maresciallo Henri-Philippe Petain. Costui fu Maresciallo di Francia, nella prima guerra mondiale fu comandante supremo dell’esercito francese. Nel 1940, quale Presidente del Consiglio, firmò misteriosamente un armistizio con la Germania.

Portò la sede del governo a Vichy, si nominò capo dello stato collaborazionista fino al 1944. Nel 1945 fu condannato a morte per tradimento, ma lui sostenne di essersi sacrificato per evitare conseguenze peggiori alla popolazione francese.

De Gaulle commutò la pena in carcere a vita. Morì sei anni dopo a 95 anni. La storia racconta che persino il Caudillo di Spagna, il Generalissimo Francisco Franco, rifiutò di collaborare con il Fuhrer, facendolo infuriare, ma il Generalissimo aveva “le palle”. Invece Petain, con una storica stretta di mano alla stazione di Montoire sur la Loire, sancì l’alleanza franco-nazista.

Ovviamente questa alleanza non servì affatto alla Francia ed ai francesi, poiché Goring stava “sottomettendola”.

Ma Petain non se ne accorgeva, pensava invece di convertire la Germania ai lumi della Francia. Credo che qualche anima pia potrebbe raccontare questa storia a Santa Marta. No?

***

https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/12/09/pope-francis-partners-with-corporate-titans-to-make-capitalism-more-inclusive-and-fair-is-this-for-real-or-just-corporate-virtue-signaling/?sh=28d12fda4c7b

§§§

