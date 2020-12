Stilum Curiae Ha Raggiunto Venti Milioni di Visualizzazioni. Avanti!

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Buona Festa dell’Immacolata. Il nostro blog la festeggia doppiamente, perché, anche se il traguardo è stato toccato qualche giorno fa, oggi abbiamo il tempo e lo spazio di darvi la notizia che abbiamo toccato e superato venti milioni di visualizzazioni, dal momento della nascita, nell’ottobre di quattro anni fa.

Ormai è diventata una tradizione, quella di avvisarvi quando una nuova tacca sull’asticella viene raggiunta; e per me è motivo – sempre – di gioia, e anche un po’ di stupore. Rispetto all’inizio, e in particolare da qualche mese, da quando abbiamo inaugurato l’abitudine di proporre alcuni articoli in inglese e in spagnolo il bacino di utenza si è allargato, al di là dei confini patri, anche se naturalmente le visualizzazioni avvengono in Italia, o, almeno, in italiano. Nell’immagine qui sotto potete vedere come siano cresciute le visualizzazioni quotidiane; la prima cifra si riferisce all’ottobre del 2016, data di partenza della nostra barchetta nel mare magnum della comunicazione.

Qui sotto trovate invece le cifre globali relative agli anni; come potete vedere c’è una crescita costante, e anche questo è un motivo di soddisfazione. Teniamo sempre presente che lo sguardo di Stilum Curiae abbraccia un settore piuttosto limitato della sfera delle umane attività, e soprattutto non tocca campi “leggeri” che certamente garantiscono un afflusso di visite maggiore.

Ecco invece una schermata per Paesi, anche se sono solo alcuni, in realtà oscilliamo dai 70 agli oltre 90, anche se magari in fondo alla lista si trovano solo due o tre visualizzazioni per nazione.

Ed ecco le cifre globali, compresa quella dei commenti, croce e delizia quotidiana del vostro nostromo….116mila e rotti! Ma vi rendete conto?

Alla fine, come di consueto, un grande grazie; ai collaboratori, in primo luogo, a chi si prende il carico delle traduzioni, a voi che seguite Stilum con pazienza e fedeltà. Un grazie particolare a chi ci aiuta concretamente! Vi chiediamo anche se, quando e come potete, di darci una mano per coprire i costi e metterci in grado di proseguire la navigazione…Grazie di cuore a tutti.

