La Proprietà Privata È Lecita, o No? RVC Fa Parlare il Card. Scola.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Romana Vulneratus Curia ha seguito sulle pagine di Stilum il dibattito nato dalle parole del Pontefice regnante in tema di proprietà privata, e delle reazioni che esso ha provocato in alcuni lettori, che hanno cercato di de-responsabilizzare papa Bergoglio sostenendo che in realtà l’ordine della sua esternazione si trova in san Giovanni Paolo II. Vedete come RVC cerca di riportare in quadro tutto l’argomento. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, ho letto l’intervento di PezzoGrosso sul Papa e la Proprietà privata. Ma ho anche letto una serie di interventi fra i commenti pubblicati da Stilum Curiae che sembrano ideologici nell’interpretazione del pensiero di San Giovanni Paolo II.

Ora, poiché la seconda opera di misericordia spirituale è “Insegnare agli ignoranti” per quanto si riferisce a materia religiosa, vorrei riportare un estratto di un articolo, ben equilibrato, scritto dal card. Angelo Scola su Il Sole-24ore del 17giugno 2015, nel quale chiarisce a quali eccessi nell’uso della proprietà privata ci si deve riferire.

Scrive Scola: “I cristiani, e in particolare il magistero della Chiesa, hanno affrontato il problema riconoscendo, con realismo, l’importanza che, nelle società contemporanee, ha la proprietà privata. È uno dei motori dello sviluppo economico. In un certo senso la proprietà privata è la possibilità che chi lavora ricavi i frutti delle proprie fatiche.

È questa la ragione per cui il magistero della Chiesa, fin dalla Rerum Novarum (n. 7) ha sancito la liceità del diritto di proprietà, concependolo come una sorta di estensione della libertà che ogni uomo esercita in forza della sua relazione filiale con Dio Creatore e Padre (cf. Centesimus Annus 30).

Ma, cosa a cui si presta scarsissima attenzione, nello stesso momento in cui afferma il diritto alla proprietà privata, il pensiero cristiano definisce con rigore i limiti di tale diritto, prendendo le distanze dagli eccessi del liberalismo. San Giovanni Paolo II ha esplicitamente ribadito che la proprietà privata «porta inscritti nella sua natura di diritto umano i propri limiti» (Centesimus Annus 30). L’uomo ha diritto ai beni, frutto del proprio lavoro, ma con la stessa chiarezza e decisione deve ricordare che questi beni gli sono affidati e che al cospetto di Dio un giorno dovrà «rendere rigorosissimo conto» dell’uso che ne ha fatto (Rerum Novarum 18).

Del resto, l’origine dei beni terreni riconduce all’atto creativo di Dio, che ha voluto la terra per tutto l’uomo e per tutti gli uomini. La proprietà privata, perciò, ha inscritta nel proprio Dna la responsabilità sociale: la disponibilità ultima dei beni terreni è universale, non individuale. Di più, come afferma la Populorum Progressio al numero 22: «Tutti gli altri diritti, di qualunque genere, ivi compresi quelli della proprietà e del libero commercio, sono subordinati alla destinazione universale dei beni».

§§§

