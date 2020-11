Nobile: Santi, Giornate Internazionali e Progresso senza il Cristo.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha mandato questa riflessione, come sempre estremamente acuta e centrata, scritta di getto. Buona lettura.

§§§

Nobile

Una volta le scuole e i mezzi di comunicazione ricordavano i santi, ma dato che agli anticristo non sono mai andati giù, li hanno oscurati. Oggi si celebrano le Giornate per qualcuno o qualcosa, magari improponibili. Dalla protezione del clima e della biodiversità, ai pinguini, dalla pizza alla pulizia delle mani. Il 21 giugno abbiamo la Giornata mondiale delle giraffe, invece per il 31 di luglio è stata istituita la Giornata mondiale dell’orgasmo. Da quando è stata stabilita la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, celebrata il 25 novembre, le violenze non sembrano scemare. Secondo un rapporto realizzato dal servizio analisi criminale della direzione della Polizia Criminale su Violenza di genere e omicidi volontari con vittime donne “il numero di assassini volontari nei primi sei mesi del 2020 è sceso a 131 (per il Covid?), contro i 161 dello scorso anno, ma quello di donne uccise è salito da 56 a 59” (grazie o nonostante il lockdown?) Dunque, come prevedibile, celebrare le Giornate serve poco o niente se non a cancellare la celebrazione di quei santi uomini e donne che nella vita hanno realmente sostenuto spiritualmente, materialmente e psicologicamente l’essere umano.

Il politico e diplomatico inglese Arnold J. Toynbee nel 1948 pubblica Civilization on Trial, Civiltà al paragone. Penso che al lettore minimamente sensibile basterebbe una piccola conoscenza dell’indole umana e della storia per considerare lavoro di Toynbee un’opera intensa e senza tempo. Riporto due concetti che i cristiani bistrattati da Bergoglio e dai falsi progressisti conoscono da sempre. Toynbee, scrive: “Il Cristiano amerà il prossimo suo come sé stesso quando cercherà di aiutarlo a ottenere ciò che egli cerca per sé – vale a dire, la somiglianza e la comunione con Dio.”

A proposito del progresso privo del Figlio di Dio: “Il progresso spirituale individuale in questa vita porterà infatti con sé un progresso sociale molto maggiore di quanto non potrebbe essere altrimenti raggiunto. La via migliore per raggiungere una meta è di mirare non alla meta stessa, ma a una meta più alta di là da quella.” Ovvero, quando l’uomo si fa Dio diventa la sua scimmia, se vogliamo, una mina vagante. I governanti attuali, a partire dal Vaticano, lo confermano continuamente.

Agostino Nobile

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: giornate, nobile, progresso, santi



Categoria: Nobile