IL SEGRETO DI SANTA CECILIA. OGGI ALLE 18.00, IN STREAMING.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come ormai di consueto vi informiamo dell’appuntamento domenicale organizzato dal maestro Aurelio Porfiri, che oggi è dedicato – il 22 novembre, sua festa liturgica – a Santa Cecilia. Buona lettura e buon ascolto.

§§§

La martire romana del terzo secolo, Cecilia, è stata oggetto di grande attenzione nel mondo dell’arte. Raffigurata da grandi pittori e presa come patrona dai musicisti, a lei è dedicata una bellissima Basilica nel cuore di Roma.

Nel giorno della festa, il 22 novembre alle ore 18, con Aurelio Porfiri ne parlano Domenico Morgante, musicologo ed autore di un romanzo dal titolo “Il segreto di Santa Cecilia”, Anna Maria Panzera, storica dell’arte ed autrice di un testo sulla Basilica di Santa Cecilia, Guido Milanese, musicologo e latinista.

Il programma sarà trasmesso in live streaming sul canale You Tube RITORNO A ITACA , su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

§§§

