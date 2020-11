NOBILE: IL GOVERNO PAGA CHI DIFFONDE LE SUE FAKENEWS SUL COVID.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci ha inviato questo breve articolo, che ci rivela come il governo elargisca denaro pubblico a favore di chi propala e diffonde la narrazione sul Covid 19 che piace e fa il gioco del governo stesso. Usque tandem….Buona lettura.

§§§

Pioggia di soldi a chi si allinea alle Fakes Covid del governo 5stelle/Pd

Senza libero pensiero la democrazia muore, e in occidente la dittatura sta chiudendo il cerchio.

Mentre migliaia di piccole e grandi aziende chiudono, il governo giallo-rosso sborsa 50milioni di euro alle emittenti radio/tv locali. Sulla pagina del Ministero dello sviluppo economico troviamo la farsa: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/fondo-emergenze-emittenti-locali

Aprendo l’allegato PDF vediamo il tariffario per chi sostiene l’utilità delle mascherine all’aperto e le App Immuni https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_al_DM_12_ott_2020_Fondo_emergenze_emittenti_locali.pdf

Come vediamo gli incentivi li riceverà soltanto chi si allinea alle fakes sul Covi19 dettate da 5Stelle e PD.

Salvini e Meloni cosa fanno, s’indignano? Non hanno capito che i tempi sono cambiati?

Tra breve il governo obbligherà a diffondere notizie sulla necessità del vaccino. Chi lo rifiuterà, prima di essere arrestato dalle forze dell’ordine, rischierà di essere massacrato di botte dai cittadini ingenui plagiati dai media ufficiali e privati.

Molto probabilmente dopo l’ondata Corruptio, diffusa a colpi di mazzette dai soliti tycoon, il governo italiano non eletto utilizzerà i mitra come stanno facendo in Germania.

La polizia tedesca, dopo aver sfondato la porta di casa del Dr. Andreas Noack, colpevole di criticare il lockdown, è stato arrestato.

Il video è scioccante, ma vale la pena dargli un’occhiata https://www.youtube.com/watch?v=OWHLnDsOSwA

Prevediamo che se non ci svegliamo saremo i prossimi.

Mi auguro che gente scaltra dei servizi segreti, delle forze dell’ordine e dell’esercito italiano non caschino così in basso. Invece di tradire il proprio popolo dovrebbero organizzarsi e agire per difenderlo. Anche perché, se i pochi e ricchissimi nemici dei popoli riusciranno a realizzare il loro piano antiumano, le loro famiglie non staranno meglio del popolo. La storia lo insegna. Le ingiustizie portano solo disgrazie e non guardano in faccia a nessuno.

Agostino Nobile

§§§

