NOBILE: ECCO COME HANNO MANIPOLATO I VOTI PRO-BIDEN.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci ha inviato questa riflessione estremamente interessante sulle modalità di controllo delle elezioni presidenziali americane. Buona lettura.

§§§

Gli elettori americani ingannati dai brogli e dall’Hammer e Scorecard

Che i media internazionali siano in mano alla sinistra è ormai evidente come il sole. Quando parlo di corruzione non dev’essere intesa solo come un mercato di bustarelle sottobanco, che comunque abbondano, ma anche ideologica. Ovvero, l’avversione per la verità a prescindere. I precetti deontologici dell’Ordine dei giornalisti, per esempio, esigono “la tutela della persona umana e il rispetto della verità sostanziale dei fatti, principi da intendere come limiti alle libertà di informazione e di critica”. Ma la furia ideologica, come i totalitarismi del secolo scorso in Europa e quella cinese attuale, in questi anni sta dimostrando tutto il suo disprezzo per la verità e la dignità umana.

Ricordiamo che durante il primo e brutto dibattito presidenziale Joe Biden ha detto che non si sarebbe mai dichiarato presidente fino a quando i voti non saranno certificati. In realtà, nonostante i voti delle elezioni presidenziali non sono ancora oggi certificati, Biden si è dichiarato vincitore e i media lo sostengono a ruota libera. Non contenti, i quotidiani cercano di infangare la coppia presidenziale vaneggiando un prossimo divorzio. Si sono inventati un Jared Kushner – marito di Ivanka, figlia di Trump – che consiglierebbe a the Donald di farsi da parte e di lasciare il vincitore Dem alla Casa Bianca. Un vero assalto alla diligenza che, date le ultime proiezioni e gli evidenti brogli, forse Biden e compagni di merenda non andranno alla Casa Bianca ma in un luogo meno piacevole.

Questa breve premessa per rilevare un fatto davvero inquietante. Quanti giornali e TV durante le elezioni americane 2020 hanno rilevato l’utilizzo dell’Hammer e Scorecard, strumento di sorveglianza creato dall’amministrazione Obama/Biden? Nel 2013 scoppiò il caso definito dal settimanale italiano Panorama “United Stasi of America” https://www.panorama.it/news/stati-uniti-nsa-spionaggio-datagate. Si scoprì che il governo Obama/Biden spiava i maggiori governi d’Europa e del mondo. Notizia che in breve venne oscurata per permettere al premio Nobel per la Pace di costruire quell’immagine che i poteri interessati avevano pianificato. Ancora oggi Barak Obama, nonostante le centinaia di migliaia di morti e i milioni di senzatetto sulla sua coscienza, i giornalisti e intellettuali di sinistra lo dipingono più o meno come un messia.

L’Hammer e Scorecard, che tradotto significa letteralmente “Martello e scheda segnapunti”, oltre a spiare cittadini comuni e governi, ha un’altra applicazione che, a quanto pare, è stata ampiamente utilizzata durante le ultime presidenziali. Nel filmato, che consiglio di visionare https://www.youtube.com/watch?v=MzV4iIhCo64 l’ex Generale americano Thomas McInerney spiega che questo gioiello criminale è stato utilizzato per manipolare i dati delle votazioni che hanno spostato almeno il 3% dei voti, acquisiti da Trump, verso Biden. Per quanto riguarda i brogli postali lo spiega in questa intervista

https://www.facebook.com/114805270274991/videos/724372834837288 l’avvocato ed ex sindaco di New York Rudolph Giuliani.

Pensate che i nostri media ne parleranno? Ne dubito per i seguenti motivi.

In questi anni la macchina di guerra psicologica e politica masso-marxista si trova come alleati i maggiori governi occidentali di destra e di sinistra, i media, i social e il sostegno granitico del Vaticano. Il Coronavirus, voluto o meno, ha dato loro una mano, direi, decisiva, dando un colpo terrificante all’economia mondiale – tranne alla Cina – e allo stato psicologico dei cittadini. Dunque, pur con prove e controprove di brogli, che potrebbero dimostrare i governi degli Stati sotto inchiesta o la Corte Suprema degli USA, non penso che il Moloch masso-marxista accetterà la disfatta. Qui si tratta di finire perlomeno cinque anni di galera. Inoltre, sanno che un’occasione come questa, dove virus, Bruxelles e Vaticano, insieme ai grandi social internazionali confluiscono nello stesso piano distruttivo, difficilmente si ripeterà. Tanto più che il popolo si sta svegliando e inizia a manifestare per le strade.

Se i conteggi delle schede elettorali regolari dovessero ribaltare le elezioni a favore di Trump, il Moloch non esiterà a sguinzagliare gli Antifa, BLM, femministe e tutti gli scontenti del pianeta. Mi auguro che le persone di buon senso evitino una guerra civile che porterebbe espandersi in tutto il mondo. Dato che in Italia e in Europa non stiamo meglio degli Stati Uniti, gli unici a guadagnarci da questa debacle storica saranno i paesi totalitari, i quali avranno prove schiaccianti sull’inaffidabilità della democrazia.

Agostino Nobile

§§§

