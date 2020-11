NOBILE: IL MONDO CIVILE NON LASCI TRUMP DA SOLO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile dopo aver letto la lettera aperta indirizzata a Donald Trump dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò ci ha scritto questa riflessione, che volentieri condividiamo: Buona lettura.

§§§

Il mondo civile non lasci Trump da solo

Dopo le scelte socio-politiche di Bergoglio, sostenitore del dichiarato abortista e omosessualista Joe Biden, la lettera aperta del 25 ottobre di Monsignor Carlo Maria Viganò al presidente degli USA Donald Trump ha avuto l’effetto desiderato dal mondo cattolico più avveduto https://www.marcotosatti.com/2020/10/30/vigano-a-trump-ce-un-piano-globale-contro-dio-e-luomo/

Dato il tempismo straordinario delle mosse politiche di Bergoglio, pare proprio che in Vaticano non si muova foglia senza la benedizione dei soliti noti George Soros e Bill Gates, ministri degli esteri del Deep State. Dunque, come persone razionali e credenti (ma data l’importanza delle prossime elezioni non importa essere credenti) apprezziamo enormemente le parole di Monsignor Viganò. Pur se molti ancora non se ne rendono pienamente conto, il messaggio di Mons. Viganò rappresenta una potente luce in società umiliata da un mondo politico, peseudocattolico e mediatico tra i più disumani della storia occidentale.

Ho utilizzato questa breve e importantissima introduzione per fare alcune osservazioni sulle presidenziali che si decideranno (forse) il prossimo 3 di novembre. Scrivo forse perché, leggendo blog e quotidiani americani autorevoli, risulta che le due parti contendenti sono sul piede di guerra come non mai. La stessa CNN, rete principale dei Dem, parla di una possibile guerra civile. Il che significa che la posta in gioco è altissima.

Sul sito di sinistra Boston’s NPR NewsStation troviamo un commento abbastanza articolato di un lettore che si firma con un nome che è un programma: anarchysquid. Come molti americani, parla di una eventuale guerra civile (non dimentichiamo che a partire dalle manifestazioni violente dei BLM, la vendita delle armi ai privati è aumentata in maniera vertiginosa.) Imitando la tattica creata dai masso-marxisti, anarchysquid inverte la realtà dei fatti. L’aggressore diventa vittima e viceversa. Riporto i due commenti che seguono non perché particolarmente attraenti, ma costituiscono il mainstream elaborato dai Dem e diffuso dal 95% dei media americani e internazionali.

Il primo commento inizia rilevando la pretesa superiorità morale (cento milioni di morti ammazzati dal comunismo). “Prima di tutto – scrive il nostro – se c’è una guerra civile, sarà la destra a scatenarla. La sinistra non muore per una superiorità morale, ma per il fatto che culturalmente ed economicamente è ascendente.” In realtà, durante gli otto anni del suo mandato, Obama ha provocato infinite guerre e trenta milioni di disoccupati. Trump non ha vinto le precedenti elezioni perché è un politico navigato e raffinato, ma perché conosce i giochi del Deep State e li ha descritti agli americani.

Anarchysquid, continua: “Diciamo che la guerra civile inizia con un presidente repubblicano che fa qualcosa che scatena la guerra civile.” Il contrario della realtà. Come sappiamo, chi in questi mesi ha portato nelle strade americane disordini, violenze e morti sono i sinistri Antifa e BLM, sostenuti apertamente dai Dem.

All’osservatore non può sfuggire che il pensiero sinistro italiano, e non solo, è il copia e incolla di quello dei Dem americani. Un programma accolto a braccia aperte e portato avanti da Bergoglio. Sembra proprio che il Deep State stia cercando in tutta fretta di portare a fine la prima parte del programma antiuomo, approfittando di una Chiesa guidata da un Giuda. Altrimenti non si capisce perché Bergoglio amoreggi con la Cina (che vende gli organi dei condannati, anche cristiani), con gente che promuove l’aborto fino al nono mese, e con le lobbies LGBT. Al contrario, rifiuta d’incontrare il Segretario di Stato Mike Pompeo che col partito del presidente Trump difendono la vita, la famiglia naturale e i lavoratori.

Adesso diamo un’occhiata a un articolo di Bill Schuette. È stato membro della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, direttore del Dipartimento dell’Agricoltura del Michigan, giudice della Corte d’Appello del Michigan e procuratore generale del Michigan.

Su The Detroit News https://eu.detroitnews.com/story/opinion/2020/10/27/opinion-donald-trumps-pro-american-policies-hand-him-election/3746711001. Bill Schuette, per i motivi che vedremo, è convinto che, tranne brogli, Trump vincerà le prossime elezioni.

Sulla Corte Suprema, scrive: «Trump ha nominato giudici conservatori nelle corti federali di tutta la nazione. Le nomine di Trump alla Corte Suprema – Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett – sono giudici dello stato di diritto che sosterranno la Costituzione.»

Tasse: «I tagli alle tasse di Trump hanno messo soldi nelle tasche della gente e hanno fornito incentivi alle aziende per investire in America e hanno alimentato un’enorme crescita di posti di lavoro nella nostra nazione. Biden ha giurato di eliminare i tagli fiscali di Trump e di aumentare le tasse, che schiacceranno la creazione di posti di lavoro e faranno perdere il lavoro ai contribuenti che lavorano duramente.»

Commercio: «Trump ha resistito alle pratiche commerciali sleali della Cina e ha imposto tariffe doganali per bilanciare gli scambi commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina. Biden eliminerebbe le tariffe Trump e indebolirebbe la competitività globale dell’America. Inoltre, Trump ha abolito il NAFTA e ha firmato l’accordo Stati Uniti-Messico-Canada per aumentare gli investimenti nelle imprese statunitensi e costruire più posti di lavoro in America.»

Sicurezza pubblica: «Trump sostiene la responsabilità dei dipartimenti di polizia di fornire sicurezza nelle nostre strade e nei nostri quartieri. I gruppi delle forze dell’ordine di tutta la nostra nazione lo hanno appoggiato. In netto contrasto, Biden e i democratici radicali vogliono tagliare i finanziamenti della polizia che metterebbero in pericolo la sicurezza pubblica.»

Dunque, non è un caso se gli attacchi contro Trump sono prevalentemente relativi alla pandemia. I tg americani, come quelli europei, diffondono un vero e proprio terrorismo mediatico. La paura è la loro arma finale. Probabilmente il virus sparirà solo se vincono i Dem…

Perchè Bergoglio parla di rispetto e fratellanza, sostenendo in maniera plateale una manciata di tycoon ideologizzati determinati a imporre morte ai nascituri, l’eutanasia, il matrimonio gay e, se nessuno lo ferma, uteri in affitto?

Alla luce di questi fatti, non è difficile intuire i piani del Giuda. Con lui il Deep State ha trovato il più potente e distruttivo alleato. Se Trump dovesse perdere le prossime elezioni il mondo sarà travolto dalle leggi più scellerate della storia. Tutti ne pagheranno le conseguenze, elettori di sinistra inclusi. Se invece il Presidente dovesse essere rieletto e inizieranno le manifestazioni anti Trump, tutto il mondo civile è chiamato a protestare senza sosta. Dobbiamo fare in modo che i media, i politici e in Vaticano temano le manifestazioni, pacifiche e decise, di coloro che amano la libertà, la giustizia e i diritti, altrimenti perderemo i nostri diritti e il nostro futuro.

Come ha più volte ripetuto Monsignor Viganò, non deve mancare la preghiera. In questi giorni che precedono le presidenziali degli USA recitiamo il rosario. Non lasciamo Trump solo davanti a lupi rapaci che ci rubano anche i figli.

Agostino Nobile

§§§

