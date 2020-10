GLI ASSASSINI NON SONO PAZZI. I PAZZI SIAMO NOI, BERGOGLIO E LA SX.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato questa riflessione piena di sdegno e amarezza. Buona lettura.

§§§

Musulmani in azione a Nizza, Avignone e Lione.

Gli europei al contrattacco con peluche e “Je suis”

Il giovane Brahin Aoussaoui la mattina di giovedì 29, è entrato in una chiesa di Nizza e con un coltellaccio ha ucciso tre persone, decapitandone una. Non è altro che l’ennesimo segnale di ciò che sempre più spesso accadrà in Europa. Gli islamisti che si macchiano di crimini non sono spinti solo dalla loro dottrina, ma anche da quella parte politica di sinistra che li coccola e li protegge fino al punto di emarginare chiunque osi criticare l’islam. Su SC sono stati pubblicati alcuni versetti coranici, i detti e gli atti di Maometto che consiglio di rileggere. https://www.marcotosatti.com/2019/04/25/nobile-a-proposito-del-concilio-vaticano-ii-e-del-terrorismo-islamico-che-dice-maometto/

Dunque, chi sgozza e massacra in occidente e i cristiani che vivono nel mondo islamico non sono schegge impazzite o, come dicono i politici e i media, malati di mente. I giovani musulmani che rischiano la vita per uccidere gente indifesa sono sicuri che saranno premiati da Allah. È scritto nel Corano, lo insegna la dottrina.

Se i crimini degli islamisti sono sostenuti da una dottrina che non lascia dubbi, il comportamento più che ambiguo, per non dire suicida, è dato dai nostri governanti, intellettuali sinistri e dall’uomo senza vergogna vestito di bianco. Ascoltando Mattarella, che a proposito del tagliatore di testa di Nizza, commenta: “contrastare il fanatismo di qualsivoglia matrice” lascia basiti. Così come le parole vacue di Macron, Conte & C.

Mai una parola che indichi chiaramente l’islam e la sua dottrina mortifera ma, come il papa, puntano il dito contro gli estremismi di tutte le religioni. Non importa se a massacrare persone innocenti in tutte le parti del mondo siano sempre e solo gli integralisti islamici. Non importa se l’Isis ha macellato migliaia di cristiani e musulmani che non si sono uniti ai massacri. Non importa se in certi paesi musulmani gli stupri di donne cristiane fanno parte della vita quotidiana. Non importa se in molti paesi musulmani i cristiani sono considerati cittadini di serie C, se sono fortunati.

Ma perché il papa e i sinistri si permettono di dire menzogne colossali? Semplice. Sanno che gli sprovveduti li sosterranno sempre e comunque a prescindere. È inutile accusare solo i politici. I veri corresponsabili di queste carneficine sono i bergogliani e chi vota i suddetti politici.

Trovo, dunque, superfluo rilevare le responsabilità di Bergoglio. Basti pensare che quest’ultimo massacratore musulmano è arrivato in Europa sbarcando in quella Lampedusa dove il capo (sic!) della Chiesa ha iniziato a predicare le porte aperte e a redarguire i cattolici che non la pensano come lui. Dopo l’attacco nella chiesa di Nizza ha detto “il popolo francese reagisca al male con il bene”. Nel settembre 2016, dopo la terribile strage di Nizza, disse “all’odio rispondere col dialogo”. Le parole si ripetono come un disco rotto, intanto i cristiani continuano a morire ammazzati nelle chiese e per le strade dagli stessi “malati mentali.”

Per fortuna il popolo non si fa intimidire. Risponderà con fermezza posando peluche sul sangue delle vittime, magari tirando fuori le magliette e i cartelli delle occasioni con su scritto “Je suis”. Se poi ruggiscono la canzoncina demenziale Imagine, stiamo più che tranquilli.

Agostino Nobile

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: islam, lione, nizza avignone



Categoria: Nobile