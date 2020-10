NOBILE: CHI SI VERGOGNA DEL CRISTO NON PUÒ ESSERE PAPA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci ha inviato questa riflessione, piena di indignazione e amarezza, che condividiamo con voi. Buona lettura.

Chi si vergogna del Cristo non dovrebbe occupare il soglio pontificio

Sul commento di Bergoglio ne hanno parlato tutti o quasi. Ma vorrei aggiungere qualcosa, perché conferma ciò che scrivevo nel precedente articolo. Nel corso di un’intervista con Evgeny Afineevsky, regista del documentario Francesco, Bergoglio ha rilasciato un commento che, anche se era più che prevedibile, ha indignato non pochi cattolici: “Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo.”

Alcuni blog cattolici, come Aleteia, considerano il commento di Bergoglio frutto di un montaggio e, dunque, un falso, ma il quotidiano dei vescovi Avvenire conferma l’intervista papale, cercando di chiarire che Bergoglio distingue il matrimonio dalla convivenza civile. Come se per un papa, che abbia letto o meno il Genesi 19 La distruzione di Sodoma e la Lettera ai Romani 1:26-27, avesse il diritto di contraddire l’AT e il NT.

Per gli arrampicatori di specchi bergogliani, comunque, ci sono due fatti incontrovertibili che taglia la testa al toro. Prima della proiezione pubblica, il documentario è stato visionato in Vaticano, e il regista ha ricevuto un premio il giorno dopo la proiezione del docufilm Francesco al Festival del Cinema di Roma. Il gioco di Bergoglio è stato sempre lo stesso: lanciare il sasso e nascondere la mano. Ma questa volta si è spinto oltre, facendo cadere nel ridicolo chi fino ad oggi ha cercato di difenderlo attraverso cavilli, pesi e contrappesi.

Durante i sette anni del suo pontificato Bergoglio si è circondato, tra gli altri omosessuali, di religiosi come il gesuita James Martin, promotore dell’agenda LGBT, che il Vaticano ha spudoratamente invitato a parlare all’Incontro Mondiale delle Famiglie di Dublino del 2018. Ovvero, come ridicolizzare la famiglia naturale in mondo visione. Solo un cinico può arrivare a tanto.

Ma prima di continuare bisogna chiedersi perché Bergoglio ha accettato di rilasciare l’intervista a Afineevsky, regista del documentario, mentre non ha ricevuto l’anziano cardinale Joseph Zen, venuto dalla Cina a Roma per parlare sulle gravissime condizioni dei cattolici cinesi. L’omosessuale si, il vescovo fedele alla Chiesa no.

Facendo una breve ricerca vengo a sapere che nel 2009 Afineevsky realizza “Oy Vey! My son is gay” su un omosessuale ebreo – come l’autore del film – che, per ovvie ragioni, ha ricevuto svariati premi. Il suo documentario del 2015 “Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom” è stato candidato all’Oscar. Ha girato anche il documentario a favore dei rohingia “Cox’s Bazaar in Bangladesh”, premiato. I due soggetti sono in linea col mainstream che vuole gli ucraini vittime del governo russo, quando invece abbiamo abbondanti prove documentate che confermano il colpo di stato ordito dai democratici americani. Per quanto riguarda i rohingia, prevalentemente musulmani del vicino Bangladesh, ospitati da decine di anni nel Myanmar, il regista ripete la stessa tematica vittimista. Anche qui sappiamo, con prove alla mano, che la reazione violenta del governo contro i rohingia è stata causata dai continui soprusi dei musulmani contro le comunità autoctone. Se poi si aggiunge che Afineevsky è omosessuale si capiscono i premi che ha ricevuto e il motivo per cui Bergoglio ha accettato l’intervista.

Siamo, dunque, davanti a una cricca ben selezionata e organizzata. Infatti, subito dopo la diffusione del documentario la CNN (la più potente rete Tv internazionale dei Democratici americani) ha intervistato il citato omo-gesuita James Martin, il quale a malapena conteneva l’esultanza per l’opinione sui diritti omosessuali dell’amico Bergy. Il veleno si diffonde per via mediatica.

Come ho già accennato nel precedente articolo, chi ha veramente a cuore i deboli e i poveri non relativizza il Vangelo. Lo diffonde. Non esiste ideologia, religione o filosofia che promuove la dignità dell’essere umano dal concepimento alla morte naturale come il cristianesimo.

Neanche l’ideologizzato più estremista, a meno che non sia mentalmente disturbato, può negare il lavoro immenso dei missionari durante i secoli. Nei villaggi più arretrati hanno portato, e portano, anche a prezzo di terribili malattie e della vita, lavoro, scuole, ospedali e, soprattutto, quel Gesù Cristo che ha infuso una prospettiva di vita dignitosa sotto tutti gli aspetti. Migliaia di suore cristiane hanno donato, e donano, la vita ai poveri più poveri, tanto che i governi di altre culture spesso le richiedono come infermiere per i loro ospedali.

Quanti cinesi, comunisti, massoni, musulmani, buddisti, indù sono andati nelle terre più inospitali per aiutare i più sfortunati? Tranne i pochissimi che per fini politici imitano i cristiani, nessuno. Bergoglio parla dei poveri e degli emarginati, ma non ha mai ricordato i missionari che da secoli sono in prima linea per alleviare le sofferenze di chi ha avuto la sfortuna di nascere nei paesi non cristiani. Perché? Al contrario, vuole cancellare tutto il bene che la Chiesa ha fatto per valorizzare culture che non si sono mai preoccupate dei deboli. Per quanto riguarda gli omosessuali, rispettati nella cultura cristiana, nelle altre culture vengono come minimo emarginati. Gli integralisti musulmani li eliminano, mentre il governo cinese dopo un colpo alla nuca o sotto anestesia, omosessuali o meno, vende i loro organi.

Sul Wall Street Journal di febbraio 2019, leggiamo: “I membri del Falun Gong, i musulmani uiguri, i buddisti tibetani e i cristiani sotterranei sono stati sottoposti a esami medici e hanno subito il prelievo forzato dei loro organi. Questi organi hanno alimentato un enorme commercio di trapianti di organi.” https://www.wsj.com/articles/the-nightmare-of-human-organ-harvesting-in-china-11549411056 In Vaticano sono così entusiasti da cotanta umanità che hanno rinnovato gli accordi segreti con Xi Jinping…

Ma Bergoglio, che gioco fa? A tutto questo possiamo dare una sola risposta: un papa che si vergogna del Vangelo non ha nessuno interesse per l’essere umano. Non possiamo rispettare un lupo solo perché vestito da papa, che da sette anni si prende gioco di oltre un miliardo di anime. Le sue encicliche sono un vademecum hollywoodiano: belle immagini farcite di falsità. Qualcuno lo definisce l’Anticristo, ma è più probabile che sia vittima della sua ostinata ignoranza, condita da una insensibilità rara e una mancanza totale di carità. Un ateo alleato con una cricca che ha deciso di annichilire l’unica istituzione che difende la famiglia umana.

Agostino Nobile

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, gay marriage, omosessuali



Categoria: Nobile