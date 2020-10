YOUTUBE CENSURA CHI PARLA DI BUSINESS MONDIALE DEL VIRUS.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, stavamo per proporvi un video-intervista realizzato da Beatrice Silenzi, della “Fabbrica dell’Informazione” al dott. Stefano Scoglio in tema di pandemia e ricadute politico sociali, quando è giunta la notizia che Youtube aveva rimosso il video. Questo è il breve video in cui Beatrice Silenzi denuncia questo attentato alla libertà – costituzionale – dell’informazione.

Qui sotto trovate alcune delle frasi pronunciate dal dott. Scoglio, e i commenti di Beatrice Silenzi:

Il dott Stefano Scoglio Direttore del Centro Ricerche Nutraceutiche di Urbino e candidato al Nobel per la Medicina nel 2018 è qui ospite di Beatrice Silenzi – Giornalista – nel Canale Fabbrica della Comunicazione.

In merito all’importante – e difficile – situazione sanitaria ed economica che stiamo vivendo, il dott. Stefano Scoglio ha una posizione piuttosto “eretica e radicale”, come lui stesso la definisce, ma che – supportata da fatti e dati scientifici – lo porta a sostenere che il virus non solo non è mai stato isolato, ma non è mai stato testato per la patogenicità.

Ma allora allora tutti i morti? Le bare portate via dai camion? I decessi che conteggiamo quotidianamente?

“I numeri, in base ai dati Istat, sono stati un po’ gonfiati ed in più ci sono stati una serie di errori gravissimi (mancate autopsie, terapie errate), che anche uno studente di Medicina avrebbe potuto capire”.

C’è il sospetto che virus e vaccino abbiano corso questa gara insieme?

“Partendo dal fatto che oggi” dice il dott. Scoglio “ci troviamo di fronte ad una cosa che non si è mai vista prima, appare strano che, mentre per altri coronavirus, si è ancora al lavoro, per trovare un vaccino, in questo caso – grazie ad un poderoso pompaggio mediatico – un vaccino potrebbe essere pronto in appena sei mesi!”.

Allora se la questione non è squisitamente di ordine sanitario, forse il problema è altrove: nella politica internazionale, nella finanza, nell’economia.

Già nel 2019 gli osservatori economici di tutti gli orientamenti, sostenevano che entro la prima metà del 2020 ci sarebbe stata la più grande crisi finanziaria di tutti i tempi, con conseguente abolizione del contante.

Una crisi prevista solo un anno fa che oggi, in modo devastante, coinvolge piccole e medie imprese, che viene gestita politicamente grazie all’esistenza (ed alla persistenza) di un virus – che resta l’unico colpevole – verso cui non ci si può scagliare!

Questa pandemia viene pompata dai media mainstream in modo piuttosto massiccio e rappresenta l’attacco più diretto a Trump – la vera e terribile spina nel fianco per i Poteri Forti – ed alla sua politica.

Se Trump sarà rieletto, avrà altri 4 anni per portare a compimento le operazioni che ha iniziato (sul sistema finanziario, su quello medico sanitario e così via) e soprattutto avrà il controllo totale del Partito Repubblicano, tanto che sarà molto difficile rallentarlo.

Dott. Stefano Scoglio – Omeopata e Ricercatore Scientifico

Direttore del centro di Ricerche Nutriterapiche di Urbino

Dice Beatrice Silenzi:

Il video realizzato con il dott. Stefano Scoglio su YouTube è stato rimosso perché – viene detto – i parametri della community non vengono rispettati.

Sono Giornalista e conduttrice radio televisiva da molti anni e ritengo di fare un lavoro sempre professionale, deontologico, etico.

Questo è il mio pensiero al riguardo.

L’intervista è visibile sulle piattaforme in descrizione del video!

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: censura, covid, scoglio, silenzi, youtube



Categoria: Generale