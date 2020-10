¿EL PAPA HEREJE? ¡PERO QUÉ! SON CHARLATANERÍAS DE UN BAR DEPORTIVO…

.

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, don Egizio ha mandado las líneas que están a punto de leer como uno de los comentarios a un artículo del blog. Pero las he encontrado muy pertinentes, muy lúcidasy muy sabrosas, por eso he decidido hacer un post, para compartir con un mayor número de personas la desolada argucia de don Egizio. Buena lectura.

§§§

Mis amigos anticlericales están desplazados, quieren ser algún cardenal diácono, algún prefecto de una Congregación, algún director del Osservatore Romano, algún director de la escuela de Bolonia (no, eso ya no va, está desactualizada, nadie quiere en absoluto ser prior de Bose) .

Pero el Papa es soberano temporal de su pequeño Estado: ¿por qué no promulga una ley sobre las uniones homosexuales en vigor en el Vaticano? Parece que el problema se siente en el Vaticano, ahora incluso puede volverse perpetua una Miss Italia de 22 años y ningún compañero prelado lo miraría. Han para temer sólo campaneros y sacristanes. Por el contrario, los seminaristas no se han descarriado, digamos la verdad, los seminarios son círculos gay.

En serio, alguien le sugiere a Bergoglio todas las contraseñas, el lenguaje mismo, para ser tomados en cuenta en los organismos internacionales, en el mundo que hace opinión (todo lo que ha enumerado Super Ex, y él se ha adaptado: no es harina del lote de Bergoglio, porque no tiene los instrumentos, es un simple peronista-populista sudamericano de izquierda (no marxista), su mundo ideal es una gran favela mestiza donde el pueblo encarna una doctrina y una verdad innatas.

No, esto es cosa de académicos (por pobres que sean) y profesores de tercera categoría (los nombres son siempre los de esos cuatro gatos que no hacen cola).

En realidad, mis amigos anticlericales nunca querrían deslizarse en un ambiente tan mediocre como el círculo mágico de Bergoglio. No es que los odien; los desprecian, con algunos cumplidos a Scalfari.

En todo caso, un Papa puede ser juzgado y depuesto por herejía, que no consiste en el error, sino en la arrogancia de sostener la verdad de un grave error dogmático; lo cual no es así, porque estas declaraciones trituradas y extraoficiales, contradictorias y modificadas no constituyen un “sostener”, sino solo una charla desde un bar deportivo, que cambia según el juego o el tipo de licor.

Confusiones y disparates él, políticamente correctos de tercera categoría los consejeros, herejías todavía no.

Estamos en un nivel (cualitativo) más bajo, la herejía es algo más serio y coherente.

Simplemente, tanto la curia romana (en lo temporal y lo espiritual) como la Iglesia en todos los niveles jerárquicos ha descendido a un nivel entre lo ridículo y lo insignificante: y de hecho los chinos (que son astutos) se ríen del Papa, firman y hacen como siempre.

Y tengo dolores ciáticos que no puedo ver…

Amén

§§§

