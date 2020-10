UNIONI GAY . IL PAPA CONTRO LA SCRITTURA PREPARA UNO SCISMA?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Romana Vulneratus Curia ha letto delle dichiarazioni rilasciate dal Pontefice regnante in materia di unioni civili e famiglie omosessuali. Questo è il suo commento. Buona lettura.

Caro Tosatti, ricevuta la notizia che Bergoglio avrebbe dichiarato di esser favorevole alle unioni civili fra omosessuali, mi son detto che poteva esser una “scalfarata” (cioè una interpretazione secondo Scalfari). Invece no. (si leggano i due link qui , uno e due)

Alcuni giornali titolano:“Svolta del Papa “, invece no.

Non è una “svolta “ è una conferma.

Subito a marzo 2013 post elezione un famoso membro della beneamata lobby confidò ad un prelato che con Bergoglio “sarebbero stati più forti di prima”.

Poi la prima udienza alla coppia gay.

Poi la nomina di mons. Ricca a prelato dello IOR, così ben focalizzata da SandroMagister.

Poi il caso del gay dichiarato Padre Martin e la sua carriera fulminante. Poi il caso delle coperture al card.McCarrick e l’attacco a mons.Viganò, cacciatore di fatti illeciti e disordini sessuali all’interno della chiesa. Infine la sublime spiegazione che Sodoma venne distrutta perchè rifiutò stranieri, non perchè ivi si praticavano atti contro natura senza limiti ignorando gli ammonimenti del Cielo.

Ora, chi gli ha imposto queste dichiarazioni deve esser ben potente viste le responsabilità che così gli si buttano addosso.

Infatti con questa decisione Bergoglio dovrà riscrivere i DieciComandamenti togliendone almeno uno, dovrà negare i Peccati che gridano vendetta contro lo SpiritoSanto, dovrà cambiare il Sacramento del Matrimonio (già messo in discussione con AmorisLaetitia) e almeno altri due Sacramenti correlati.

Dovrà anche modificare radicalmente l’istituto della Famiglia, avendo dichiarato “son figli di Dio e hanno diritto ad una Famiglia”.

Insomma ora ha creato le condizioni per uno scisma.

E bravo il nostro Bergoglio! Chissà però che diranno ora i famosi “obbedienti” al Papa a qualsiasi costo e per qualsiasi ordine che da.

Chissà come reagiranno i famosi “prudenti” che stanno sempre zitti e cercano il buono in ogni esternazione di Bergoglio. Ah, nel discorsetto che potrete sentire, prende occasione per dare un attacco anche a Trump sul tema muro in Messico che separa le famiglie. Intendeva le famiglie mexicano-gay?

RVC

