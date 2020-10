COVID-19, LA PANDEMIA INEXISTENTE. MENTIRAS, NEGOCIOS Y TERAPIA

Marco Tosatti

En la locura poblada por merodeadores e imbéciles en la que vivimos inmersos -hablo de la llamada emergencia del coronavirus, la pandemia nunca declarada oficialmente por la OMS con algún documento escrito y de la que el gobierno se aprovecha ampliamente por motivos políticos- hacae bien cada tanto leer palabras no viciadas con histerias y terrorismo. Por eso me parece interesante y útil compartir estas reflexiones del dr. Sergio Resta, aparecidas en Sanità e Benessere. Disfruten la lectura.

§§§

Soy cirujano oncólogo y editor de la Enciclopedia Médica Italiana (U.T.E.T.). Corrijo algunas imprecisiones.

Al día de hoy el Sars-Cov2 ha determindo 370.000 muertos en todo el planeta y no millones. La definición de pandemia está equivocada, desde el momento que el virus influenza es causa de un número de decesos que va desde los 350.000 a los 650.000 por año… y de eso no se habla. La patología no es devastadora.

Los casos tratados en la fase inicial en Lombardía se vieron afectados graves incompetencias terapéuticas y una ausencia total de coordinación con el Ministerio de Salud. Los sujetos con insuficiencia respiratoria clara fueron intubados o tratados con cascos CPAP y murieron. La hidroxicloroquina, apresuradamente desaconsejada, resultó ser el fármaco de primera elección en los casos iniciales y en la fase media de desarrollo sindrómico.

La azitromicina se asocia con la hidroxicloroquina para la prevención de hiperinfecciones bacterianas pulmonares.

Pacientes con sintomatologías absolutamente desvinculadas de la infección Covid-19 han sido catalogados como Covid-19+ y han engrosado las filas de una serie de casos improbables, ridículos y absolutamente falsos. La OMS declaró sólo verbalmente la pandemia: no existe un documento elaborado e impreso.

La declaración tuvo lugar pocas horas antes de la emisión de cupones multimillonarios que los “bien informados” han recogido, apostando por la declaración de la pandemia, hoy inexistente.

El suero hiperinmune de pacientes recuperados es curativo y de bajo costo.

Las terapias existen y han sido probadas.

Las autopsias (ciertamente también realizadas en China y cuyos resultados no han sido comunicados al mundo) han puesto de manifiesto la trombosis de las ramas pulmonares, responsable de los decesos de la mayoría de los pacientes.

Las comorbilidades de graves a muy graves causaron la muerte de pacientes ancianos (promedio de 80,2 años) afectados por Sars-Cov2 en una fase avanzada, como siempre ocurre también con la gripe estacional común (influenza).

Los ancianos fueron los más afectados después del choque posvacunal para prevención de la influenza, vacuna administrada a más de 159.000 sujetos, que contenía cepas atenuadas H1N1 excepcionalmente virulentas. admitido y absolutamente no concedido que las 31.000 muertes registradas en Italia sean atribuibles al Sars-Cov2, el l% de mortalidad sobre el total de la población italiana es de 0,050. La nada más absoluta.

Disponible para datos y evaluaciones estadísticas que se adhieran a los números del ISS (Istituto Superiore di Sanita).

Los cadáveres han sido cremados para ocultar las gravísimas pruebas de impericia, acciones y omisiones gravísimas llevadas a cabo en el tratamiento de los pacientes fallecidos.

Sergio Resta

***

El doctor Sergio Resta: nació en Roma el 13 de agosto de 1957. Después de la obtención del diploma de madurez clásica se gradúa a los 23 años en Medicina y Cirugía (cum laude) y a la edad de 28 años es especialista en Cirugía General (cum laude) en la Universidad de los Estudios de Roma “La Sapienza” y el Policlínico Universitario “Umberto I” de Roma. Autor de más de 100 publicaaciones científicas originales editadas y editor de la Enciclopedia Médica Italiana editada por U.T.E.T. para la sección quirúrgica, el doctor Sergio Resta desarrolla actividades profesionales libres en Italia y en el exterior. Posee Título nacional de Asistencia Médica en Emergencias Sanitarias Territoriales. Es capacitador de PNL (programación neurolingüística) y de PNEI (psiconeuroendocrinoinmunología).

Publicado por Marco Tosatti originalmente en italiano el 7 de octubre del 2020, en marcotosatti.com/…stente-bugie-affari-e-terapie/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

