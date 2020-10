MASCHERINE, COVID. L’IMBECILLE È IL KAPÒ DEI REGIMI GLOBALISTI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mentre un governo che si regge su un Parlamento sconfessato da una lunga serie di risultati elettorali (Il M5S si avvia alla scomparsa) decide misure incostituzionali con strumenti palesemente incongrui e di dubbia costituzionalità come i DCPM, mettendo in atto una dittatura soft con la complicità ahimè interessata dei mass media di regime e di chi dovrebbe garantire (non ridiamo) le libertà costituzionali, Agostino Nobile ci regala un commento alla situazione che è uno sfogo dal cuore. Buona lettura.

L’imbecille è il kapò dei governi globalisti

Nel suo “Eretici”, pubblicato nel1 905, G. K. Chesterton scrive: “Non furono mai le persone spinte da una convinzione che compirono così vaste persecuzioni. Furono le persone incuranti che ricolmarono il mondo di fuoco e oppressione. Furono le mani degli indifferenti che accesero le fascine; furono le mani degli indifferenti che girarono la ruota”.

Quando il pensatore britannico scrisse queste parole la televisione non esisteva, altrimenti avrebbe aggiunto un’altra tipologia umana più pericolosa dell’indifferente: l’imbecille. Una creatura plasmata dalla tv che col Coranavirus incombente ha dimostrato in maniera, direi, offensiva la sua ostinata caparbietà nel negare il buon senso.

Con la tv gli imbecilli, già presenti agli albori dell’umanità, a partire dal secolo scorso si sono moltiplicati come conigli, senza offesa al mite animale. Infatti, se il coniglio è innocuo, l’imbecille prodotto dai media rappresenta la tipologia umana più pericolosa della comunità. Non solo in ambiente sociale, ma soprattutto perché attraverso il voto può decidere le sorti di un paese. Per sua natura l’imbecille voterà sempre chi lo porterà alla miseria, umana e materiale. Vedi le dittature di cui parla Chesterton. L’imbecille non impara dalle esperienze proprie e altrui, perché la sua struttura mentale è ideologica. Aborre la realtà.

In testa non ha quelle che simbolicamente chiamiamo antenne, ma una cappa ideologica che gli impedisce di intercettare i segnali esterni che potrebbero fargli analizzare gli eventi. È privo di memoria, gli si può raccontare tutto e il contrario di tutto. Consapevole dei suoi limiti raziocinanti, delega le proprie scelte a chi lo fa sentire intelligente o lo rende parte di un fiero gruppo, di imbecilli. L’imbecille ha una naturale repulsione per il buon senso e i fatti reali, predilige le idee che accrescono i propri rancori. Essendo orgogliosamente ignorante, l’unico scarica stress che possiede è l’odio. Vedi Antifa, BLM e simili.

Da quando è arrivato il Coronavirus l’imbecille sta elargendo una quantità impressionante di imbecillità. Con la mascherina fa jogging e va in auto con i finestrini chiusi.

Oggi gli imbecilli più potenti hanno in mano tutto, dalla Chiesa alla politica, dalla finanza ai mezzi di comunicazione. Senza vergogna alcuna, in diretta tv, forse per ostentare una simpatia che non posseggono, si salutano toccandosi i gomiti o la punta del piede.

Nel 2018 sinistri italiani come la Boldrini, non spesero una parola per la diciottenne romana Pamela Mastropietro, fatta a pezzi con un’accetta da un nero, ma si sono inginocchiati alla Camera per ricordare l’americano di colore Floyd, che viveva di espedienti, ucciso incidentalmente da poliziotti imbecilli. Questi politici sono stati eletti dalle numerose tribù degli imbecilli, che in Italia, e penso in tutto l’occidente, raggiungono perlomeno il 30%.

Abbiamo potuto ammirare, si fa per dire, quegli strani personaggi che davanti ai supermercati impongono di seguire le frecce in terra, magari facendoti fare un giro di cento metri anche se l’ingresso è vuoto. Quelli che ti dicono di coprire con la mascherina anche il naso, nonostante fior di virologi abbiano ripetuto all’infinito che respirare il proprio respiro significa inspirare anidride carbonica che crea l’ipercapnia (insufficienza respiratoria).

Ovvero, il modo più celere per danneggia il sangue e quindi i polmoni https://www.fibrosicisticaricerca.it/domanda-e-risposta/sintomi-dellaumento-di-anidride-carbonica-nel-sangue/ Ma dato che la Tv non ne parla, non è vero. Per tagliare la testa al toro basterebbe correre per mezz’ora con la mascherina che tappa bocca e naso. Rappresenta la migliore risposta.

All’imbecille puoi dire queste verità, consigliandogli di fare una breve ricerca su internet nei siti ospedalieri e medici autorizzati. Niente da fare, non rinuncerebbe all’idea inculcatagli dalla Tv, nemmeno morto. Non è una battuta. Dopo aver fatto presente la pericolosità della mascherina, una ragazza alla cassa di un supermercato che porta la mascherina otto ore al giorno, mi ha risposto “Lo so che fa male, ma è la legge e bisogna rispettarla.”

Agostino Nobile

§§§

