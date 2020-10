GUIDO FERRO CANALE: COME (NON) RISCONTRARE UN’ERESIA..

Carissimi Stilumcuriali, il dibattito sul Concilio, rinfocolato dalle prese di posizione dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò, non conosce soste. Siamo felici di ospitare questo intervento del prof. Guido Ferro Canale, che aggiunge nuova legna al fuoco del dibattito. Buona lettura.

Come (non) riscontrare un’eresia

Mons. Viganò, che ha meritoriamente voluto riaprire il dibattito sul Concilio, è tornato in argomento con qualche novità. Oltre a riproporre la tesi secondo cui i testi conciliari sarebbero volutamente equivoci, infatti, egli è giunto ora a sostenere che, almeno in alcuni casi, non vi sia affatto equivoco, ma errore sicuro, cui non può essere permesso di ammantarsi dell’autorità magisteriale.

Purtroppo, però, l’Arcivescovo adduce un solo esempio… E temo che non lo abbia scelto tra i migliori. Conviene citare il suo pensiero per esteso:

“La proposizione della Lumen Gentium «Ma il disegno di salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono il Creatore, e tra questi in particolare i musulmani, i quali, professando di avere la fede di Abramo, adorano con noi un Dio unico, misericordioso che giudicherà gli uomini nel giorno finale» (LG, 16) non può avere alcuna interpretazione cattolica: anzitutto perché il dio di Maometto non è uno e trino, e in secondo luogo perché l’Islam condanna come blasfema l’Incarnazione della Seconda Persona della Santissima Trinità in Nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. Affermare che «il disegno di salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono il Creatore, e tra questi in particolare i musulmani» contraddice palesemente la dottrina cattolica, che professa la Chiesa Cattolica, a titolo esclusivo, unica arca di salvezza. La salvezza eventualmente conseguita dagli eretici, e a maggior ragione dai pagani, proviene sempre e solo dall’inesauribile tesoro della Redenzione di Nostro Signore custodito dalla Chiesa, mentre l’appartenenza a qualsiasi altra religione è un impedimento al perseguimento della beatitudine eterna. Chi si salva, si salva per implicito desiderio almeno implicito di appartenere alla Chiesa, e nonostante la sua adesione ad una falsa religione: mai in virtù di questa. Poiché quel che essa ha di buono non le appartiene, ma è usurpato; e quello che ha di erroneo è ciò che la rende intrinsecamente falsa, dal momento che la commistione di errori e verità trae più facilmente in inganno i suoi adepti.”

Premetto che condivido in toto le sue considerazioni dottrinali,[1] ma assolutamente nulla dell’esegesi testuale. Pur con tutta la stima che nutro nei suoi confronti, infatti, mi è impossibile non notare come egli faccia dire al testo ciò che esso non dice affatto, ossia che l’Islam sarebbe un mezzo positivo di salvezza. L’errore essenziale di merito sta nell’aver confuso “disegno di salvezza” – nell’originale latino “propositum salutis” la volontà salvifica universale di Dio, che è un dogma di fede – e mezzo di salvezza; invece, l’errore di metodo mi sembra, con tutto il rispetto, veramente madornale… sarebbe bastato, dopotutto, citare il testo completo di LG 16!

“Infine, quanto a quelli che non hanno ancora ricevuto il Vangelo, anch’essi in vari modi sono ordinati al popolo di Dio [32]. In primo luogo quel popolo al quale furono dati i testamenti e le promesse e dal quale Cristo è nato secondo la carne (cfr. Rm 9,4-5), popolo molto amato in ragione della elezione, a causa dei padri, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili (cfr. Rm 11,28-29). Ma il disegno di salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono il Creatore, e tra questi in particolare i musulmani, i quali, professando di avere la fede di Abramo, adorano con noi un Dio unico, misericordioso che giudicherà gli uomini nel giorno finale. Dio non e neppure lontano dagli altri che cercano il Dio ignoto nelle ombre e sotto le immagini, poiché egli dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa (cfr At 1,7,25-26), e come Salvatore vuole che tutti gli uomini si salvino (cfr. 1 Tm 2,4). Infatti, quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa ma che tuttavia cercano sinceramente Dio e coll’aiuto della grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di lui, conosciuta attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna [33]. Né la divina Provvidenza nega gli aiuti necessari alla salvezza a coloro che non sono ancora arrivati alla chiara cognizione e riconoscimento di Dio, ma si sforzano, non senza la grazia divina, di condurre una vita retta. Poiché tutto ciò che di buono e di vero si trova in loro è ritenuto dalla Chiesa come una preparazione ad accogliere il Vangelo [34] e come dato da colui che illumina ogni uomo, affinché abbia finalmente la vita. Ma molto spesso gli uomini, ingannati dal maligno, hanno errato nei loro ragionamenti e hanno scambiato la verità divina con la menzogna, servendo la creatura piuttosto che il Creatore (cfr. Rm 1,21 e 25), oppure, vivendo e morendo senza Dio in questo mondo, sono esposti alla disperazione finale. Perciò la Chiesa per promuovere la gloria di Dio e densità salute di tutti costoro, memore del comando del Signore che dice: « Predicate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16,15), mette ogni cura nell’incoraggiare e sostenere le missioni.“

A livello interpretativo, uno dei problemi principali dei testi del Concilio è la loro densità, lo sforzo di concentrare, all’interno di ciascun punto, una gran quantità di spunti, temi e argomenti. Appunto per questo, però, diventa importante individuare i punti cardine del ragionamento; l’impresa sarebbe molto più facile se ci trovassimo di fronte ad un Concilio dogmatico, dove questi punti sono già elencati nei canoni, mentre qui si tratta di seguire il discorso da un numero all’altro, all’interno dello stesso capitolo. Un po’ più laborioso, forse, ma non un cimento impossibile!

Il titolo del Cap. II della Lumen Gentium ce ne dà il tema: “Il popolo di Dio”; il n. 9 ce ne offre la definizione, o piuttosto la descrizione di come, dall’antico Israele, si sia passati al nuovo, cioè alla Chiesa (quella cattolica, come ha specificato subito prima il n. 8); i nn. 10 e 11 ci parlano della natura sacerdotale di questo popolo e dei Sacramenti, che ne sono la principale manifestazione; il n. 12, forse il più disorganico, aggiunge la missione profetica, l’indefettibilità nella fede e la presenza dei doni liberi di Dio, i “carismi”, accanto alla struttura gerarchica e sacramentato. Finalmente il n. 13 enuncia, in esordio, che “Tutti gli uomini sono chiamati a formare il popolo di Dio. Perciò questo popolo, pur restando uno e unico, si deve estendere a tutto il mondo e a tutti i secoli, affinché si adempia l’intenzione della volontà di Dio, il quale in principio creò la natura umana una e volle infine radunare insieme i suoi figli dispersi (cfr. Gv 11,52). A questo scopo Dio mandò il Figlio suo, al quale conferì il dominio di tutte le cose (cfr. Eb 1,2), perché fosse maestro, re e sacerdote di tutti, capo del nuovo e universale popolo dei figli di Dio.”. Spiega che pertanto questo popolo è diverso dagli altri, li trascende, li può abbracciare senza assorbirli. E conclude: “Tutti gli uomini sono quindi chiamati a questa cattolica unità del popolo di Dio, che prefigura e promuove la pace universale; a questa unità in vario modo appartengono o sono ordinati sia i fedeli cattolici, sia gli altri credenti in Cristo, sia infine tutti gli uomini senza eccezione, che la grazia di Dio chiama alla salvezza.”.

I numeri successivi sviluppano i singoli punti: il 14 riguarda i fedeli cattolici, cui ricorda severamente la necessità della Chiesa per la salvezza; il 15 ai cristiani acattolici, descrivendo per sommi capi i molteplici elementi di unità che ancora sussistono e l’impulso soprannaturale ad operare “affinché tutti, nel modo da Cristo stabilito, pacificamente si uniscano in un solo gregge sotto un solo Pastore”. Infine, il n. 16, che è il nostro, passa ai non cristiani e anche per loro individua qualcosa che hanno in comune con il Popolo di Dio. Non certo allo scopo di dire che si salvano grazie al fatto di non farNe parte, ma per affermare – come fa S. Tommaso nel testo richiamato alla nota 18 – che già adesso Cristo è il capo di tutti gli uomini, sebbene non di tutti nello stesso modo, ed esercita un influsso attuale che salva i pagani anche senza l’opera visibile della Chiesa o dei Sacramenti, quando tali mezzi non siano trascurati per colpa. L’ultimo periodo e il n. 17, che conclude il capitolo, completano il discorso parlando del mandato missionario del Popolo di Dio.

Mi sembra che questo basterebbe, ad un esame obiettivo, per concludere che l’interpretazione proposta da Mons. Viganò, ben lungi dall’essere la sola possibile, manca di una base testuale solida.

Visto però che egli insiste altresì sull’elemento intenzionale, sulla volontà dei novatori di trarre in inganno, giudico opportuno aggiungere che il periodo sui musulmani è stato completamente riscritto nell’ultima redazione del testo… e che all’equivoco, semmai, si prestava il precedente, secondo cui “Alla rivelazione fatta ai Padri non sono del tutto estranei neppure i figli di Ismaele, che, riconoscendo Abramo come padre, credono altresì nel Dio di Abramo”.[2]Basta confrontare le due stesure per capire che si è proprio voluto evitare di dire che il dio dei musulmani è lo stesso Dio di Abramo!

E infatti la modifica risale ad un consistente gruppo di membri del Concilio (“circa 230, che vivono soprattutto in oriente”), preoccupati tra l’altro di ribadire che “obiettivamente i musulmani non possiedono pura la rivelazione fatta ai Padri”. Avrebbero però voluto aggiungere che essi credono anche che Dio abbia parlato per mezzo dei profeti; ma qui si è opposta la Commissione, osservando che “facilmente, attraverso quest’ultimo inciso, si capirebbe che Dio ha parlato per mezzo di Maometto”.[3]

Insomma, l’equivoco teorizzato da Mons. Viganò – o qualcosa di molto simile – è stato previsto già durante l’iter della Costituzione sulla Chiesa… ma, anziché coltivarlo, lo si è voluto attentamente evitare!

Con successo, almeno a mio parere.

Semmai, più che su singoli punti dei diversi documenti, converrebbe soffermarsi su un problema a monte: come mai il Concilio avrebbe voluto essere dogmatico e definitorio, ma non lo è stato?

Quando, durante il primo periodo, si è deciso di rielaborare tutti gli schemi, l’indicazione espressa era proprio nel senso di abbreviare, sintetizzare… e redigere canoni dottrinali![4]

Come mai questo non è stato fatto? Chi ha deciso altrimenti?

Di tante “Storie del Concilio” che sono state scritte, nemmeno una, a quanto ne so, si pone il problema, non parliamo poi di fornire una risposta.

Io non ho modo di cercarla per conto mio, anche perché non saprei da che parte cominciare; ma chi volesse dare un fondamento storico solido alla tesi delle manovre dei novatori e del Concilio manipolato ha qui una pista da esplorare e un lavoro tracciato.

Genova, li 28 settembre 2020

Guido Ferro Canale

