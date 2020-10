DEOTTO, LA TRAGEDIA DI LECCE E LA NOSTRA QUOTIDIANA FOLLIA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’amico e collega Paolo Deotto – che ringraziamo di cuore – ci ha mandato questa sua riflessione sulla tragedia di Lecce. E le sue considerazioni mi sembra che meritino una riflessione attenta e triste sulla follia assoluta dei tempi in cui viviamo. Buona – mesta – lettura.

§§§

Caro Marco,

mi è capitato più di una volta di sentirmi dire che ho delle “fissazioni”, perché torno spesso su alcuni argomenti, che peraltro a me sembrano quelli essenziali. E proprio alla luce delle mie “fissazioni” vorrei condividere con te alcune riflessioni su quel terribile duplice omicidio che si è consumato a Lecce.

Il giovane assassino, reo confesso, ha dichiarato che le due vittime erano “troppo felici” e questo gli aveva fatto “montare la rabbia”. E alla rabbia è seguito lo scatenamento della crudeltà, preceduto però, a quanto pare, da una pianificazione abbastanza scrupolosa del crimine. L’avvocato che avrà l’arduo compito di difendere in giudizio questo assassino non potrà che aggrapparsi all’infermità mentale. “Solo chi non è sano di mente può compiere atti di questo genere”. E vedremo come andrà.

Ma, al di fuori di quelle che in fondo non sono che alchimie giuridiche, che del resto l’avvocato non potrà non fare, mi pare che si impongano alcune riflessioni.

Il giovane assassino è un pazzo? Resta il fatto che, almeno da quanto si legge, non aveva mai avuto precedenti di tipo psichiatrico. Un carattere introverso non è certo da solo in grado di definire la “pazzia”.

E tra l’altro in questo caso specifico, l’assassino aveva ben pianificato il suo crimine, arrivando a fare anche la mappa delle telecamere presenti nella zona in cui abitavano le povere vittime. E infatti, da quanto sentivo ieri alla radio, è stato solo l’errore nella valutazione del raggio di copertura di una telecamera a perderlo: è stato inquadrato e i Carabinieri lo hanno identificato.

Insomma, un ventunenne che non aveva mai fatto nulla di illegale decide di uccidere due persone. E studia bene il crimine, si fa anche la nota spese di quanto gli serve, compresi i detersivi per eliminare le tracce di sangue.

Tutto questo “per rabbia”.

Adesso è tranquillizzante per tutti, e non solo per l’avvocato difensore, dire “è roba da pazzi”. È tranquillizzante, perché ognuno dice in sé stesso “io non potrei mai fare una cosa così orrenda”.

Ma invece a me viene da pensare che questo assassino altri non è che un figlio dell’epoca di follia che viviamo, senza per questo, ci tengo a sottolinearlo, togliergli un briciolo di responsabilità.

Dal “mitico” sessantotto si sono radicate nella società (ex)civile alcune idee malate, che in cinquant’anni hanno continuato a germogliare e a crescere, fino a diventare “sentire comune”. Con i risultati che vediamo al giorno d’oggi.

La frenetica, infantile, pretesa di poter realizzare tutti i propri desideri, anche i peggiori, ha preso solide radici, anche perché, nella latitanza sciagurata della Chiesa (che un tempo era custode dell’ordine morale) è diventato impossibile definire cosa sia male e cosa sia bene. È una strada che si percorre e che via via porta a risultati sempre più spaventosi. Una volta era di sicuro “male” abortire, perché era la soppressione di un innocente. Ma in anni e anni di aborto libero, si è radicata la convinzione che abortire è un lecito diritto. Una volta era di sicuro “male” uccidere vecchi e malati, perché sono fastidiosi. Ma anche l’eutanasia pian piano è entrata nella testa della gente come cosa lecita. Anzi, addirittura “buona”, fatta per il bene della vittima. Una volta la sfera sessuale apparteneva alle cose privatissime, di cui semplicemente non si parlava coram populo. Adesso la sessualità è sbattuta in faccia in ogni momento e le perversioni rivendicano il diritto di essere considerate “normalità”. E infatti, sulla scia dell’esaltazione dell’omosessualità, stiamo arrivando allo sdoganamento della pedofilia.

Insomma, torniamo sempre lì, alle mie fissazioni. Ma una morale “in movimento” è una contraddizione in termini, perché quello che oggi è male può divenir lecito, e addirittura “bene” domani.

Se io oggi ho un desiderio e non riesco ad appagarlo, perché dovrei rassegnarmi? Potrei magari impegnarmi ad appagare in modo onesto il mio desiderio (sempre che il desiderio sia onesto).

Già, ma qui torniamo nel caos. Perché cosa è onesto e cosa non lo è? E chi lo stabilisce?

E arriviamo al problema fondamentale. La società (ex)civile, che con gioconda gaiezza ha voluto fare a meno del Padreterno, si scopre malata, confusa, smarrita. Perché c’è un’altra cosina da sottolineare: l’uomo non nasce “buono”. Infatti, ha bisogno del Battesimo per liberarsi dal primo peso, quello del peccato originale. E ha bisogno tutta la vita dei Sacramenti, per non essere sopraffatto dal male. Ma al giorno d’oggi è vietato parlare di peccato e redenzione. Siamo tutti buoni, buonissimi (a parte Salvini, beninteso) e Dio è un dispensatore di misericordia a prezzi di realizzo…

Se l’uomo era la creatura bella, buona e gioconda che in molti si immaginano, che bisogno c’era dell’arrivo del Redentore?

E torniamo a Lecce, dove un giovane vede una coppia felice, e nella sua testa “monta la rabbia”. Lui non ha quello che loro hanno. Ma purtroppo non dice a sé stesso che se vivrà da persona onesta, potrà anche lui raggiungere quel po’ di felicità che possiamo avere su questa Terra.

Già, ma come fa a dirlo a sé stesso? Cosa vuol dire ormai essere una persona “onesta”? Vuol dire non essere omofobo? Fare la raccolta differenziata? Portare la mascherina anche sotto la doccia?

Un giovane smarrito immerso in una società smarrita, così smarrita da crearsi, avendo voluto eliminare il Buon Dio, tante ritualità pagane a titolo di consolazione. Una delle cose più ridicole nei trascorsi mesi di isolamento per la vera o presunta epidemia, è accaduta quando un giorno fu lanciato il consiglio (o l’ordine) di cantare a mezzogiorno “Bella ciao”. Il cavolo a merenda. L’idolo del momento a cui aggrapparsi, avendo dimenticato che la nostra salvezza esiste già da duemila anni.

Torniamo a Lecce. Quel giovane è “arrabbiato”. Così arrabbiato che decide di distruggere le cause della sua “rabbia”, i due fidanzati. Già, perché tra l’altro nessuno gli ha insegnato che bisogna imparare a dominare i propri impulsi. Vecchie norme di sapere fascista. Se hai un desiderio, soddisfallo… del resto, che vale la vita? Come ci diceva Madre Teresa di Calcutta, se una legge permette alla madre di uccidere il proprio figlio, perché io non posso uccidere te?

E quindi chiudo con una delle mie fissazioni. Anzi, direi che è la fissazione unica e costante. È perfettamente inutile adesso strizzarsi il cervello per capire i “perché” del crimine di Lecce. Il perché è sempre quello: se non si recupera la morale cristiana, che aveva costruito una società sana e mortalmente solida, che aveva costruito la civiltà, si andrà sempre di più verso la rovina. Direi che decenni di “morale laica” stanno a dimostrarlo.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: detto, follia, lecce



Categoria: Generale