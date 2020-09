BECCIU: DESPUÉS DE LA DECARDINALIZACIÓN, LA DESPAPALIZACIÓN?

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriali, monseñor ICS ha comentado de este modo los recientes hechos y declaraciones referidos al pontífice reinante y al cardenal Angelo Becciu. Y como siempre, me parece que su análisis es impecable. Buena lectura.

§§§

Han “DESENCARDENALADO” al cardenal Becciu y el Papa ambientalista pide LIMPIEZA, pero sólo dos días antes que el escándalo se hiciera público. ¡Pero vamos!

Estimado Tosatti, saltemos también la información (ahora conocida por todos) de la destitución del doctor Angelo Becciu de todos los cargos que ocupó en el spa multinacional Vaticano-ONG, cuyo presidente es el doctor Jorge Bergoglio, de Argentina.

El escándalo que asolará a esta multinacional, provocando que caiga en todas las bolsas de valores internacionales, ya ha sido anticipado por la Agencia de Calificación llamada L’Espresso.

Esta agencia de calificación anticipa que el doctor Becciu deberá que explicar dónde ha terminado la montaña de dólares y euros que provenían del Óbolo de San Pedro, de los Fondos de la Conferencia Episcopal Italiana, etc., aparentemente desviados a los negocios familiares.

El doctor Becciu no es nuevo en estas sospechas, teniendo un registro de escándalos desde al menos hace 8 años. Estos escándalos van desde el default del Instituto Dermopático de la Inmaculada a los inmuebles de Londres.

Pero sobre todo el doctor Becciu será recordado por haber hecho “volar por el aire” en el 2012 la Ley Antilavado querida por Benedicto XVI, haciendo expulsar antes al presidente del IOR (GottiTedeschi) y después al presidente del AIF (el cardenal Nicora).

Pero los hechos más significativos para nuestra reflexión son los siguientes. Hasta el 2013 el doctor Becciu (cerdeño de Pattada) vivía y prosperaba a la sombra de su “jefe”, un tal contador Bertone del Canavese, de profesión secretario de Estado.

El debut profesional del doctor Becciu sucede cuando la asamblea de los accionistas del spa de la ONG El Vaticano pide la renuncia del presidente a cargo y nombra presidente y CEO (con todos los poderes delegados) al doctor Bergoglio.

En sus nuevos cargos que ocupa desde hace siete años (7 años, no 7 meses) por nombramientos del doctor Bergoglio, nuestro doctor ha hecho de todo, pero nadie se había dado cuenta.

Como co-secretario de Estado se quita de encima al cardenal George Pell y al revisor Liberio Milone, porque habían encontrado alguna “cuenta” off shore…

Obviamente su jefe finge no saber nada e incluso lo asciende (por haberle cortado las piernas a Pell) primero a la riquísima Orden de Malta, después a la estratégicamente poderosa Congregación para las Causas de los Santos, donde quizás acelerar algún proceso de beatificación puede generar un valor agregado (piense en los Caballeros de Colón, muy cercanos a nuestro Becciu).

Ahora Becciu declara que prefiere el silencio. Normalmente, esta declaración se hace cuando alguien quiere tomarse un tiempo para hablar con sus abogados y socios para protegerse de acciones de responsabilidad y negociar una indemnización sustancial ante un “acuerdo de no competencia”; lo cual traducido para nuestra institución no significa comprometerse a no asumir cargos, que yo sepa, en la Comunidad Valdense o en los Testigos de Jehová, solo significa “callarse y mantener en secreto eventuales archivos” sine die…

Pero permítanme ahora agregar una: ¿Quién contrató a Becciu y quién le hizo hacer carrera? Quien lo contrató fue el contador Bertone, pero quien le hizo hacer carrera durante siete (7) años fue el doctor Bergoglio.

Y cuantos más errores o escándalos cometía, más carrera hacía. ¡Obvio! ¿Pero desde cuándo para hacer carrera se deben hacer estas cosas? Entiendo la oportuna “descardenalización” para anticipar por un par de días el escándalo (que el domingo será denunciado a todos por el L’Espresso) y que le había preadvertido su amigo Scalfari. Pero precisamente porque lo entiendo, ahora espero (todos debemos esperar) una auto “despapalización” a causa de una combinación de responsabilidad y de culpa. Porque si no la declara, apuesto lo que quieras a que nuestro amigo sardo (el sardo de Pattada), sediento de venganza y ciertamente lleno de expedientes, sabrá cómo responder a la descardenalización ¿O no?

¿Ahora el Papa pide “LIMPIEZA”? (dice Repubblica )? ¡Pero vamos! Pide limpieza después de siete años de “inmundicia contaminante protegida”? ¿Precisamente él que es “ambientalista””? ¿Y sólo dos días antes del escándalo público? En el 2015 el Pontífice dijo, palabras más palabras menos, que un cristiano corrupto “apesta”, contamina. Concuerdo en todo. Si ahora eliminamos el hedor, que la limpieza comience por la cabeza: ‘O pesce fète d’ ‘a capa [el pez se pudre por la cabeza], dicen en la sabia Nápoles… Y es necesario para la protección del ambiente.

§§§

