AGOSTINO NOBILE A PEZZO GROSSO SU DEEP STATE DEEP CHURCH.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile era stato interpellato qualche tempo fa, in un commento apparso sul nostro blog, da Pezzo Grosso. Ecco la sua risposta. Buona lettura.

Deep State e Deep Church

Ringrazio l’amico Pezzo Grosso per le questioni che ha sollevato a proposito della deriva vaticana.

Dato che sarebbero necessarie troppe pagine per darne una risposta esaustiva e i fatti sono, se non oscuri, particolarmente intricati, per dare un piccolo contributo mi limiterò a rispondere stringatamente basandomi su alcune vicende più o meno conosciute.

Innanzitutto penso sia necessario riportare alcuni documenti relativi ai piani massonici. Li ho già menzionati precedentemente, ma penso sia utile ricordarli per meglio inquadrare il soggetto che affrontiamo.

Nella sua ricerca I Papi e la Massoneria la storica Angela Pellicciari riporta alcuni passi delle corrispondenze fra carbonari (finanziati dalle massonerie britannica e francese), in cui si teorizza la corruzione dei costumi: «L’essenziale è isolare l’uomo dalla famiglia, è fargliene perdere le abitudini. » Il carbonaro noto col nome di Vindice, cita l’opinione di un fratello massone secondo cui «per abbattere il cattolicesimo bisogna cominciare dall’eliminazione delle donne.» Il carbonaro commenta: «In un certo senso questa frase è vera; ma, visto che non possiamo sopprimere le donne, corrompiamole insieme alla chiesa.» Prerogativa della massoneria internazionale è quella di infiltrarsi nella Chiesa per annichilirla dall’interno: «Si tratta di stabilire il regno degli eletti sul trono della prostituta di Babilonia (frase coniata da Martin Lutero per indicare il soglio pontificio), che il clero marci sotto la nostra bandiera, mai dubitando di seguire quella delle chiavi apostoliche». Vindice, così scrive al cugino Nubio, capo dell’Alta Vendita (all’interno della carboneria si chiamano cugini e non si parla di loggia, ma di vendita): «È la corruzione alla grande che abbiamo cominciato, la corruzione del popolo attraverso il clero e del clero per mezzo nostro, la corruzione che senza dubbio ci porterà un giorno a seppellire la Chiesa». In una lettera del 1819 un affiliato alla Carbonaria, scrive: «Il Papa, chiunque egli sia, non entrerà mai nelle società segrete; […] Dobbiamo ricercare e aspettare, come gli ebrei aspettavano il Messia, un Papa secondo le nostre esigenze». In un’altro documento del 1879, leggiamo: «L’unico modo per rompere la superstizione del cattolicesimo è la scuola. La scuola è il cannone della battaglia morale”.» In queste poche righe abbiamo gran parte delle risposte che ci interessano. I massoni, i liberals e i marxisti, condividono lo stesso programma.

Per avere un’idea su quanto scriviamo sugli intrighi vaticani penso sia utile leggere Via col vento in Vaticano di monsignor Luigi Marinelli, pubblicato nel 1999. Leggerlo vent’anni fa pareva incredibile, in questi anni è un dato di fatto. Dunque, la Deep Church (oggi meno profonda e più alla luce del sole) di cui ha scritto recentemente Mons Viganò, esiste da anni. Le lobbies che cospirano spesso da dietro quinte, sono costituite da tycoon che influenzano col denaro i maggiori governi del pianeta. La frase di papa Ratzinger “Pregate perché non fugga per paura davanti ai lupi”, non è diretta ai conflitti interni del Vaticano, quelli, come sappiamo, ci sono sempre stati. Quasi certamente papa Benedetto XVI si riferiva a ecclesiastici atei che col supporto esterno economico, politico e mediatico sono riusciti a tenere in scacco un papa come Giovanni Paolo II (perdono per le crociate e l’incontro religioso di Assisi in primis) e costretto alla rinuncia del pontificato Benedetto XVI.

Pezzo Grosso, domanda: “perchè la cosiddetta sinistra ha tutto questo potere e consensi? perché ha consenso dai tycoon supercapitalisti? perché ha questo consenso da parte della finanza ebraica (sempre attenta agli equilibri di potere), perché ha questo consenso persino da parte della massima autorità morale al mondo?”

La scuola e i media hanno lobotomizzato gran parte dei sacerdoti e dei fedeli cattolici, inculcando quel senso di colpa di cui ha più volte parlato e scritto Joseph Ratzinger anche prima del suo pontificato. A questo aggiungiamo le scuole di teologia, dove gran parte degli insegnanti senza pudore alcuno snobbano, se non ridicolizzano, il cattolicesimo e valorizzano Lutero e Maometto.

Il nemico comune dei briganti che costituiscono il Deep State (anche loro più in evidenza) è il cattolicesimo, l’unico messaggio che rispetta l’essere umano dal concepimento alla morte naturale. I diritti umani, scaturiti dal Vangelo, rappresentano l’ultimo baluardo di cui vogliono sbarazzarsi. Sono convinti, sbagliando, che i loro piani socio-economici potranno realizzarsi solo annacquando il messaggio evangelico. Per i cospiratori la società funzionerà realizzando una nuova forma di schiavismo e riducendo la popolazione mondiale. David Rockefeller, uno dei membri fondatori del gruppo Bilderberg e della Commissione Trilaterale, era uno di questi. Ascoltate un suo discorso di qualche anno fa all’ONU: https://www.youtube.com/watch?v=OKwOXJ9RbHE

Tra l’altro, i fatti avvenuti negli ultimi decenni lo confermano ampiamente: aborto, dissoluzione della famiglia naturale, matrimonio tra persone dello stesso sesso, utero in affitto, eutanasia, invasione coatta di giovani musulmani sovvenzionati (con i nostri soldi) e protetti dai governi europei, dall’ONU e dalle principali Ong internazionali.

E il Vaticano? In casa bergogliana, oltre alla statua di Martin Lutero e di Pachamama sono stati invitati prevalentemente personaggi che, per differenti fedi e culture, non conoscono nemmeno il Pater Noster. L’economista e fanatico abortista americano Jeffrey Sachs, durante l’ultima sua conferenza in Vaticano, se non sbaglio nel novembre 2017, attaccò il presidente antiabortista Trump provocando l’incontenibile soddisfazione della gerarchia ecclesiastica. Nel suo The Population Bomb, l’abortista Paul R. Ehrlich considera la diminuzione della popolazione mondiale unica soluzione alla fame e all’inquinamento. Pubblicato nel 1968, Ehrlich prevedeva qualche miliardo di morti per fame nel mondo prima dell’anno 2000. Non solo è stato smentito. Ogni anno per motivi prettamente economici si gettano 1,3 miliardi di tonnellate di cibo (1/3 della produzione mondiale), mentre 795 milioni di persone soffrono la fame. Bergoglio inveisce contro le multinazionali, ma invita i loro ideologi in Vaticano stendendo il tappeto rosso. Da quale parte sta il vescovo vestito di bianco? Al lettore la sentenza.

Lenin e Hitler raggiunsero il potere grazie ai finanziamenti delle grandi multinazionali e delle banche internazionali dei paesi democratici. Oggi, dopo il fallimento delle due totalitarismi, le stesse lobbies mirano alla realizzazione di quello che viene definito post-umanesimo. Ma a differenza del secolo scorso, quando la Chiesa rappresentava l’unico baluardo della civiltà, gli ecclesiastici bergogliani siedono al loro lugubre banchetto.

Il marxismo ha potuto diffondersi in tutte le culture del pianeta alimentando la rabbia dei proletari e la furia degli scontenti. Oggi ci riprovano con le cosiddette minoranze. L’islam, pur non rappresentando una minoranza, grazie alla sua dottrina schiavista è stato accolto alla mensa delle lobbies anticristiche. Nell’islam, come sappiamo, lo schiavismo è parte fondante della dottrina coranica, così come i matrimoni tra signori attempati e bambine minorenni, anche di sei, sette anni. Il sogno dei pedofili che allignano nel Deep State.

E la Cina? Il cancelliere della Pontificia Accademia delle scienze mons. Marcelo Sánchez Sorondo, non ha dubbi: “In questo momento, quelli che realizzano meglio la dottrina sociale della Chiesa sono i cinesi”. Se il governo cinese accetterà l’aut-aut dell’alta finanza (la chiesa bergogliana sembra essere nelle mani di Xi Jinping), la sua politica capital-marxista antiumana verrà utilizzata come Caterpillar per cancellare ogni opposizione, incluso l’islam.

Dobbiamo augurarci che The Donald vinca le prossime elezioni e tiri fuori gli artigli necessari per fermare i briganti dentro e fuori le mura Leonine. Sperando altresì che gli elettori della sinistra mondialista si ravvedano prima che gli stringano il cappio al collo.

Agostino Nobile

