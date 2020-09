SAMARITANUS BONUS, RIFORMISTA, CAPPATO. SI VA ALLA GUERRA?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo ricevuto, e condividiamo con voi, questa riflessione di un amico di Stilum Curiae sulla Samaritanus Bonus della Congregazione per la Dottrina della Fede e delle reazioni che ha provocato nel Partito della Morte. È una riflessione rivolta a tutti, e in particolare ai credenti. Buona lettura.

§§§

SAMARITANUS BONUS – RIFORMISTA – CAPPATO – SI VA ALLA GUERRA?

Pochi giorni dopo la presentazione di “Samaritanus Bonus”, che chiarisce nuovamente gli insegnamenti della Chiesa sul fine vita, Marco Cappato, l’ha commentata sulle pagine de “Il Riformista” (https://www.ilriformista.it/eutanasia-cosi-il-vaticano-nega-i-diritti-del-malato-162319/) scrivendo che, “ … fornisce, con l’approvazione del Papa un contributo alla violazione delle leggi dello Stato italiano e alla negazione del diritto all’autodeterminazione dei malati”.

Cappato attacca la Santa Sede dicendo anche “afferma che l’eutanasia è un crimine contro la vita umana, ed arriva a definire “complici” non solo coloro che aiutano i malati a interrompere la propria vita, ma anche i Parlamentari che approvano leggi sull’eutanasia e il suicidio assistito” ed arrivando perfino a “spaventare i malati terminali sostenendo che “una persona che sia registrata in un’associazione per ricevere l’eutanasia deve mostrare il proposito di annullare tale iscrizione prima di ricevere i sacramenti”.

Il discorso si sarebbe anche potuto chiudere qui. Cosa vuoi commentare a fronte di simili affermazioni? Lasci perdere e vai oltre.

Ma il giorno dopo, 25 settembre, lo stesso giornale affida ad un Tommaso d’Aquino Jr il compito di affrontare gli aspetti più teologici e sociologici citando male l’immancabile Concilio Vaticano II (Gaudium e Spes) e malissimo il Catechismo della Chiesa Cattolica (Cfr. par 1789) (https://www.ilriformista.it/samaritanus-bonus-quel-documento-vaticano-senza-misericordia-162911/?refresh_ce).

Andando a cercare si vede che il discorso parte da molto più lontano e già il 19 novembre dello scorso anno era stato arruolato il padre gesuita Francesco Occhetta S.J. che commentava (https://www.ilriformista.it/diritto-a-morire-quando-si-muore-chi-muore-15903/) il “Diritto a morire: quando si muore, chi muore?”.

Il commento era a seguito della sentenza dei giudici costituzionali che già nel settembre 2018 si erano pronunciati in materia di fine vita, anche alla luce dell’entrata in vigore del cosiddetto “testamento biologico”. Questa sentenza, in pratica, introduceva nell’art. 580 del Codice Penale la scriminante che giudica “non punibile”, a certe condizioni, chi agevola qualcuno che decide di togliersi la vita quando “l’aiuto riguarda una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l’idratazione e l’alimentazione artificiale) e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

Vedremo dopo perché abbiamo ricordato e riportato questo passo della sentenza.

Siamo certi di poche cose, visto l’andazzo attuale, ma siamo quasi sicuri che Cappato e le sue schiere abbiano letto, a differenza di tanti cattolici, “Rivoluzione e contro-rivoluzione” del compianto Plinio Correa de Oliveira, quindi temono che qualcuno inizi a pensare che sarebbe ora di mettere qualche puntino su qualche “i”, e corrono ai ripari.

I “piccoli passi” che sinora hanno caratterizzato l’agire di lor signori devono subire una accelerata che potrebbe anche portare a qualche uscita di strada.

I “piccoli passi” e gli “appelli opportunistici” che sempre hanno caratterizzato le azioni radicali hanno portato, purtroppo, all’attuale assuefazione delle coscienze ed a far digerire, il concetto che ormai e si possono solo limitare i danni. Che ci sia la voglia, da parte di qualcuno, di combattere e non lasciare le barricate, non era in programma. Questo crea scompiglio e reazioni disordinate, come questi articoli dimostrano.

Si potrebbe ricordare l’utilizzo della tragedia della diossina di Seveso sfruttata cinicamente per far approvare la Legge sull’aborto. Il terrore, istillato goccia a goccia, nel cuore di tutte le madri, di partorire figli deformi o con malattie incurabili da scontare per tutta una vita derelitta e penosa. Niente di tutto questo è mai accaduto e tutti i bambini abortiti a seguito di questa onda ignobile e vergognosa erano risultati sani e senza alcun problema palese ne occulto. Ma la Legge è passata ed ha fatto milioni di morti.

I “piccoli passi” sono stati sempre usati quando l’obiettivo grosso non era alla portata dei rivoluzionari di turno. Si crea un piccolo avamposto, che poi si consolida e da li si parte per ulteriori piccoli blitz creando nuovi avamposti. Il nemico può anche reagire, ma non in modo convinto. Cosa vuoi che sia un piccolo blitz? Una puntura di spillo ad un elefante. I bambini giocano e fanno rumore. Lasciamoli giocare, così non rompono di più le scatole.

Gli esempi sono davanti a tutti noi. Tutti, o quasi, di basso profilo, per non impressionare troppo. Dalle azioni della Cirinnà al testamento biologico, alle unioni civili sino ad arrivare ai disegni di Legge Zan & C. dopo i falliti blitz dei vari Scalfarotti di turno. Anche gli slogan sono quasi sempre analoghi, anche se cucinati con salse diverse. “A te che male fa?”. Mai una volta che sia posta la domanda corretta “Che bene fa?”. Mai che si pensi che se una cosa è sbagliata per me dovrebbe essere sbagliata anche per gli altri. Mai che si pensi che in nessun caso il male può portare al bene.

Per riflettere correttamente sul caso DJ Fabo, che nel 2017 è servito a riaprire questo nuovo fronte, dopo che il caso Welby, e prima ancora il caso Englaro, non erano riusciti a creare delle brecce significative, occorre capire come stanno conducendo l’attacco all’obiettivo vero. Da vecchie volpi hanno aggiunto una nuova strategia alla vecchia autodenuncia.

Crearsi alibi precostituiti per poi arrivare ad assoluzioni plateali da pubblicizzare fuori dal contesto reale. Mi spiego meglio.

Cappato accompagna DJ Fabo (al secolo Fabiano Antoniani), con grande pompa mediatica, in Svizzera per la “buona morte”. Ricordo perfettamente il momento del rientro in Italia (di Cappato, perché DJ Fabo non c’era più): Ero in auto e dalla radio ascoltavo il resoconto, in diretta o registrato da poco. Cappato diceva che lui si era limitato ad accompagnare DJ Fabo in Svizzra. Non era intervenuto “in nulla”, non aveva schiacciato alcun bottone. Concludeva dicendo: “Andrò ad autodenunciarmi ai carabinieri. Voglio vedere se è un reato accompagnare in auto una persona”. Infatti così fu. Al processo riuscirono, secondo i loro sistemi ben oliati, ad ottenere due risultati: continuare a far parlare nel tempo della triste vicenda del suicidio assistito del povero ex DJ ed ottenere l’assoluzione per gli atti “non compiuti” dal Cappato, spacciandoli, con certificazione fornita dalla magistratura, come libertà di suicidio all’estero senza che questo comporti reato. L’effetto secondario, diventato poi fondamentale, è stato quello di coinvolgere così la Corte Costituzionale con le due sentenze sopra richiamate. La sentenza dei giudici del tribunale non era quella, ma “quella” fu la versione che venne divulgata. Oltretutto con un piccolo infortunio nella sentenza. L’assoluzione venne motivata con “perchè il fatto non sussiste”, mentre loro avrebbero voluto “perchè il fatto non costituisce reato”. Giuridicamente era la realtà. Cappato non aveva fatto niente di illegale, aveva solo accompagnato un tizio in Svizzera. Se l’assoluzione fosse stata “perchè il fatto non costituisce reato” sarebbe stata analogamente vera (aveva accompagnato una persona, non aveva neanche schiacciato alcun bottone), ma sarebbe stata sbandierata, “ufficialmente”, come se il “non reato” fosse stato il suicidio assistito.

L’hanno fatto ugualmente, ma falsamente.

Intanto era stato compiuto un altro passo, in attesa del successivo che arrivò come da programma.

L’assoluzione, nel processo per la morte di Davide Trentini, con una sentenza sciagurata dei giudici di Massa, di Marco Cappato e Mina Welby dall’accusa di aiuto al suicidio previsto dall’art. 580 del Codice Penale. Per inquadrare meglio il problema è bene ripercorrere alcuni degli ultimi passi del dibattimento, proprio perché, appunto, la “sentenza Trentini” è molto diversa dalla “sentenza DJ Fabo”.

Per Trentini, Cappato non si era mosso dall’Italia, ma si era “limitato” a raccogliere fondi. L’accompagnatrice era stata Mina Welby, insieme a delle infermiere perché, è bene precisarlo, Trentini non era collegato a macchinari salvavita particolari. Malato di sclerosi multipla sin dal 1993 Trentini, barista di Massa, in realtà aveva condotto una vita quasi normale con la necessità, negli ultimi anni di vita, di ricorrere a farmaci antidolorifici sino ad arrivare alla morfina per l’aggravarsi delle sue condizioni.

A causa di problemi alle attività intestinali e del successivo blocco, aveva dovuto ricorrere a pratiche infermieristiche prima che la madre si impratichisse operando direttamente in proprio.

Questo, che può sembrare secondario, è invece fondamentale perché la difesa di Cappato-Welby ha equiparato la presenza di farmaci e pratiche infermieristiche a quella delle macchine salvavita, per agganciarsi alla sentenza della Corte Costituzionale.

Quale malato cronico non abbia bisogno di farmaci e pratiche infermieristiche non è dato sapere, fatto sta che su questo si è sorvolato durante il processo ascoltando solo un perito, il Dott. Mario Ricci, che ha riferito di colloqui telefonici con la madre di Trentini, quindi senza ascoltare alcuna testimonianza o registrazione diretta.

Che il Dott. Ricci,dirigente di anestesia dell’ospedale di Cremona sia anche componente del direttivo dell’associazione Luca Coscioni, non è risultato rilevante per i giudici.

Così come si è sorvolato sul cercare di capire in cosa consistessero le pratiche infermieristiche (massaggi, clisteri, altro) per aiutare Trentini ad evacuare visto il blocco intestinale.

In cosa consistessero i farmaci che assumeva e che potevano portare a depressione o ad una maggior facilità manipolativa di chi avesse interesse a farlo.

Fatto sta che il Pubblico Ministero, pur sollecitato da molti a guardare all’aspetto politico, da usare poi in parlamento, degli intenti degli imputati ha risposto: ”Non mi sento di dire che c’è un disegno politico, io su queste cose non ci voglio neanche entrare”.

Tremenda invece, per quanto ci concerne, la dichiarazione di Mina Welby: «L’ho aiutato a morire da cattolica».

Fatto sta che neanche la madre e la fidanzata, che lo assistevano, sono state chiamate a testimoniare e quando il PM, alla fine, ha deciso di chiedere ulteriori approfondimenti, con nuove prove e testimonianze dirette, i giudici non hanno accolto le richieste e, in Camera di Consiglio hanno deciso in pochi minuti per l’assoluzione.

Prima di salutare i giudici che andavano a chiudersi in Camera di Consiglio, Cappato si era premurato di informarli con questa sua dichiarazione spontanea: “Alla corte vorrei ricordare che dalla morte di dj Fabo e Trentini altre decine di persone si sono recate in Svizzera per il suicidio assistito e le autorità italiane ne sono state informate da quelle elvetiche. Nessun procedimento penale però si è aperto. Quelle persone non hanno avuto bisogno di noi, perché avevano i soldi per farlo e chi li trasportava. Ma questo non può essere il discrimine tra malati che soffrono”.

Cioè il tutto ridotto ad una diatriba fra ricchi e poveri con loro, cuore d’oro, che forniscono ai poveri diseredati i mezzi di cui sono privi.

Questa, in estrema sintesi, la storia dell’assoluzione in quel di Massa spacciato come vittoria dell’eutanasia e come nuova sottolineatura del vuoto normativo che è urgente colmare con una apposita Legge da utilizzare, poi, per spostare i paletti ancora più in la secondo i canoni tipici della finestra di Everton.

Cosa ci insegna tutto questo e cosa dire a commento della battaglia che si sta scatenando ? Cosa dire degli attacchi di Cappato, del Riformista e di altri giornali ?

E’ evidente che la rivoluzione ha ripreso il suo galoppo e la pubblicazione di “Samaritanus Bonus” è solo un’altra tappa della eterna battaglia.

La “rivoluzione” non porta, mai, alcun miglioramento, ma aggiunge solo un passo verso una nuova tappa infernale.

Ci si avvicina sempre più a satana scendendo di girone in girone, di sovversione in sovversione ed al peggio non c’è mai limite.

Ci troviamo a camminare, come qualcuno ebbe a dire, sulla ruota di un mulino dove, per rimanere fermi, occorre andare in senso inverso mantenendo almeno la stessa velocità della ruota. Se vogliamo avanzare la nostra velocità deve essere più elevata. L’unico modo per contrastare la ruota è fermarla, cioè tornare alla situazione pre rivoluzionaria, cioè attuare la controrivoluzione che predicava Plinio Corre de Oliveira, anche se, proprio per la sua vista lunga ed acuta, non era molto amato neanche in campo cattolico.

La battaglia deve essere a 360 gradi perché a 360 gradi è l’attacco.

Editoria, pseudoscienza, potere giuridico, politica, cultura (cinema, letteratura, teatro, musica, ecc.), scuola, medicina, tutto deve essere presidiato e riconquistato, iniziando dalle Parrocchie, che pure dovrebbero essere il nostro baluardo, ma in troppi casi sono solo le quinte colonne del nemico.

E’ arduo? Si. E’ impossibile? No.

Se dodici pescatori ignoranti hanno cambiato il mondo, noi possiamo farcela.

Quello che occorre è solo la nostra conversione.

I presupposti sono l’unità di intenti e la cooperazione, l’annullamento del fuoco amico e soprattutto l’umiltà di comprendere che, ognuno nel proprio campo, può essere determinante portando il proprio mattoncino alla costruzione comune o anche solo facendo la guardia al classico bidone di benzina (controllando prima che non l’abbiano già svuotato).

Iniziamo a cambiare noi stessi ed il mondo cambierà, come diceva Madre Teresa di Calcutta. Dietro alla sua santità milioni di persone sono cambiate.

Possiamo cambiare anche noi, convertirci ed attivarci.

§§§

