GOTTI TEDESCHI. L’ESEMPIO DI LEJEUNE, IL SILENZIO DELLA CHIESA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ieri abbiamo pubblicato la lettera aperta che laici e preti hanno rivolto al cardinale presidente della CEI, Gualtiero Bassetti, sul tema dell’aborto, e dell’indifferenza che troppo mondo cattolico sembra mostrare verso questo genocidio. Casualmente pochi minuti dopo abbiamo ricevuto dal prof. Ettore Gotti Tedeschi questo ricordo di un grande scienziato e grande cattolico, il prof. Lejeune. Leggete, e contemplate la tristezza di una Chiesa che non ha più il coraggio di alzarsi in piedi, contro venti e maree, per dire quello che sarebbe giusto dire.

§§§

Caro Marco, in questi momenti di smarrimento e di rassegnazione, vorrei ricordare ai tuoi lettori di di Stilum Curiae alcuni fatti riguardanti la vita e l’esempio di un coraggioso scienziato cattolico: Jerome Lejeune (1926-1994).

Questo esempio, che mi viene ricordato da un mio amico scienziato francese, Joseph Grifone, potrebbe “rianimare” i nostri cuori e ridarci coraggio.

Lejeune fu un genetista, scopritore della cause delle sindrome di Down; in pratica dimostrò che l’origine della malattia che veniva chiamata “mongolisme” (Trisomia21) non era una tara dovuta alla sifilide o all’alcolismo, bensì alla presenza di un cromosoma (il 47°, uno in più dei 46 della specie umana) che rendeva prevenibile e curabile la malattia (ed altre assimilabili).

La scoperta fu accolta con entusiasmo in tutto il mondo. Il Presidente USA JF Kennedy convocò Lejeune alla Casa Bianca e lo premiò.

La facoltà di medicina di Parigi gli creò apposta una cattedra universitaria.

Le Università di tutto il mondo si disputavano la sua presenza.

Papa Paolo VI lo volle conoscere e lo nominò alla Pontificia Accademia delle scienze. (Più tardi Giovanni Paolo II lo onorò con la sua amicizia personale).

Fu proposto a più riprese per il premio Nobel per la medicina.

Poi tutto cambiò, nel 1969.

Dalla esaltazione si passò alla indifferenza, poi alla opposizione, poi alla condanna, infine alla persecuzione.

Cosa era successo?

Era successo che i “protettori della nostra civiltà” stavano preparando la legalizzazione dell’aborto (1973), tra l’altro (con grande misericordia) proprio nei casi della sindrome di Down studiati da Lejeune.

Ma stava succedendo anche che le ricerche di Lejeune, riferite alla diagnosi prenatale per conoscere in anticipo se la creatura fosse sana o no, sarebbero state utilizzate per le decisioni di sopprimere la creatura.

Lejeune si indignò, reagì, capì immediatamente che le prospettive sarebbero state l’aborto terapeutico e interruzione di gravidanza.

Immediatamente si ritrovò isolato fra i colleghi, la cui “scienza” non poteva perdonare ad un collega scienziato valutazioni morali.

Lejeune nel successivo congresso ONU sull’aborto difese strenuamente il valore dell’embrione.

Quel giorno perse il premio Nobel.

Progressivamente perse tutto.

Il primo Ministro francese e il Ministro della sanità si rifiutarono di incontrarlo. Ma ciò che per lui fu più grave fu il silenzio dell’Autorità religiosa.

Fu incolpato di non proteggere la donna e di voler instaurare la dittatura “dell’ordine morale”.

Gli si impedì di parlare in pubblico (lancio di pomodori) e sui muri della facoltà di medicina apparvero graffiti con scritto “Lejeune assassin! A mort Lejeune et ses petits monstres!”.

Il nome di Lejeune fu cancellato da ogni congresso internazionale, perdette i suoi laboratori di ricerca e i finanziamenti.

L’ideologia dominante ormai parlava a nome della scienza.

Non la scienza bensì l’ideologia che usava la scienza. E tutti erano intimoriti…Tutti.

Lejeune morì il giorno di Pasqua del 1994 per un cancro ai polmoni.

Il lunedì di Pasqua, papa San Giovanni Paolo II gli indirizzò un messaggio commovente ed educativo per gli scienziati e per i cattolici, spesso troppo prudenti, al punto di esser vili. Che vergogna che cattolici siano vili!

La prima fase del processo di canonizzazione di Jerome Lejeune (Servo di Dio) è stata dichiarata a Notre Dame a Parigi l’11 aprile 2012.

Caro Marco, la lezione che possiamo trarre dalla vita di Lejeune è che si può esser sapienti e credenti, ma se si è credenti la scienza è sempre e solo un mezzo per un fine: il bene dell’uomo e la gloria di Dio.

Oggi la chiesa sembrerebbe vergognarsi a volte di non apparire sufficientemente scientifica.

Lo sia invece! Sia realmente scientifica finché vuole, attorniandosi però di veri scienziati, non di ideologi pseudoscienziati.

E soprattutto lo sia senza dimenticarsi della Verità.

Nella storia gli scienziati all’origine della rivoluzione scientifica del XVII secolo erano profondamente cattolici (Copernico, Galileo, Newton, Keplero).

Fra i più grandi matematici e fisici troviamo ferventi cattolici (Cauchy, Cantor, Gauss, Ampère, Volta, Faraday, Maxwell, Marconi…).

Pasteur era credente; il padre della genetica moderna Gregor Mendel era monaco cattolico; l’ideatore della teoria del Big Bang, Georges Lemaitre, era un sacerdote belga. Einstein stesso scrisse che “la scienza senza religione è zoppa e la religione senza la scienza è miope”.

EGT

§§§

