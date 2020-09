LA SINISTRA È PIÙ BUONA DI GESÙ CRISTO E LAVORA PER ORWELL…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci ha inviato una riflessione graffiante sulla situazione attuale, e sull’inganno (auto-inganno) che le ideologie di sinistra, a cominciare dal marxismo sono riuscite e riescono ancora a diffondere. Buona lettura.

§§§

La sinistra? È più buona di Gesù Cristo

Le sinistre italiane e del mondo da troppi anni si ergono a difensori dell’umanità e dei più deboli, della pace e della giustizia. Ma cosa hanno fatto per arrogarsi questo diritto? Forse i loro partiti sono costituiti da ex missionari che hanno trascorso e condiviso la vita tra i più poveri? Magari nutrendosi tutti i giorni di manioca e dormendo in casupole fatiscenti o in improbabili capanne? Forse hanno donato annualmente parte delle loro entrate per i poveri del terzo e del secondo mondo? O magari hanno adottato a distanza bambini per dar loro la possibilità di mangiare, di vestirsi e di andare a scuola?

Le risposte le conosciamo. Le sinistre si sono autodefinite salvatori della società, perché i loro antenati marxisti in pochi decenni hanno fatto più vittime di tutte le guerre degli ultimi duemila anni. Nessuna cultura e razza si è salvata dalla dottrina nemica della ragione e della vita. Il marxismo si è presentato evangelicamente come unica filosofia capace di riscattare i proletari. Infatti, dal 1917 ai poveri di tutte le culture del mondo hanno lasciato le briciole, mentre i dittatori e i loro accoliti bevevano champagne. Alle persone sane di mente sembrerà un po’ bizzarro, ma i sinistri sono convinti che nessuno è più buono di loro, neanche Gesù Cristo, tanto che hanno sempre cercano di cancellarLo dalla storia. Il vero messia è Marx, anche se oltre cento milioni di morti ammazzati dalla sua dottrina, insieme alle persone impazzite nei Gulag e nei Laogai, non hanno voluto capirlo.

I sinistri intelligenti educati nelle scuole intelligenti sono convinti che il comunismo sovietico sia nato da una rivolta popolare contro lo Zar Nicola II. Peccato che lo Zar si sia dimesso nel marzo 1917. Infatti, nell’ottobre dello stesso anno i bolscevichi abbatterono il governo di transizione guidato dal Primo ministro della Repubblica russa Aleksandr Kerenskij. I bolscevichi furono sostenuti dal popolo? Solo una sparuta fazione. Allora come fecero a conquistare il potere? Con i soldi arrivati dall’occidente. Banchieri e miliardari che miravano a realizzare quello che cercano di fare oggi. Ovvero, una universale riorganizzazione della vita economica e politica con un unico governo mondiale governato da un unico centro. E per poterlo realizzare era necessario eliminare il cristianesimo. Hanno fallito, ma con altri metodi l’alta finanza oggi punta le stesse carte sulla Cina.

La sinistra potremmo rappresentarla come il lupo di Cappuccetto rosso travestito da nonnetta buona. Nonostante la disumana lezione storica offerta dal comunismo, i suoi elettori sono convinti che sotto il fazzoletto rosso ci sia la nonnetta. Le loro menti sono talmente piene di spazzatura astorica che nemmeno sotto tortura ammetterebbero di aver preso fischi per fiaschi. In fondo sono da capire. Una mente orwellianamente plagiata rischia di cadere in una depressione insostenibile. Da qui la loro petulante e imbarazzante pretenziosità.

L’alta finanza, come abbiamo detto, col supporto delle sinistre sta cercando di ripetere il programma dei loro maestri marxisti del novecento, questa volta presentandosi come difensori delle razze (bianca esclusa), degli emarginati e dei deboli. Tuttavia, va detto che sono più buoni dei loro antenati. Non ti uccidono se non mandi il figlio a lezione di omossessismo. Dato che sono buoni, ti tolgono il lavoro o, come hanno fatto in Germania, ti mandano in galera https://www.tempi.it/germania-scandalo-genitori-incarcerati-figli-corsi-gender-scuola/

In Norvegia, dove sono ancora più buoni, ma veramente buoni, tolgono i figli alle famiglie troppo cristiane http://www.iltimone.org/news-timone/la-norvegia-figli-strappati-ai-genitori/

La sinistra, dunque, si poggia sulle stesse colonne portanti del comunismo del secolo scorso. I finanzieri attuali li conosciamo, ormai non si nascondono. Essi distribuiscono milioni di dollari per corrompere chi dovrebbe difenderci, in primis i governi ai quali abbiamo dato la nostra fiducia, i magistrati, i giornalisti, gli insegnanti e i personaggi famosi dello star system. È inutile dire che gli ospiti più graditi al banchetto del Moloch relativista e anticristico sono i bergogliani.

L’aspetto più buono del comunismo/sinistra me l’ha confermato una signora che ho conosciuto negli anni novanta a San Pietroburgo, vissuta tutta la vita sotto il comunismo sovietico. Tenendo tra le dita il crocefisso che portava al collo, mi ha detto: “Lo sai perché vedi in giro tutte queste facce tristi? Perché ci hanno tolto anche la speranza”.

I movimenti Antifa, Blm e tutte le sigle sinistre, consapevolmente o meno, hanno un solo fine: spianare la strada al totalitarismo orwelliano. I miliardari mondialisti, oltre a soggiogare il nostro pensiero e a privarci dell’anima, vogliono toglierci ogni riferimento identitario di maschio, femmina e di appartenenza culturale. Sarà molto più facile in un futuro prossimo eliminare umani che non distinguono nemmeno la propria identità sessuale, che gettano la propria vita nel nulla perché privi di dignità e di speranza.

Agostino Nobile

