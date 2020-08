DIALOGO SULLA MASSIMA MASCHERINA. IMPORLA È LEGALE, O NO?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un amico mi ha inviato questa – presumo – conversazione di fantasia fra un agente delle Forze dell’Ordine e un cittadino sorpreso senza mascherina. È un brano interessante, perché mette in rilievo, se mai ce ne fosse ulteriore bisogno, ma ce n’è bisogno nel silenzio complice dei mass media, come il Governo abbia agito in maniera non corretta, verso la Costituzione e verso il Parlamento e verso i cittadini nella gestione della cosiddetta emergenza del Coronavirus. Nel silenzio complice del presidente della Repubblica di sinistra. Mattarella. Un dialogo inventato, probabilmente. Ma il fatto stesso che sia possibile creare – basandosi su una documentazione reale – uno scambio di questo genere ci fa capire in quale confusione legale stiamo vivendo. E se volete approfondire ulteriormente il problema, vi consigliamo di trovare altro materiale su questo collegamento. Buona lettura.

Salve !

Perché non porta la mascherina?

Salve, Agente !

Perché NON C’È nessuna Legge che preveda l’obbligo di mettere una mascherina….

Ma c’è un Decreto,

e in caso di epidemia….

Agente,

A quale Legge sta’ facendo Riferimento ?

La Informo, che essendo Lei un Pubblico Ufficiale, E più precisamente un Agente di Pubblica Sicurezza durante l’Esercizio delle sue Funzioni,

PUÒ Agire o in Forza di Legge, oppure in Forza di Autorità.

SE Agisce in Forza di Legge,

Deve citare la Legge alla quale sta facendo Riferimento,

E come le ho già detto, NON È stata Approvata (E non per “caso”), Nessuna Legge che preveda l’obbligo di mettere una mascherina.

IN Assenza di Legge, può Agire in Forza di Autorità,

MA Deve compilare un

“Ordine Scritto”, con :

Cognome, Nome, Grado e Numero di Matricola,

Dove Lei si assume Personalmente la Responsabilità di CIÒ che ha Ordinato, e delle relative Conseguenze .

I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM),

Sono Atti Amministrativi Provvisori che NON hanno Forza di Legge,

e in ogni caso, se non vengono Convertiti in Legge entro 60 giorni, Decadono (E, “inspiegabilmente”, Nessuno dei Numerosi DPCM Emanati dal sign. Giuseppe Conte,è stato convertito in Legge !!!!).

Vede, Agente,

I Decreti (DPCM), Devono Osservare e Rispettare in OGNI caso, le Leggi in vigore, la COSTITUZIONE ITALIANA,

e i TRATTATI INTERNAZIONALI.

SE non viene Dichiarato e Pubblicato in Gazzetta Ufficiale uno “stato di GUERRA”,

LA COSTITUZIONE ITALIANA, ART.78, NON PUÒ ESSERE SOSPESA IN NESSUN CASO DI EMERGENZA, NEMMENO EMERGENZA SANITARIA !!!!

Tradotto in Italiano semplice e Chiaro, Agente,

Significa che i Decreti NON POSSONO VIOLARE Nessun Articolo della COSTITUZIONE e Nessun Articolo di Legge,

Anche nel caso ci fosse una Reale Epidemia ed Emergenza Sanitaria.

Tutti i Decreti (DPCM), relativi al cosiddetto «SARS CoV-2»,

Sono pertanto Atti ILLEGITTIMI che NON possono essere Attuati, così come le misure Restrittive in Essi contenute, perché Emanati in Violazione :

-delle Leggi,

-della COSTITUZIONE ITALIANA,

-dei TRATTATI INTERNAZIONALI,

-in Assenza di Emergenza Sanitaria,

-in Assenza di epidemie.

(Grafici e Dati Ufficiali di Mortalità ISTAT e Istituto Superiore di Sanità dei primi 6 mesi del 2020,

Confermano che NON c’è mai stata e NON c’è nessuna epidemia).

I 20 Mila Morti in Meno nel Primo Trimestre di quest’anno,

Rispetto al Primo trimestre 2019, confermano GIÀ dal 1 aprile 2020, che NON C’È Nessuna epidemia !!!!

Certo, le migliaia di morti a Marzo di quest’anno, nelle Province di Bergamo e Brescia, ci sono stati, è vero,

MA qual’e’ stata la VERA causa delle Morti ?

Questa È la domanda Corretta !

I Reati che si Ravvisano a Carico delle Autorità Coinvolte,

E dei Pubblici Ufficiali, delle Forze dell’ordine o Agenti di Pubblica Sicurezza in “Concorso di Reato”, vanno dal:

– Procurato Allarme Art.658 cpp.

– Truffa Aggravata Art. 640 cpp.

– Abuso di Autorità Art. 608 cpp.

– Violenza Privata Art. 610 cpp.

E Tutti i Reati che si potranno in seguito Ravvisare.

INOLTRE,

Vengono VIOLATI i seguenti Articoli:

Art. 1-2-4-10-13-16-32-41-54-78 della COSTITUZIONE ITALIANA.

Art. 5 del TRATTATO INTERNAZIONALE DI OVIEDO.

Art. 3 della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI.

Pertanto Agente,

Se Lei Procede a Verbale nei miei confronti,

Perché NON metto la “mascherina” in Assenza di epidemia e in Assenza di SINTOMI,

Deve Sapere che NON sta agendo in Forza di Legge,

MA in Forza di un Decreto INCOSTITUZIONALE E ILLEGITTIMO Pertanto sarò costretto mio malgrado, a Procedere a Denuncia nei Suoi confronti,

Per il Concorso nei Reati Penali che le ho evidenziato prima,

E a questo proposito, La invito Gentilmente a fornirmi i Suoi Dati Identificativi,

Come È Suo Preciso Dovere in quanto Pubblico Ufficiale.

P.S.

Se permette, Agente,

Le faccio Osservare che È mia abitudine andarmi a Documentare SERIAMENTE Prima di Agire,

E la mascherina portata per diverse ore al giorno, in piena Estate,

come avviene spesso purtroppo,

Provoca GRAVI conseguenze sulla Salute,

Parliamo di :

– IPERCAPNIA

– IPOSSIA

– ACIDOSI TISSUTALE

La invito pertanto Agente, Per il Rispetto della Divisa che indossa,

E per il suo Bene,

A Documentarsi anche Lei….

