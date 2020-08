PROROGATO IL GIUBILEO LAURETANO. SINO AL DICEMBRE 2021.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come sapete il nostro sito ha un occhio di riguardo per tutto ciò che concerne Loreto, e la Santa Casa, oltre naturalmente per il principale personaggio di quella bellissima vicenda. Volentieri pubblichiamo una comunicazione ricevuta dal prof. Giorgio Nicolini, attento cultore di tutto ciò che attiene a quel santuario. Buona lettura.

§§§

COMUNICAZIONE del Prof. GIORGIO NICOLINI –

UNA PROPOSTA ACCOLTA:

PROROGATO IL GIUBILEO LAURETANO al 10 Dicembre 2021 –

Avendo ricevuto dal Card. Robert Sarah, prefetto della “Congregazione per il Culto Divino”, attraverso il suo Segretario, il consiglio di ottenere una Udienza con il Vescovo di Loreto, al fine di sensibilizzarlo ad “una richiesta ufficiale” di ripristinare la Liturgia della “Traslazione Miracolosa della Santa Casa”, inopinatamente ed ingiustificatamente abolita da un decreto del 7 ottobre 2019 (Cfr. http://www.telemaria.it/LettereAperteNicoliniSarah.pdf), dallo stesso Vescovo di Loreto Mons. FABIO DAL CIN ebbi la richiesta di rivolgermi direttamente al Rettore della Basilica Lauretana, Padre FRANCO CAROLLO, per presentargli le mie istanze.

Ottenuta l’udienza con il Rettore della Basilica Lauretana in data 22 maggio 2020, ho presentato al Padre FRANCO CAROLLO innanzitutto la proposta – da avanzare al Vescovo Mons. DAL CIN – di richiedere al Vaticano un prolungamento dell’Anno Giubilare – commemorante il Centesimo Anniversario della proclamazione della Madonna di Loreto a “Patrona degli Aviatori” – sia per recuperare i lunghi mesi di chiusura totale della Basilica per l’epidemia intervenuta nel frattempo, e sia per cogliere – con il prolungamento dell’Anno Giubilare – le tre opportunità seguenti:

celebrare il 24 marzo 2021, essendo la data più opportuna, la parte conclusiva della commemorazione del Centenario della proclamazione della Madonna di Loreto a “Patrona degli Aviatori”, avvenuta il 24 marzo 1920 per volontà del Papa Benedetto XV;

operare il 9-10 maggio 2021 “un gemellaggio” con il Santuario di Tersatto, ove si ricorda la sosta della Santa Casa ivi avvenuta tra il 9-10 maggio 1291 e il 9-10 dicembre 1294 e ove ancor oggi si festeggia in quella data del 9-10 maggio l’arrivo “miracoloso” della Santa Casa, rendendo così possibile ripristinare anche nella Basilica Lauretana la liturgia della “Miracolosa Traslazione”, come avviene ancora a Tersatto in quella data del 9-10 maggio di ogni anno, e così avere anche un riferimento storico-geografico della “verità storica” delle Miracolose Traslazioni della Santa Casa, come avvenute realmente da Tersatto a Loreto;

Cfr. https://d9i1c.emailsp.com/frontend/nl_preview_window.aspx?idNL=356 —

3) ottenuto poi il ripristino della Liturgia della “Miracolosa Traslazione” nel corso del prolungato Anno Giubilare sino al 10 dicembre 2021, tornare a celebrare di nuovo – dal 10 dicembre 2021 – la Liturgia ripristinata e rinnovata della “Traslazione Miracolosa della Santa Casa”, abolendo la dissacrante “nuova festa” della sola “Beata Vergine di Loreto” come era stata trasformata la Liturgia del “Miracolo della Traslazione” dal decreto del Card. Sarah del 7 ottobre 2019.

Cfr. http://www.telemaria.it/LettereAperteNicoliniSarah.pdf

Alla Vigilia perciò della Solennità dell’Assunta e al termine della recita del Santo Rosario il Vescovo Mons. Fabio Dal Cin ha dato notizia della concessione pontificia del prolungamento dell’Anno Giubilare sino al 10 dicembre 2021

(cfr. in Internet: https://gloria.tv/post/P6bwzEsmhS6H4f3tK7LNZkj6F).

Il Giubileo, iniziato ufficialmente con l’apertura della Porta Santa l’8 dicembre 2019, alla presenza del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, ma “purtroppo non celebrato in tutta la sua estensione per l’epidemia di Covid-19” – come si legge nel Decreto emanato dalla Penitenzieria Apostolica – rinnova così per altri dodici mesi l’esperienza di grazia e perdono per tutti i fedeli che visiteranno il Santuario Pontificio. Grazia che si estende anche alle tante cappelle degli aeroporti civili e alle basi dell’aeronautica militare del mondo.

“Certamente i fedeli – si legge ancora nel Decreto a firma del cardinale Mauro Piacenza Penitenziere Maggiore e del Reggente monsignor Christophorus Nykiel – trarranno dalla generosa proroga buoni propositi e vigore spirituale da attuare nella vita secondo la legge del Vangelo”.

Si spera ora che questa ottenuta proroga dell’Anno Giubilare renda possibile l’ottenimento anche delle tre opportunità sopra richiamate:

1) la conclusione dell’anniversario della proclamazione della Madonna di Loreto “Patrona dell’Aviazione” alla data del 24 marzo 2021;

2) il gemellaggio con il Santuario di Tersatto (luogo della prima Traslazione Miracolosa della Santa Casa”) alla data liturgica del 9-10 maggio 2021;

3) il ripristino e la celebrazione liturgica della “Traslazione Miracolosa della Santa Casa” alla data storica del 10 dicembre, come era avvenuto per i sette secoli precedenti.

Cfr. https://d9i1c.emailsp.com/frontend/nl_preview_window.aspx?idNL=356

Invito perciò a pregare la Vergine Immacolata Lauretana affinché l’iniziativa lodevole del nuovo Vescovo di Loreto, mons. FABIO DAL CIN, abbia la forza di aprire i cuori alla “VERITA” e di ottenere perciò dalle Autorità Vaticane anche il ripristino della Liturgia della “Traslazione Miracolosa della Santa Casa”, quando si chiuderà definitivamente l’Anno Giubilare il 10 dicembre 2021, e così tornare a far risplendere in tutta la sua grandezza la straordinarietà della “reliquia della Santa Casa”, ove avvenne l’Incarnazione del Figlio di Dio, e da Dio portata miracolosamente per il ministero degli Angeli del Cielo sino a Loreto, dopo varie Traslazioni Miracolose in vari luoghi tra gli anni 1291-1296.

Prof. GIORGIO NICOLINI

Ancona, 15 agosto 2020

Solennità di Maria Assunta in Cielo

_______________

Cfr. il video della proroga ottenuta:

https://gloria.tv/post/P6bwzEsmhS6H4f3tK7LNZkj6F

Cfr. www.telemaria.it

Cfr. d9i1c.emailsp.com/frontend/nl_preview_window.aspx?idNL=356

Cfr. http://www.telemaria.it/LettereAperteNicoliniSarah.pdf

LA LETTERA DI RINGRAZIAMENTO INVIATA AL PADRE FRANCO CAROLLO ED AL VESCOVO MONS. FABIO DAL CIN DOPO L’UDIENZA DEL 22 MAGGIO 2020 CON IL RETTORE, IN CUI AVEVO PRESENTATO LE ISTANZE SOPRA RICHIAMATE.

A PADRE FRANCO CAROLLO

A SUA ECC.ZA MONS. FABIO DAL CIN

Ancona, 23 maggio 2020

Gent.mo Padre Franco Carollo,

nel ringraziarLa per la profonda attenzione avuta – nell’incontro di ieri 22 maggio nel Suo studio – alle proposte da me formulateLe, per poterLe riportare a Sua Ecc.za Mons. Dal Cin, nonché ringraziarLa per la partecipata attenzione avuta alle mie esposizioni delle mie vicende passate per “la questione lauretana” e ad alcuni dei tanti studi da me pubblicati, anche a confutazione dei gravi errori e falsificazioni del Padre Santarelli, Le riporto di seguito – a migliore approfondimento di quanto esposto nel nostro incontro – una lettera del Padre Santarelli del 16 settembre 2004, in cui cercava di giustificare le sue posizioni mistificatrici e del tutto “false” (oltreché irrazionali), e le mie ampie e documentate risposte che dimostravano la mistificazione, l’irrazionalità e la falsità delle “ipotesi” del Santarelli, con cui ha potuto ingannare per circa un quarantennio l’intera Chiesa ed ha potuto distruggere una storia sette volte secolare della straordinaria “tradizione lauretana” e distruggere l’unicità della sua reliquia.

A riguardo della storicità della sosta della Santa Casa a Posatora di Ancona (in verità poco conosciuta nei documenti ufficiali) lo stesso Santarelli scrisse un articolo per contestarmi e sostenerne la natura leggendaria (come d’altra parte ha sempre sostenuto per tutte le altre traslazioni miracolose più conosciute). Scrisse quell’articolo in opposizione a quanto esponevo in servizi televisivi in èTvMarche (di 45 minuti ciascuno), che può vedere e ascoltare nei “link” sottoindicati. Noterà in questo articolo del Santarelli (come in tanti altri pubblicati negli anni nel “Messaggio della Santa Casa”) che egli mai cita il mio nome, per lasciarmi intenzionalmente nell’anonimato ed impedire così che chi lo leggeva potesse verificare presso il diretto interessato (cioè il sottoscritto) chi diceva la verità tra i due. E’ il classico metodo di chi, sapendo di essere nell’errore e nel falso, non vuole dare a chi egli inganna la possibilità di identificare e di ricercare chi è il soggetto che egli contesta e che può contraddirlo affinché non si venga a scoprire che chi mentiva o ne era incompetente era proprio lui!… Dio ne abbia pietà!…

La pietà tuttavia non esenta Sua Ecc.za dalla grave responsabilità di NON AUTORIZZARE PIU’ scritti falsi e falsificatori del Santarelli nel “Messaggio della Santa Casa”, come ancora invece avviene, e di cui gliene ho parlato e spiegato a riguardo del numero del Marzo u.s. e di altri precedenti.

Prossimamente, sulle importanti proposte avanzateLe nel nostro incontro, sulle quali richiedo e richiederò FORMALE RISPOSTA, e in approfondimento di altri studi, Le fornirò ulteriore abbondante materiale storico e documentativo.

RingraziandoLa di cuore, La ricordo nella preghiera alla Vergine Lauretana, insieme a Sua Ecc.za Mons. Dal Cin, e a tutti i Religiosi e i laici che operano nel Santuario. Ricordo nella preghiera anche il Padre Santarelli, perché Dio gli dia la grazia di una vera conversione, riconoscendo l’incommensurabile DISTRUZIONE che egli ha operato della reliquia della Santa Casa e della sua secolare storia MIRACOLOSA e perciò non scriva mai più le MENZOGNE propalate fino ai mesi scorsi. Di fronte al Giudizio di Dio, a cui tutti dovremo rendere conto, le nostre umane giustificazioni non avranno alcuna approvazione, se non rifugiandoci nella sua Misericordia, con un sincero pentimento e riparazione del male fatto. Ci ammonisce infatti, l’Apostolo: “Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato” (Gal.6,7).

Un cordiale saluto.

Prof. GIORGIO NICOLINI

____________________________

ALLEGATI:

LA SOSTA DELLA SANTA CASA A POSATORA? PURA VERITA’! – L’articolo “la sosta della Santa Casa a Posatora? pura leggenda!” – pubblicato nel “Messaggio” del febbraio 2013 – è stato composto dal Padre Santarelli per tentare di contrastare i miei documentatissimi servizi televisivi andati in onda da ETV MARCHE nei mesi di novembre-dicembre 2012 e che ha riscosso un vasto interesse tra i telespettatori.

Tutte le puntate di quelle trasmissioni sono visibili e scaricabili agli indirizzi Internet

– http://www.telemaria.it/etv1.santacasa.13novembre2012.wmv

– http://www.telemaria.it/etv2.santacasa.20novembre2012.wmv

– http://www.telemaria.it/etv3.santacasa.27novembre2012.wmv

– http://www.telemaria.it/etv4.santacasa.4dicembre2012.wmv

– http://www.telemaria.it/etv5.santacasa.11dicembre2012.wmv

– http://www.telemaria.it/etv6.santacasa.18dicembre2012.wmv

Ed anche cliccando in:

Ho poi pubblicato un numero de LA VOCE CATTOLICA per confutare e contraddire con documentazioni le erronee e false affermazioni del Padre Santarelli che si può prelevare e leggere all’indirizzo Internet http://www.lavocecattolica.it/sosta.posatora.pdf

e in http://www.lavocecattolica.it/miracolosatraslazione.posatora.pdf

che riporta anche le pagine 52-71 del mio libro “LA VERIDICITA’ STORICA DELLA MIRACOLOSA TRASLAZIONE DELLA SANTA CASA DI NAZARETH A LORETO”.

Cartina della RIVIERA DEL CONERO in cui si trova LORETO —

Il Calendario del Giubileo è scaricabile da Internet cliccando

sull’indirizzo http://www.telemaria.it/calendario2020.pdf

§§§

