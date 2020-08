HAGIA SOPHIA MOSCHEA. DEBUTTO SFORTUNATO MA NON NE PARLANO.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, ieri un amico mi ha girato una mail, da lui ricevuta, con due collegamenti, entrambi a Gloria.TV. Eccoli:

Dio è arrabbiato? Nuovo dramma a Santa Sofia

https://gloria.tv/post/D9MTbR9HPW2K1dozffwCaFuxc

Muezzin in Santa Sofia muore improvvisamente dopo la conversione in moschea

https://gloria.tv/post/cCc11FBQwHEr281iHgXjFeUYq

Personalmente, anche se crediamo che la mano divina (“…il Signore ha steso la potenza del Suo braccio, e ha confuso i superbi nei disegni del loro cuore…”) operi talvolta in maniera diretta nella Storia, come tendenza non pretendiamo di riconoscerla a ogni piè sospinto. Comunque, dal momento che l’amico Agostino Nobile si era occupato di Santa Sofia nelle settimana passate, metà per celia e metà sul serio gli abbiamo girato i collegamenti. E a stretto giro di posta Nobile ha risposto. Certo, se continua così si potrà cominciare a parlare della maledizione di Santa Sofia, come per Tutankhamon…:-))). Buona lettura…

§§§

Santa Sofia convertita a moschea non porta bene

Dopo la segnalazione dell’amico Tosatti, ho fatto una breve ricerca che ha confermato le notizie relative alla Basilica Santa Sofia di Istambul.

Secondo il sito online turco Ahval News il 24 luglio, durante la cerimonia di conversione di Hagia Sophia in moschea, qualche migliaio di persone sono state infettate dal Coronavirus. Il professore associato dell’Università Hacettepe di Ankara, il dottor Sarp Üner, ha dichiarato: “Un semplice calcolo mostra che ci sarebbero mille pazienti. Se consideriamo la velocità di trasmissione, ci potrebbero essere tra duemila e tremila infettati. […] Credo che il raduno aumenterà i casi a Istanbul”.

Il sito Ahval News specifica che durante la cerimonia di conversione, solo mille ospiti sono stati ammessi all’interno di Hagia Sophia, altre migliaia erano riversati nel cortile e nell’area circostante. Quelli all’interno di Hagia Sophia praticavano la distanza sociale e indossavano maschere, ma fuori era una storia completamente diversa.

Sono stato più volte all’interno di Santa Sofia e, oggettivamente, mi sembra abbastanza azzardato credere che la pur vasta Basilica possa contenere mille persone a distanza sufficiente per proteggersi dal Coronavirus.

L’altra notizia riguarda Osman Aslan, muezzin di Hagia Sophia, incaricato di guidare e recitare l’appello islamico alla preghiera. È morto improvvisamente nella Basilica il 2 agosto per un attacco cardiaco. Il muftì di Istambul ha commentato: “Osman Aslan è morto a causa di un attacco di cuore durante il servizio di orientamento volontario nella moschea di Hagia Sophia. Porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi parenti”.

Qualcuno, date le circostanze, potrebbe pensare al dito di Dio. Qualcun altro potrebbe replicare che se Dio non s’è fatto vivo durante la caduta di Costantinopoli, ha più senso addebitare le due fatalità al caso. Personalmente credo che non possiamo conoscere i disegni divini. Ma sappiamo con certezza che, tranne alcuni siti online, anche ucraini, le due notizie sono state oscurate dai media nazionali e internazionali.

Agostino Nobile

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: dio, muezzin, nobile, santa sofia



Categoria: Nobile