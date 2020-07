RVC SPIEGA PERCHÉ I VESCOVI SONO SOTTO-MESSI AL DDL ZAN.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Romana Vulneratus Curia ha letto la riflessione sgomenta e accorato di padre Antonello Iapicca sulla flemma con cui la maggior parte dei vescovi assiste alla discussione sul disegno di legge liberticida Zan-Scalfarotto-Boldrini, dove un emendamento approvato in Commissione “consente” la libertà di esprimere la propria opinione. In altri tempi, in questo Paese, se qualcuno avesse osato dire in una legge che si “consentiva” una libertà costituzionale ci sarebbero state le piazze piene…ma questo popolo di addict alla TV rimbecilliti dal politically correct sparso a vangate dai giornali e dalle tv di regime ingoia ignaro qualunque cosa. E l’opposizione…beh, lasciamo perdere. E del presunto garante dei diritti costituzionali meglio non parlare, per non correre il rischio di cadere nel vilipendio. Romana Vulneratus Curia ha una spiegazione molto interessante, sul comportamento dei vescovi. Buona lettura.

§§§

RVC a Tosatti.

E a tutti gli stiliumcuriali che non sanno di esser loro contronatura, predatori e pure provocatori del virus Covid 19. Ascoltatemi bene :

Qui sotto allegato troverete lo Stilum Curiae di ierimattina che riprende un articolo di Padre Antonello Iapicca apparso sul blog di Paciolla e riferito al DDL Zan-Scalfarotto (toglierei Boldrini,escludendo che costei possa aver utilizzato la testa per pensare…) titolato: “Vescovi sottomessi e inermi…”

Questo articolo va letto assieme al commento apparso sempre stamattina su Chiesa e post Concilio: “Una prospettiva scioccante del Vaticano sulla pandemia”.

Cominciamo con una sintesi di quest’ultimo articolo di Chiesa e post Concilio.

Spiega che la Pontificia Accademia per la Vita, presieduta dal Vescovo Vincenzo Paglia (quello dell’affresco che sembra celebrare l’amore omo, nella cattedrale di Terni) considera la pandemia di Coronavirus una condanna per i peccati dell’umanità nei confronti dell’ambiente. “L’Epidemia Covid ha molto a che vedere con la depredazione della terra e spogliazione del suo valore intriseco”.

Nulla di nuovo; qualche tempo fa anche Bergoglio lo aveva fatto capire. Ma quello che mi sconcerta è che qualche mese fa il prof. Roberto de Mattei aveva dichiarato su Corrispondenza Romana che il Covid era punizione per i peccati degli uomini, citando dal profeta Ezechiele a San Gregorio Magno, all’Apocalisse ed evocando la profezia di Fatima.

Insieme a lui mons. Carlo Maria Viganò aveva spiegato che il coronavirus era punizione divina. Lo stesso padre Fanzaga di Radio Maria.

Ebbene? La Cei li ha scomunicati tutti per – superstizione -.

Addirittura padre Spadaro sj su Civiltà Cattolica li definisce “lupi travestiti da pastori”. ecc. E allora mons. Paglia?

Pure lui? No, lui no perché lui qualifica esattamente quale peccato merita la punizione divina: quello contro la natura, la terra. (Attenzione contro LA natura, non il peccato contro-natura).

Gli altri peccati no, sodomia inclusa. Ma andiamo avanti.

Padre Antonello Iapicca nel suo articolo riportato in SC, si dichiara disorientato nel vedere Vescovi sottomessi ed inermi, impotenti o consenzienti, verso il DDL Zan, a tutela Lgbt, che vuole sradicare in nuce qualsiasi sospetto di valutazione critica diretta ed indiretta (persino immaginata, pensata, supposta) verso lo stile di vita e i comportamenti LGBT.

Nell’intento legislativo Zan-Scalfarotto questo DDL deve essere al più presto incorporato nei modelli educativi nelle scuole ed in famiglia.

La spiegazione a monte è molto più sofisticata di quanto non appaia, e si collega alle dichiarazioni di Paglia sopra riferite.

Il modello LGBT va difeso ed esaltato perché è la risposta (evolutiva) alla esigenza di controllo delle nascite per ridimensionare il numero di esseri umani che distruggono la natura e concorrono a creare cambiamenti climatici dove nascerebbe (secondo queste elucubrazioni) il virus.

La spiegazione scientifico-sodomita sta nel sostenere che la natura, dilaniata dall’uomo (rapax terrae), per auto-proteggersi sviluppa tendenze omo-LGBT. Teologicamente viene a negare la vecchia Genesi che parlava di – maschio e femmina, – andate e moltiplicatevi, – assoggettate le terra, ecc.

I “diversi” contro (la) natura son coloro che credono nei due sessi, si accoppiano e figliano con sesso opposto, e concorrono così a distruggere Madre Terra. Perciò questi diversi contro (la) natura vanno tacitati. Così i vescovi diventano inerti, stanno zitti, approvano o comunque tacciono.

Da qui, in accordo con il DDL Zan, le dichiarazioni di Paglia che confermano che il peccato più grave è sporcare per terra (e creare le condizioni igieniche ove nasce il virus), e per limitarlo è indispensabile omo-geneizzarsi, come lui stesso lascia pensare nel famoso affresco di Terni. Come ha scritto Iapicca:- Vescovi sotto-messi, appunto….

§§§

Tag: ambiente, cei, dvc, paglia, zan



