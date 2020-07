ANDATE DA BERGOGLIO, VOI CHE SIETE AFFATICATI E (UN PO’) FALLITI…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, dire che la riflessione che mons. ICS ci ha inviato oggi è graffiante, è dir poco…Ma è anche difficile dire che non risponda, ahimè, al vero. Ed è difficile che le unghie di mons. ICS oltre che a dei bei brani di pelle (virtuali) agli interessati e citati non strappino a noi anche dei sorrisi. Amari, ovviamente…Buona lettura.

§§§

Mons ICS a Tosatti: <ANDATE DA BERGOGLIO…> – Parafrasando la famosa raccomandazione (“Andate da Giuseppe, e fate quello che vi dirà”…) del Faraone d‘Egitto (Gen 41,35) durante la carestia, mi vorrei riferire al maggior centro lobbystico al mondo, attualmente operante: la corte di Papa Bergoglio.

Disoccupati, falliti, incompetenti, bisognosi di appoggi ed immagine, bisognosi di raccomandazione politica, ecc. chissà perché, ignorati da tutti, vanno tutti da Bergoglio.

E da Bergoglio vengono rivitalizzati.

Non mi riferisco tanto al caso di Mario Draghi, che disoccupato è solo (temporaneamente) perché nessuno vorrebbe dargli un posto, perché troppo bravo, ma non si sa mai a chi risponda realmente.

No lo stimolo stamattina mi è venuto leggendo su La Verità, pag 10 e 11, un articolo di Stefano Graziosi <I bengalesi che arrivano in Europa grazie al microcredito di Yunus>.

(Yunus è bengalese, Nobel per la pace, famoso per aver ideato il microcredito ).

Yunus era scomparso dalla cronache da anni, ma è tutt’un tratto riapparso grazie a Bergoglio che lo sta coinvolgendo in tutto (Lo troveremo anche ad Assisi a Novembre).

L’articolo di Graziosi spiega che grazie al microcredito di Yunus vengono (anche) finanziate le migrazioni dal subcontinente indiano ( Bangladesh) qui da noi, ma non è questo il tema che mi ha incuriosito.

E’ la persona di Yunus, che mi interessa da quando all’inizio di quest’anno lessi che il Papa lo aveva invitato a parlare al convegno di Assisi (Economy of Francesco).

Ricordavo vagamente che dopo il Nobel nel 2006 aveva fatto qualche pasticcio, ma su Internet tutto è stato “ripulito”, come in un’operazione chirurgica estetica che toglie le rughe e imperfezioni.

Nel pezzo su La Verità invece Graziosi è riuscito a scovare in archivio le malefatte di ‘sto Yunus.

Nel 2011 fu cacciato dalla stessa Grameen bank da lui fondata nel 1983.

Nel 2013 fu accusato di evasione fiscale dal governo del Bangladesh.

Cacciato ed umiliato se ne andò a chiedere aiuto e protezione ai vecchi amici e potenti del momento: Barack Obama, Hillary Clinton, John Kerry.

Ma doveva averne fatte tante che neanche a loro fu possibile aiutarlo.

Scomparve. Riappare oggi sostenuto da Bergoglio. Curioso no, proprio sostenuto dal leader della holding delle migrazioni.

<Andate da Bergoglio…> dicevo, sì; andateci voi (oltre che falliti, disoccupati ecc.), voi malthusiani, voi ambientalisti, voi femministe pro-gender, eccetera: andate da Bergoglio… Chissà a che fare, vediamo se riesco a provocare la vostra curiosità.

Dal sito ufficiale del Convegno di Assisi (Economy of Bergoglio) avevo preso la lista dei primi invitati a dare il contributo scientifico-intellettuale-morale a questo evento internazionale, che qualcuno già ha definito “Concilio Assisi I°, sulla nuova Dottrina Sociale della Chiesa”.

Vediamo chi ci spiegherà quale DSC ci aspetta. Il primo è il sopracitato Yunus, evasore fiscale e probabile fallito, apparentemente anche finanziatore di migrazioni.

Il secondo è Vandana Shiva, ambientalista indiana, famosa per le sue battaglie contro gli Ogm.

Il terzo è il sedicente scrittore di Laudato Sì Jeffrey Sachs, consigliere di Obama, malthusiano-ambientalista.

Il quarto è Bruno Frey economista svizzero, il cui unico colpo di genio fu quello di inventare una sua “teoria della felicità£, che non ha avuto successo neppure su di lui, perché fu licenziato dalla sua università di Zurigo per mala condotta.

Il quinto è un imprenditore filippino, TonyMelato, famoso solo perché dichiarò di voler sfamare i poveri delle baraccopoli di Manila facendo fare le ricette al più famoso cuoco al mondo, inventore della nouvelle cuisine, il 3 stelle Michelin, Paul Bocuse.

Il sesto invitato è Amartya Sen economista indiano (84anni) promotore della economia sostenibile, più famoso probabilmente perché alle terze nozze si sposa Emma Rothschild. L’ ultimo invitato è il vero colpo di genio di Bergoglio: Carlo Petrini, di professione gastronomo, fondatore di slow-food.

In una intervista al Corriere tempo fa dichiarò che lui, Greta e il Papa salveranno la terra. Petrini (ex comunista) è famoso per aver implorato e elemosinato ruoli ed incarichi a tutti i partiti politici, incluso AN (ai tempi di Alemanno ministro agricoltura), poi alla Lega, a Renzi, ecc.

Da chi lo ottiene? Da Bergoglio. Andate, andate da Bergoglio, voi tutti che siete affamati, affaticati ed oppressi, e lui vi ristorerà…>.

§§§

Tag: amartya sen, assisi, draghi, papa, yunus



Categoria: Generale