CRONACHE DA UNA PARROCCHIA. IL COMPROMESSO CEI- STATO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo ricevuto da un amico del nostro sito questa lettera, che il sacerdote che ne è autore ha voluto farci pervenire, per contribuire alla conoscenza della situazione reale di molte parrocchie inquietante uesta stagione così difficile. Buona lettura.

Signor Tosatti, buongiorno, mi firmerò don Ugo, sono italiano, ma di origine rumena (ma il nome è di fantasia).

Ho letto lo Stilum Curiae qui sotto e quello sul Vaticano in crisi economico finanziaria grazie alla quale si propone di chiudere i conti esteri, Ior ecc.

Ora vorrei io dirle quello che sta succedendo nelle piccole parrocchie. La mia è nelle Marche, un paesino di cica 5.000 abitanti di cui 3.000 parrocchiani. Stiamo vivendo il compromesso tra Vescovi e Governo italiano, che probabilmente consiste (come dice qui sotto lo Stilum Curiae) nell’obbedienza alle disposizioni anticoronavirus, compensate da contributi al sostegno ai migranti, di cui beneficiano strutture legate alla chiesa (la simonia esiste ancora?).

Ma vorrei rappresentarle la mia situazione.

Dall’inizio pandemia, in osservanza alle disposizioni anche la mia parrocchia è andata in chiusura. Abbiamo riaperto, secondo disposizioni del Vescovo, celebrando una messa prefestiva e due messe domenicali.

Prima la presenza alla santa messa domenicale (le tre funzioni dette) era discreta, circa un migliaio di persone per le tre messe. Ora siamo a circa duecento. Ciò è spiegabile da varie considerazioni, che vanno dalla paura dei contagi, al numero massimo di presenze, ecc. ma lei non mi crederà, molti parrocchiani, quelli di medio-alta età non vogliono prendere la santa Eucarestia in mano e preferiscono non rischiare atto di sacrilegio.

Così taluni neppure vengono più a messa. Io son nuovo in questa parrocchia, son piuttosto giovane, magari non ho molto prestigio personale, ma ho tentato di spiegare e motivare, invano.

La messa senza Eucarestia non è considerata una messa, e la comunione in mano, non c’è verso, per chi ha una certa età, non c’è autorizzazione o dispensa papale o vescovile che conti.

Ma veniamo agli aspetti economici che le faranno capire perché molte parrocchie saranno costrette a chiudere o convertirsi in comunità di accoglienza migranti. Prima della “chiusura” come dicevo un migliaio di persone partecipavano alla messa di precetto (tre cerimonie diverse), la media di offerte è sempre stata di 1.5 euro a testa, pari a 1.500 euro alla settimana, pari a 6/7 mila euro al mese di media.

Oggi, dopo la riapertura con le disposizioni nuove cui son costretto a ottemperare, i partecipanti sono 200-250, con offerte medie però raddoppiate, cresciute a 3 euro, perciò circa 700 euro, poco più di 3.000 euro al mese, meno della metà di prima. Messe per i defunti non se ne fanno quasi più, non ci si sposa, le candele non si accendono più. Le spese medie mensili totali per la gestione della Chiesa si aggirano sui 2.500- 3.000 euro. Ma se devo fare un restauro al tetto o altro, a chi chiedo? Alla Cei? La prospettiva a questo punto è piuttosto grigia, certo sappiamo a Chi affidarci e siamo certi che gli aiuti dall’ Alto non mancheranno mai come mai sono mancati. Ma quelli dal basso che vanno ai migranti ci sconsolano. Caro Tosatti. Anche i miei genitori rumeni erano migranti, quando arrivarono in Italia negli anni ottanta (era Papa Giovanni Paolo secondo) si convertirono, grazie a Dio, grazie proprio a un santo sacerdote cattolico, qui nelle Marche. Oggi la Chiesa invita persino a non fare “proselitismo” con gli immigrati. Pertanto a non indicare loro la sola via di salvezza. Gli offre mantenimento di pancia, ma non di spirito.

Io sto pensando a volte se non farei meglio a tornare in Romania.

Don Ugo.

