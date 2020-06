NOBILE: I PRINCIPALI NEMICI DEI NERI AMERICANI? DEM E BLM.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ha ricevuto molti commenti, al suo ultimo articolo sul fenomeno delle Black Lives Matter, e ne ha tratto spunto per una risposta collettiva. Buona lettura.

§§§

I principali nemici dei neri americani? Dem e Black lives matter

L’associazione Protecting Black Life ha rilevato che il 79 per cento delle strutture per l’aborto chirurgico della Planned Parenthood si trovano a pochi passi dai quartieri delle minoranze, neri e ispanici. Come sappiamo il presidente Trump ha tagliato i fondi che i suoi predecessori Dem, – Obama li aveva addirittura aumentati – hanno sempre e pervicacemente sostenuto.

Gli aborti hanno danneggiato le famiglie di ogni razza e cultura, ma le maggiori vittime appartengono alla comunità nera americana. Pur costituendo circa il 13 per cento della popolazione statunitense, i bambini neri rappresentano oltre il 30 per cento di tutti gli aborti. Solo a New York City vengono abortiti più bambini neri di quanti ne nascono ogni anno.

Il movimento Black Lives Matter, estensione dei Dem, sostiene da sempre l’aborto che dal 1973

ha massacrato circa 20 milioni di bambini neri. Nel suo manifesto online intitolato “What We Believe”, gli organizzatori di Black Lives Matter Patrisse Khan-Cullors, Alicia Garza e Opal Tometi, tutt’e tre attiviste LGBT, affermano che loro e i loro seguaci “disturbano la famiglia “occidentale”. Dicono anche di essersi liberati dal “pensiero eteronormativo” e chiedono “giustizia riproduttiva”. Infatti la loro agenda pro-aborto, pro-omosessualità e anti-famiglia è considerata una missione per ricostruire l’America.

In un articolo di Walter Williams, afro-americano, pubblicato nel settembre 2017 , scrive: “Il problema numero uno tra i neri è costituito dagli effetti derivanti da una struttura familiare molto debole. [… ] I bambini che provengono da case senza padre sono più propensi a lasciare la scuola superiore, a morire per suicidio, ad avere disturbi comportamentali, a unirsi a bande, a commettere crimini e a finire in prigione. [… ] più del 70 per cento dei bambini neri sono stati cresciuti in famiglie monoparentali.”

Dunque la missione del BLM e dei Dem è chiara: azzerare la famiglia naturale per distruggere la società, in primis i poveri, i neri e il cristianesimo, l’unica religione che rispetta gli ultimi. L’anticristianesimo viscerale è confermato dall’attivista Blm Shaun King, il quale lunedì scorso ha twittato “Yes, I think the statues of the white European they claim is Jesus should also come down.” (Sì, credo che anche le statue dell’europeo (europeo?) bianco che sostengono sia Gesù dovrebbero essere abbattute.)

Tra i commenti seguiti al mio ultimo articolo pubblicato da Stilium Curiae, un lettore ricorda che durante la guerra di Secessione americana i Dem rappresentavano la destra e i Repubblicani del nord la sinistra. Ma, come abbiamo descritto scritto sopra, sembra proprio che la sinistra, anche se oggi a parole si presenta come partito del popolo e dei poveri, non abbia affatto cambiato la forma mentis razzista e anti sociale.

Il KKK, per esempio, è stato fondato nella seconda metà dell’800 da Albert Pike, capo della Magistratura e Grande Dragone del KKK dell’Arkansas, uno Stato che lottò contro i Repubblicani del nord. La setta era costituita unicamente da protestanti, ed oltre ai neri hanno perseguitato in maniera feroce anche i cattolici bianchi, non solo nel sud ma in tutti gli Stati d’America.

Oggi gli affiliati alle varie lobbies massoniche si trovano sia a destra che a sinistra, ma chi esegue alla lettera la dottrina massonica, anticristiana e antifamiglia, sono i partiti di sinistra e i movimenti da loro sovvenzionati, come Antifa e Blm.

Un ultimo appunto. Il fatto che la stragrande maggioranza dei neri americani vota Trump dimostra che l’attuale presidente USA non è razzista come vogliono farci intendere i media assoldati dai Dem. Prima della sua elezione negli States, grazie al partito di sinistra la disoccupazione era salita al 30%, mentre con Trump milioni di americani di tutte le razze hanno potuto trovare lavoro, e la Borsa ha ripreso quote mai viste da decenni. Non perché The Donald fa una politica razzista, ma perché difende gli interessi del popolo americano. Alla sinistra non va giù, e i neri l’hanno capito.

Agostino Nobile

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Nobile

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti