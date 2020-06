VIGANÒ ¿QUÉ HACER? DECIR LA VERDAD, HABLAR COMO CRISTIANOS: SÍ, SÍ, NO, NO

Marco Tosatti

Estimados Stilumcuriales: Como recordarán, Pezzo Grosso ha dirigido una carta abierta a Mons. Carlo Maria Viganò, preguntándole: ¿qué debemos hacer en estos tiempos difíciles para la Iglesia y la fe?. He aquí la respuesta.

Disfruta la lectura.

§§§

15 de junio de 2020

Querido Tosatti,

Leí con interés el Llamamiento que Pezzo Grosso me dirigió desde las páginas de Stilum Curiae. Dado que esta es una pregunta muy seria y en el fondo preocupa a muchos de sus lectores, me apresuro a responder.

La respuesta que se impone inmediatamente en mi alma es la que encontramos en el Evangelio: “Estote parati, quia nescitis diem, neque horam” (Mt 24, 44). Debemos estar preparados no solo para la venida del Hijo del hombre, sino también para la prueba que lo precederá y que nos obligará a elegir de qué lado estar: con Cristo o contra Cristo.

Si es cierto que “el que mira el viento nunca siembra y el que escudriña las nubes no cosecha” (Eccle 11, 4), es igualmente cierto que el tiempo disponible para nosotros no nos permite esperar a que llegue el viento, ni que a las nubes que nublan la Iglesia se diluyan, si queremos sembrar un poco y cosechar con fruto, con la gracia de Dios. Podemos comportarnos como las vírgenes prudentes: esperar con las lámparas encendidas la llegada del Novio – con las lámparas de la Fe y del Santo Sacrificio, de los Sacramentos y de la oración. Las vírgenes insensatas, a quienes no les importa alimentar sus lámparas con el aceite de la vida de la gracia y la virtud, demasiado tarde descubrirán que no pueden encontrarse con el Señor que viene.

Otra cosa importante es saber cómo descifrar lo que está sucediendo en este momento histórico. Debemos aprender a conocer y evaluar los hechos, no sólo tomados en sí mismos como mosaicos individuales, sino también en su ubicación en el mosaico general que, a la luz de la Fe, nos permite descubrir todo el diseño.

Décadas de palabras infladas que han enfatizado una dimensión escatológica genérica de la existencia, descuidando la predicación sobre los Novísimos, ciertamente no nos han preparado para enfrentar la prueba final, dejándonos sin preparación para defendernos del enemigo, e incluso en la incapacidad de reconocerlo a él y a sus subalternos. Engañados por las frases vacías de aquellos que intentan envolvernos, nos oponemos firmemente a las palabras eternas de la Palabra de Dios contra las cuales chocan los discursos políticamente correctos de las vírgenes insensatas. Según algunos, la del Evangelio es una visión simplista que horroriza a aquellos que, amando al mundo y su mentalidad falsa e hipócrita, no pueden amar al Señor, una verdad ardiente que no admite excepciones, divisiva como la luz se compara con la oscuridad, el bien contra el mal.

Aprendamos a llamar a las cosas por su nombre, con sencillez y tranquilidad; dejemos de seguir las ilusiones de quienes nos hablan de tolerancia y hospitalidad sólo cuando se trata de dejar espacio para el error y el vicio; dejemos de hacer nuestras palabras mágicas como diálogo, solidaridad y libertad, que ocultan el engaño del adversario y ocultan la explotación, la tiranía y la persecución de los disidentes.

¡Somos Católicos que hablamos el lenguaje de Cristo!. “Deja que tu hablar sea: sí, sí o No, no. El resto proviene del Maligno ”. Estamos en guerra contra un enemigo que incluso quiere decidir las armas con las que posiblemente podamos resistirlo. ¡Lo dejamos penetrar hasta el punto de profanar nuestros altares, los sacramentos, la Santísima Eucaristía!. Se nos impusieron las reglas para favorecer descaradamente el lado adverso. ¡Ha llegado el momento de negarse a aceptar esta invasión obscena y que no es imposible cualquier acción efectiva de nuestra parte para expulsarlo!

Aquí, lo primero que se debe hacer es ser consciente de estar en guerra contra el mundo, la carne y el demonio. En esta guerra no podemos permanecer neutrales, ni negarlo, y mucho menos tomar partido con el enemigo. Nos encontramos en una situación absurda en la que nuestro propio comandante parece negarse a guiarnos, de hecho, parece casi coquetear con el oponente, señalándonos como enemigos de la concordia y fomentadores de cismas, mientras que nuestros generales se alían con el oponente y ordenan a las tropas para dejar sus armas. Es evidente que, sin la ayuda de Dios, toda esperanza cae. Y sin embargo, debemos luchar, estar listos, mantener las lámparas encendidas, seguros de que con Cristo ya hemos ganado. Todo lo que podemos hacer: oración, especialmente el Santo Rosario, fidelidad a los deberes de estado, responsabilidades hacia las personas que nos confían, el testimonio de Fe y Caridad, compromiso social, debe llevarse a cabo de acuerdo con las posibilidades de cada uno y de acuerdo con lo que Providencia nos envía. Permitamos ser guiados con total confianza por el Señor y entenderemos lo que se requiere de nosotros, día tras día, momento a momento.

Con Pezzo Grosso retomo la hermosa Oratio universalis de Clemente XI: Redde me prudentem in consiliis, constantem in periculis, patientem in adversis, humilem in prosperis. Hazme prudente en el consejo, fuerte en el peligro, paciente en adversidad, humilde en el éxito. Discam a Te quam tenue quod terrenum, quam grande quod divinum, quam breve quod temporaneum, quam durabile quod aeternum. Que pueda aprender de Ti lo frágil que es lo terrenal, lo grandioso que es lo divino, lo corto que sucede en el tiempo, lo duradero que es en la eternidad.

+ Carlo Maria Viganò

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti