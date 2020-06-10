Пий XII, Евреев. ИНГЕННО ДЕЛЛЕ ОБВИНЯЕТ МАЮ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ.

Марко Тосатти

Дорогой Стилумкуриали, генерал Лапорта начинает сегодня заниматься вопросом, который был предметом споров (по моему скромному мнению, очень инструментализированным и инструментализированным) в последние десятилетия: роль Папы Эудженио Пачелли, Пия XII, перед лицом немецкой оккупации Рима и драматургии 16 октября. Хорошее чтение и хорошая дискуссия.

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Его Святейшество Пий XII, евреи, обман обвинений никогда не доказывается …

После изучения возможностей и препятствий в отношениях между евреями и католиками мы отправляемся на другое минное поле, гораздо более коварное, чем предыдущее: Его Святейшество Пий XII и евреи.

Эти дебаты носят исключительно политический характер, хотя Его Святейшество Папа Пий XII является одним из величайших пап современной эпохи. Пока я не хочу объяснять, почему проблема носит исключительно политический характер. При нейтральном рассмотрении аргумента необходимо выйти из логики «мы, католики, вы, евреи». Люди доброй воли, их жажда истины, они наша основа. Они наши настоящие собеседники, так как мы знаем высокомерие остатков, их усердную работу по искажению и сокрытию фактов, связывая их с невыразимыми партизанскими интересами. Против этого насилия мы все преданны, без разногласий среди людей доброй воли.

Когда этот экзамен будет завершен, обман станет очевидным, им управляют многие, слишком много людей, без разницы между самопровозглашенными католиками или евреями.

Тезис этой статьи состоит из двух частей: 1) оппоненты не предъявляют документальных и свидетельских доказательств того, что Его Святейшество Папа Пий XII не сделал все возможное, чтобы помочь евреям, преследуемым немцами; 2) обвинения являются обманчивыми и не содержат существенных фактов. Таким образом, вопрос должен быть рассмотрен дважды: о способе обвинения и о достоинствах, вдаваясь в доказательства обвинений. Изучение метода подтверждает справедливость обвинений против Его Святейшества Папы Пия XII . Поэтому сначала мы будем действовать, не вдаваясь – пока – в доказательства обвинений, которые будут рассмотрены в следующем эпизоде, оценивая содержание уже известных документов, их сравнение, их достоверность.

Первое искажение метода обвинения. Обвинения против Его Святейшества Папу Пия XII основаны на театральную опере такого Рольфа Хочет, требуя обвиняемый , Его Святейшество Папа Пий XII , доказать свою невиновность. Такая система даже отталкивается от приличного полицейского государства. Эта система напоминает «процессы», которые чека, мать КГБ, исполняла в подполье Кремля: «Товарищ, вас обвиняют в том, что вы реакционер, предатель Коммунистической партии! Что вы должны сказать в свою защиту? ?» Неизменно выстрел в голову завершился судом. Вместо того , чтобы выстрел «S револьвера, у нас было 70 лет клеветнических и необоснованных обвинений.

Второе искажение метода обвинения. Никто из обвинителей Его Святейшества Пия XII не опровергает документально подтвержденных свидетельских показаний, связывающих Хоххута со спецслужбами Советского Союза.

Третье искажение метода обвинения. Кто были главными героями трагедии? Чтобы понять, официальные сообщения об убийствах Альдо Моро в течение десятилетий выдавались за все из-за некоторых потрепанных террористов, государственного деятеля Альдо Моро и его сопровождающих. Сегодня мы знаем, что факты разные . Мы не знаем, как все продумано до мелочей, но, безусловно, официальная история – фальшивая. По прекрасной аналогии трагедия 16 октября 1943 года ограничивается Его Святейшеством Пием XII и 1110 евреями, депортированными с улицы Лунгара в Риме. В нацистских немцы становятся вторичными актерами в этом повествовании, как мы увидим. Злоба такого пути выделяется благодаря быстрому взгляду на мир во время Второй мировой войны. Папа Пачелли стал викарием Христа 2 марта 1939 года, скончался 9 октября 1958 года. Ранее он был государственным секретарем с 9 февраля 1930 года. Поэтому он был инвестирован Второй мировой войной, его происхождением и последователями. Гитлер восстал благодаря унижениям Версальского мирного договора и Великой депрессии 1929 года. Международная и внутренняя торговля, доходы, цены, налоговые поступления и прибыль рухнули. Безработица и бедность росли повсюду. Любопытны многочисленные аналогии с нынешними днями. Фунт, тогда опорная валюта, был доминирующим, так как сегодня Марк маскируется под евро. Когда банки изъяли восемнадцать тысяч миллионов долларов, отменив кредитные линии и потребовав их возврата, последовали банкротства и разразилась Великая депрессия. Закон Федеральной резервной системы 1913 года не позволил правительству США выдавать кредиты или деньги для законного платежного средства. Денежный суверенитет Федеральной резервной корпорации принадлежал Рокфеллеру, Моргану и Ротшильду – и преобладал благодаря финансовому механизму, разработанному Полом Варбургом, евреем с корнями в Германии и Италии. Об этой ситуации можно сказать, что “некоторые евреи” были ответственны за бесчисленные экономические трагедии? Ну конечно; естественно. Об этой ситуации можно сказать, что «все евреи» несут ответственность за бесчисленные экономические трагедии? Точно нет.

Спонсорство власти – давайте никогда не будем забывать об этом – вчера, как и сегодня, не проводит различия между «некоторыми» и «всеми». С другой стороны, немецкие дворянские круги и помещики – поврежденные Версалем Великой депрессией и находящиеся под давлением коммунистических восстаний – были давними антисемитами. Они выдвинули Гитлера на вершину немецкого государства 30 января 1933 года, законно назначив его канцлером.

Гитлер и Германия вышли за пределы безработицы благодаря военной промышленности, как и Сталин в России. Конвергенции между двумя противоположными мирами были обнаружены благодаря пакту Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года. Эфемерные сближения, принимая во внимание скрытые намерения Гитлера и неоднократные попытки Москвы проникнуть в Германию. В 1920 году все немецкие коммунистические лидеры собрались в тылу Красной Армии на западном фронте, готовясь к вторжению в Германию после беспорядков, развязанных немецкими активистами. Попытка не удалась; это повторилось в 1923 году, когда Леон Троцкий попросил назначить его командиром операции. Сталин выбрал вместо этого Иосифа Уншлихта, в тот момент номер два в ЧК, тайной полицией.

План свергнуть Германию снова провалился из-за развала Аркадия Маслоу и группы Рут Фишер, в которую также входил Вернер Шолем, член рейхстага. Все они были евреями, как Леон Троцкий и многие видные лидеры в европейских и советских коммунистических партиях. Пока они были верны Сталину, все было хорошо, если они не соглашались, они становились «обычными евреями». Шолем и многие другие коммунистические евреи после восстания Гитлера в 1933 году были депортированы в Бухенвальд в 1938 году. Пакт Молотова-Риббентропа 1939 года не ознаменовал каких-либо изменений в судьбе несчастных евреев.

В течение того же периода одной из тем, наиболее широко используемых антикоммунистической пропагандой, было широко распространенное присутствие евреев во главе социалистических групп в Советском Союзе, Европе и Соединенных Штатах.Об этой ситуации можно сказать, что «многочисленные евреи» были подрывными коммунистами? Ну конечно; естественно.

Об этой ситуации можно сказать, что «все евреи» были подрывными коммунистами? Точно нет.

Пропаганда – давайте никогда не будем забывать об этом – не делает различий между «многочисленными» и «всеми».

Другими словами, антисемитизм сгорел сильнее, чем когда-либо прежде, во время и после Второй мировой войны. Поэтому депортация римских евреев 16 октября 1943 года не ограничивалась отношениями между Ватиканом и евреями, как верили многие.

Божественное Провидение спроецировало на эту ферму червей кардинала Эудженио Пачелли, первого государственного секретаря и сразу после понтифика. Злобный читатель в этот момент спрашивает: «А в Италии был антисемитизм?» Конечно, как и везде, в Европе, в Советском Союзе, в США и … во Франции. Никто не помнит, не говоря уже о сегодняшних итальянских евреях, что французский антисемитизм был и остается вместе нацистским лютеранином.

Это мир, в котором Божественное Провидение проецировало Его Святейшества Пия XII, ангельского пастора. Мир, как мы понимаем, гораздо обширнее и сложнее, чем подземелье Палаццо Сальвиати на Виа- делла- Лунгара и соседнем Ватикане. А пока давайте оставим открытым пару вопросов: «Был ли Его Святейшество Пий XII антисемитским, как и многие выдающиеся личности всех политических направлений, в европейской антисемитской червячной ферме? Получил Его Святейшество Пий XII экономические выгоды благодаря депортации заключенных с улицы Лунгара ? »Давайте отложим ответы на данный момент.

Четвертое искажение метода обвинения. Некритическое усвоение театра оперы asseverat ред как исторический документ, не останавливает его эффектов после в первой игре на театральных сценах Бродвея, в течение 60 – х лет, финансируемого агентом КГБ, еврей , в своей очереди. Ложная сборка театрального повествования действует до наших дней. Чтобы понять, насколько большим является это искажение, давайте прочитаем, что пишет одна из итальянских газет. Валерия Ганд , еврейка, на Il Fatto Quotidiano от 22 февраля 2016 года: «Викарий, пьеса Хоххута рассказывает об отношениях между Церковью и нацизмом». Gandus цитирует отец фонтан , на ключевой характер в Хоххет Телль «s . F Ather фонтан , иезуит, скажем s : «Ничего не делать , не менее трагична в сотрудничестве». Фонтана, как сообщает Гандус : «свидетельствует о Папе изнутри Курта Герштейна (нацистского офицера) , потрясенного открытием использования Циклона Б в лагерах , химическом веществе , которое должно было освободить поля от паразитов, и вместо этого Раньше газ евреям. Герштейн умер в Париже, в 1945 году, в тюрьме, где он был заключен по обвинению в соучастии в нацистском насилии. » Миссис Ганд ( Хоххут перед ней) упускает из виду небольшую деталь: Герштейн не только проинформировал Ватикан. Он также проинформировал Швецию, Швейцарию и правительство Нидерландов в изгнании. Другими словами, невозможно, чтобы такая информация ускользнула от британских, американских и советских служб. Возможно, наши исследования ошибочны, однако мы не знаем ни о бомбардировках, ни даже ни о строящихся лагерях смерти, ни о железных дорогах, которые вели к этим лагерям. Конечно, да, было бы целесообразно обеспечить истребители-бомбардировщики Ватикана или атакой 151 швейцарской гвардии. Хорошо, давай пролетим над этими мелочами. Тем не менее, есть еще много; давайте просто упомянуть еще пару. «Серьезная информация» считает Рольфа Хоххута пророком истины о Холокосте без дальнейшего расследования. Удивительно, что миссис Ганд , еврейка, игнорирует, что этот посредственный драматург отрицатель – вы понимаете правильно, отрицатель Холокоста – и был также осужден за клевету за другой театральный шедевр, сосредоточенный на падении на взлете, в 1943 г. из Гибралтара английский самолет с Владиславом Сикорским, командующим польской армией и премьер-министром польского правительства в изгнании, что привело к его смерти. Отрицатель Холокоста Хоххут обвинил Уинстона Черчилля в убийстве Сикорского. Жаль, что пилот Освободителя выжил и подтвердил официальную версию происшествия с последующим осуждением и щедрой компенсацией за клевету. Единственное, что лучшие еврейские интеллектуалы – миссис Гандус , Гад Лернер, Мони Овадия, рав Риккардо ди Сеньи и многие другие итальянские и особенно римские евреи – игнорируют эти факты. Есть также документы, подтверждающие, что Государственный департамент США призвал Его Святейшество Пия XII протестовать против зверств нацистов, что уже было сделано в Рождественском послании 1942 года и в 1941 году против депортации французских евреев Филиппом Петеном. Никакого положительного влияния на слова Его Святейшества Пия XII не последовало . Поэтому он отклонил коварное предложение Государственного департамента, в то время как он уже активно помогал евреям. Действительно, преследование католического духовенства – не лютеранского, католического – в Голландии и в других местах усилилось без этических и моральных ограничений, чтобы удержать немецких преступников. Давайте повторим, в 1941 году Его Святейшество Пий XII вмешался непосредственно во французское правительство Виши, которое депортировало евреев с более острым рвением, чем тевтонское. Маршал Филипп Петен был глухим, и снова не было взрывов или нападений на поля и на основные французские железные дороги. Да, доблестная швейцарская гвардия Ватикана должна была вмешаться.

Пятое искажение метода обвинения. Снова Хоххут, но это необходимо. Обоснование печально известного обвинения не в исторических документах, а в аподическом утверждении надежности пьесы. Викарий, написанный наемным и клеветническим негодяем, ставит обвинителей в тупик. Подделка не фальсифицируется, иначе это будет правдой. Ложность этого способа проистекает до сегодняшних дней. В то время как Хоххут коварно указывает на Его Святейшество Пия XII: «Ничего не менее печально, чем сотрудничество», выдавайте немецких иерархов за страдания, которые обязаны, бедные люди, подчиняться приказам Гитлера. Короче, надо их понимать; В конце концов, они неохотно подчинялись приказам единственного ответственного, покойного Гитлера. Вонючий занавес «послушания», как мы знаем, был сметен в Нюрнберге. Однако ни от кого не ускользнет то, что нацистское оправдание Хоххута и отрицание Шоа отражают страдания его целей и тех, кто поддерживает его до сих пор.

Шестое искажение метода обвинения. Доступ к документам Ватикана до 1940 года не требуется. Ладно. Это гора документов, наконец, каталогизированных, упорядоченных и доступных. Будет любопытно посмотреть, будет ли число еврейских ученых столь же многочисленным, как и тех, кто просматривал двенадцать томов, опубликованных на протяжении десятилетий. Нам одинаково любопытны документы, подтверждающие поведение Сопротивления в Риме и участие в нем евреев. Мы хотели бы на этом остановиться, но не раньше, чем задать вопрос, на который нам хотелось бы ответить, прежде всего, главному раввину Рима рав Риккардо ди Сеньи : «Почему, Его Святейшество Пий XII, ответственный за сорок миллионов итальянцев? Католики, а также сотни и сотни миллионов католиков в немецких военных театрах, почему Его Святейшество Пий XII почтил память (как он действительно это сделал), чтобы защитить 9 тысяч римских евреев и миллионы евреев в мире? » В следующей статье мы познакомимся с достоинствами документов и фальсификаций, потраченных на клевету на гиганта Церкви Его Святейшества Пия XII, почитаемой памяти.

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Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti