IL NUOVO MONDO DI BILL GATES E DI BIG TELECOM (E BIG PHARMA…).

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci sembra interessante, vista la situazione italiana ma non solo che stiamo vivendo grazie all’emergenza creata con il Covid 19, rilanciare questo articolo apparso su un sito americano e riproposto in Italia da un sito Renovatio21 molto interessante. L’hanno scritto Bob Kennedy e la Direttrice dell’organizzazione Children’s Health Defense, Inc. Dafna Tachover. Buona lettura.

§§§

Immagina un mondo in cui il governo non ha bisogno di agenti di polizia per arrestarti o sanzionarti quando violi la distanza sociale con la tua ragazza

Supponiamo che i computer Robert F. Kennedy, Jr. ha scritto la scorsa settimana in merito alle sanzioni di $1.000 l’una comminate dalla polizia di Malibu ai surfisti di Point Dume per aver utilizzato l’oceano durante la quarantena. È stata semplicemente una tremenda valutazione della polizia di cui rideremo dopo la quarantena? O qualcun altro ritiene che questa sia la prima ondata di osservanza e obbedienza per qualcosa di più duraturo?

Potenti entità statali e corporative stanno sfruttando l’attuale crisi per rimuovere i diritti di base e intensificare le pressioni per promuovere vaccini e sorveglianza?

Qualcun altro sente la soffocante oscurità della tirannia che incombe sulla nostra nazione?

E infine, qualcuno condivide il mio timore che Bill Gates – e il suo storico partner Tony Fauci – gestiranno in qualche modo il nostro Brave New World?

Supponiamo che i computer scoprano il tuo giro in spiaggia monitorando i tuoi movimenti, utilizzando un flusso di informazioni dal tuo cellulare, dalla tua auto, dal tuo GPS, dalla tecnologia di riconoscimento facciale integrata con la sorveglianza in tempo reale da satelliti, telecamere e chip impiantati. I pubblici ministeri seduti alla loro scrivania o i robot ti notificheranno la violazione tramite SMS e contemporaneamente preleveranno la penale di $ 1.000 in criptovaluta direttamente dalla tua busta paga.

Benvenuti nell’America di Bill Gates. Sì, è proprio dietro l’angolo.

Strategie 5G

Di recente, Bill Gates ha annunciato il suo sostegno finanziario per un piano da $ 1 miliardo per ricoprire la Terra con satelliti di videosorveglianza.

La società EarthNow lancerà 500 satelliti per monitorare in diretta quasi ogni «angolo» della Terra, fornendo un video feedback istantaneo con solo un secondo di ritardo. Secondo Wikipedia, la società prevede che tra i suoi clienti figureranno «governi e grandi imprese». Antenne 5G che implementano una vasta gamma di antenne spia 5G a terra.

Attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation, Gates ha acquistato 5,3 milioni di azioni Crown Castle che attualmente valgono un miliardo di dollari. Crown Castle, la seconda più grande azienda tecnologica dopo Microsoft, possiede una infrastruttura 5G in tutti i principali mercati statunitensi. Gestisce e affitta più di 40.000 torri cellulari, 65.000 nodi di piccole celle che sono l’infrastruttura centrale per il 5G e 75.000 miglia di fibra verso tutti i principali mercati statunitensi che, invece di arrivare nella tua casa per fornirti internet sicuro, veloce e cablato, è stato confiscato per collegare torri cellulari 5G.

Estrazione dei dati

Big Telecom, Big Data e Bill Gates stanno attirando gli americani in una trappola per la tirannia digitale con annunci TV da un milione di dollari in cui fingono che il loro investimento in 5G da miliardi di dollari riguardi velocità di download più elevate per videogiochi e film. Ma il 5G non ha quasi nulla a che fare con il miglioramento della tua vita; si tratta di controllarla, commercializzare prodotti e raccogliere i tuoi dati per gli scopi dell’Intelligenza Artificiale.

L’«oro nero» del 21° secolo sono i dati. Il 5G è l’infrastruttura per l’«Internet of Things» di Gates, un mondo in cui decine di miliardi di dispositivi «intelligenti» – telefoni cellulari, computer, automobili, apriporta del garage, orologi Apple, pannolini per bambini e persino i nostri corpi viventi – sono interconnessi in modalità wireless per consentire a Big Data di raccogliere e vendere le nostre informazioni personali.

Gates, Elon Musk, Amazon, Facebook e Telecom stanno lanciando i fiori all’occhiello per la nuova Corsa all’Oro, una flotta di 50.000 satelliti e una rete di 2.000.000 di antenne e torri cellulari per prelevare i dati dei miei dispositivi intelligenti. Questa ragnatela che emette radiazioni a microonde consentirà a Big Data/Big Telecom e al Grande Fratello di acquisire ciò che accade dentro e fuori ogni persona in ogni momento della vita.

Gates raccoglierà, controllerà, ordinerà, etichetterà, analizzerà e venderà milioni di terabyte di informazioni personali da dispositivi intelligenti: dati sanitari privati, cartelle cliniche, le nostre abitudini di acquisto, le nostre risposte biometriche e comportamentali alla pubblicità, la capacità di apprendimento dei nostri figli, le nostre espressioni facciali e le conversazioni ascoltate da Siri, Alexa e dai microfoni del tuo cellulare. La sua società insieme ad altre useranno queste analisi per sviluppare l’Intelligenza Artificiale (AI) e trasformarti in una macchina per il consumo, prevedibile e facilmente manipolabile.

La prossima volta che acquisti un dispositivo “intelligente”, ricorda che il dispositivo non è il prodotto: il prodotto sei tu.

Stato di Sorveglianza e Transumanesimo

Le aziende utilizzeranno il sistema di sorveglianza 5G di Gates per vendere prodotti e aumentare la capacità di Intelligenza Artificiale.

I governi lo useranno per spostare il globo verso una singolarità totalitaria più dispotica di quanto Orwell abbia mai immaginato. I giganti della Silicon Valley come Elon Musk, Peter Thiel e l’ingegnere capo di Google Ray Kurzweil parlano bramosamente di «transumanesimo», il processo attraverso il quale l’umanità diventerà in parte umana e in parte macchina attraverso l’ingegneria genetica e gli impianti chirurgici.

Bill Gates sta investendo molto per accelerare questa realtà alterata. La sua ambizione di marchiarci tutti con chip di dati vaccinali iniettati sottopelle sembra essere solo un trampolino di lancio verso uno stato di sorveglianza onnicomprensivo.

Conformità gratificante

Microsoft ha brevettato una sinistra tecnologiache utilizza sensori impiantati per monitorare l’attività del corpo e del cervello. Ricompenserà gli esseri umani conformi con i pagamenti in criptovaluta quando svolgono le attività assegnate.

Il brevetto, WO | 2020 | 060606 ha acquisito notorietà ed è stato soprannominato «World Order 2020 666». Microsoft descrive questo dispositivo come un «Crypto Currency System» e spiega che è “in grado di” utilizzare i dati sull’attività del corpo per estrarre bitcoin in base al completamento delle attività assegnate.

Le persone che accettano di installare i pericolosi sensori wireless di Microsoft riceveranno periodicamente istruzioni «intelligenti» sullo smartphone per guardare un determinato annuncio, ascoltare un brano specifico, camminare lungo un corridoio specifico del negozio di alimentari o assumere un certo vaccino. Questo chip raccoglierà dati da sensori incorporati che monitorano le onde cerebrali, il flusso sanguigno e altre reazioni del corpo. Il sistema trasferirà la criptovaluta nel conto del soggetto dopo il completamento dell’attività assegnata.

Il lato positivo è che l’invenzione distopica di Microsoft dovrebbe essere una gradita fonte di reddito per il 40% degli americani rimasti disoccupati a causa delle periodiche quarantene dovute al COVID, dalle auto elettroniche a guida autonoma di Musk, che si basano anche sul lancio del 5G e dall’intelligenza artificiale, compresi i robot. Gates venderà i dati che gli forniamo liberamente alle aziende che porteranno via il nostro lavoro?

Smart City

Il mantenimento e l’analisi dei dati raccolti da un’infrastruttura 5G richiedono enormi computer ospitati nei principali complessi di archiviazione dei dati. Per mantenere il controllo di questa infrastruttura, Bill Gates sta costruendo la sua «smart city» in Arizona. Secondo KPNX-TV, ha speso $ 80 milioni per l’acquisto di un terreno di 24.800 acri vicino a Phoenix con l’obiettivo di trasformarlo in una «smart city» in cui tutto è interconnesso tramite una rete wireless, comprese le flotte di veicoli autonomi. Gli 80.000 residenti della città aziendale di Gates lavoreranno principalmente nei data center.

Per consolidare il suo controllo su ciò che la gente ascolta, impara e pensa, Gates ha acquistato quote di Liberty Global, una delle più grandi società internazionali di televisione e Internet, operante in 30 paesi e in costante crescita.

Controllo della riproduzione

Gates controllerà anche il tuo corpo, la tua camera da letto, il tuo armadietto dei medicinali e persino i cicli mestruali e di ovulazione delle donne. Ha investito circa $ 18 milioni in MicroCHIPS, un’azienda che, tra gli altri dispositivi basati su chip, sviluppa chip anticoncezionali con interruttori on/off wireless e chip per l’erogazione di farmaci che consentono a un singolo impianto di conservare e erogare con precisione centinaia di dosi terapeutiche per mesi o anni.

Gli impianti saranno gestiti in modalità wireless dal paziente per rilasciare il farmaco. Conoscendo lo zelo missionario di Gates per il controllo della popolazione, tuttavia, alcuni clienti potrebbero temere che anche il sistema possa essere attivato da remoto.

L’apparente convinzione di Gates che Dio gli ha ordinato di usare la tecnologia per la salvezza dell’umanità è esemplificata in uno dei suoi progetti più ambiziosi.

Gates sta finanziando gli scienziati di Harvard per usare la geoingegneria per bloccare il sole al fine di arrestare il riscaldamento globale e il cambiamento climatico.

Quel progetto è un modello di arroganza, ipocrisia e rischio. La massiccia espansione dell’uso wireless e della rete wireless 5G, di cui Gates è uno dei principali attori, è il contributo più significativo all’aumento del consumo di energia.

L’espansione del cloud wireless tra il 2012 e il 2015 è stata equivalente all’aggiunta di 4,9 milioni di automobili sulle strade. Si prevede che il 5G aumenterà esponenzialmente il consumo di energia del 170% entro il 2026.

La proposta di utilizzare la rete wireless «intelligente» per combattere l’impatto ambientale con la geotecnologia è uno schema insensato, non una soluzione per il cambiamento climatico.

Una società senza contanti

Per consolidare il controllo globale, Gates ha dichiarato guerra ai contanti e i blocchi causati dal COVID-19 hanno fornito ai governi un comodo pretesto per far credere che il denaro sia un pericolo per la salute.

Gates e la sua fondazione stanno guidando il passaggio globale da un’economia di cassa a transazioni digitali. Gates e Microsoft sono perfettamente posizionati per trarre profitto da un sistema di pagamenti digitali. Controllando le transazioni digitali (e rimuovendo il denaro), Gates può controllare e monitorare qualsiasi attività commerciale che un Paese e i suoi cittadini effettuano.

Le istituzioni finanziarie occidentali – Mastercard, PayPal, Visa, eBay e Citi – hanno sempre cercato un mondo senza contanti. L’elettronica bancaria consente alle banche e ai consorzi finanziari di riscuotere commissioni su ogni transazione.

L’economia digitale consentirà al governo di monitorare e controllare ogni transazione, congelare i conti digitali e bloccare i «flussi finanziari» per punire la disobbedienza. Operando in una partnership pubblico-privato con il governo, i miliardari tecnologici non solo controlleranno la nazione, ma saranno in grado di gestire la popolazione mondiale.

La valuta digitalizzata è l’ultimo strumento di controllo sociale. Dopotutto, in una società senza contanti, la sopravvivenza è impossibile senza accesso al sistema economico digitalizzato. I poveri, privi di conti bancari, soffriranno in modo spropositato.

Borg Miliardario

Se il blocco è un cataclisma per l’economia mondiale, è un’opportunità per Gates. Acquistando le nostre attività svalutate a un centesimo del dollaro, i 100 miliardi di dollari di Gates potrebbero renderlo il primo trilionario del mondo.

Ma la quarantena è anche un’opportunità per ampliare il suo potere e il suo dominio. Sotto la guida di Gates, Microsoft divenne nota come «Il Borg» per la sua brama di controllo totale del mercato. Ora, Gates cerca di portare tutta l’umanità sotto il suo stivale. Il suo culto della tecnologia e la sua megalomania minacciano le nostre libertà, la nostra democrazia, la nostra biologia, il nostro pianeta, la nostra umanità e le nostre anime.

Le radiazioni a microonde utilizzate per la sorveglianza wireless del mondo non sono biologicamente tollerabili, specialmente per i bambini in via di sviluppo. Migliaia di studi pubblicati e sottoposti a revisione paritaria documentano abbondantemente gli effetti fisici profondi, avversi e fisici della tecnologia wireless sull’uomo, sugli animali e sulle piante.

La malattia e il degrado ambientale dovuti alla tecnologia wireless sono già molto diffusi. Il grande controllo delle telecomunicazioni delle agenzie di regolamentazione statunitensi e globali e dei media e il controllo finanziario di Gates dell’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno permesso ad alcuni miliardari di diffondere la menzogna dei brevetti secondo cui il wireless è sicuro.

I sogni tecnologici di Gates non sono biologicamente sostenibili. La sua Torre di Babele è destinata a crollare, con un impatto catastrofico per gli esseri umani minori. È tempo di smantellare la Torre prima che sia troppo tardi.

Robert F. Kennedy e Dafna Tachover

Presidente e Direttrice Progetto Stop 5G e Children’s Health Defense

Traduzione di Alessandra Boni

© 8 maggio 2020, Children’s Health Defense, Inc. Questo articolo è riprodotto e distribuito con il permesso di Children’s Health Defense, Inc.

§§§

