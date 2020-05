DEL POZZO. L’AMBIENTE LO SALVERANNO I CATTIVONI CAPITALISTI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Luca Del Pozzo ha scritto una lettera al direttore de Il foglio che ci ha colpito per una delle caratteristiche di questo amico di Stilum Curiae; e cioè la sua capacità di portare elementi freschi di visione e giudizio su terreni troppo spesso sepolti dai luoghi comuni. Buona lettura.

***

Al direttore – Il capitalismo è tornato sul banco degli imputati. Stavolta con l’accusa, neanche troppo velata, di essere insieme alla globalizzazione selvaggia il responsabile ultimo della pandemia. Ridotta all’osso la tesi – che unisce in un fronte trasversale economisti, opinion leader, intellettuali, esperti, attivisti, ecc. – è la seguente: tanto più il capitalismo continuerà a sfruttare in modo sconsiderato le risorse del pianeta, tanto più si altereranno gli ecosistemi. Conseguenza: i casi di spillover, cioè di “tracimazione” dei virus dal mondo animale a quello umano, per effetto dell’invasione di campo, saranno sempre più frequenti. Capitalismo da buttare, dunque, o quanto meno da rivedere. Fine della storia? Non esattamente. A chi inneggia contro il capitale invocando magari improbabili revivial statalisti sembra infatti sfuggire un piccolo ma fondamentale dettaglio: il fatto cioè che saranno proprio quei puzzoni dei capitalisti a salvare il pianeta. E non per una rinnovata sensibilità ecologica, no; ma solo e unicamente perché hanno a cuore il loro tornaconto economico. Leggere per credere “The unlikely enviornmentalists. How the private sector can combat the climate change”, interessante saggio di Rebecca Henderson, docente ad Harvard, sull’ultimo numero di Foreign Affairs. Saggio che ha il duplice merito, da un lato, di rimarcare un aspetto spesso sottaciuto, ossia che dietro la variegata galassia ambientalista ci sono precisi interessi economici ne più né meno di quelli che muovono altre organizzazioni; dall’altro, e cosa più importante, che se è sbagliato riporre solo nel mercato le sorti del pianeta (ciascuno deve fare la sua parte, a partire dalla politica), pensare di fare a meno dei capitali magari chiamando in causa il solito Pantalone, sarebbe un errore ben peggiore. Gilet gialli (e non solo) docent.

Luca Del Pozzo §§§

