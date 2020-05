ORDEN DE TRABAJO. STILUM CURIAE ALCANZÓ 16 MILLONES.

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiæ, sucedió ayer por la mañana, sábado 16 de mayo, pero como vieron ayer fue un día intenso, por lo que es solo hoy que les estoy dando ésta noticia.

Stilum Curiæ ha tocado y excedido dieciséis millones de visitas durante su corta vida, es decir, desde octubre de 2016. Poco más de tres años y medio.

Habíamos alcanzado los quince millones el 9 de abril: hace un mes y unos días. Como de costumbre, pueden ver algunos esquemas: el incremento año tras año, el promedio diario, los países en los que, además de Italia, que obviamente juega el papel principal, siguen a Stilum Curiæ … en resumen, algunas capturas de pantalla para dar una idea visual de lo que concierne a nuestra vida comunitaria .

Sé que corro el riesgo de repetirme; pero realmente creo que la razón del éxito de nuestra nave en medio de aguas tormentosas, es la necesidad de información religiosa y de otro tipo, y gratuita; también es libre de apoyar tesis provocativas, pero que sin embargo estimulan la reflexión y el debate.

Un pequeño espacio de libertad; pero un fósforo también arroja luz en la noche. En particular en estos tiempos, donde la lectura de periódicos (no he seguido la televisión desde hace años, pues no disfruto de los órganos digestivos tan robustos que me lo puedan permitir) es desalentador, para aprobación, conformidad y alineamiento con la voluntad de los directores que luego es la misma de los editores que sirven a los intereses de sus dueños económicos…

Gracias como siempre por su lealtad, por el apoyo que brindan a este trabajo, que cada día es más exigente. Estoy contento con eso: incluso si el tiempo que le dedico, desde que me levanto por la mañana hasta la última “moderación” de la noche, ya bajo la cobija … es mucho y, en consecuencia, me deja poco espacio para el resto; incluyendo escribir para otros periódicos y tal vez preparar algun libro.

Pero parece correcto verter todo lo que puedo en una pequeña aventura que funciona y tiene un sentido común y utilidad; y ustedes son los que me confirman, con su presencia y su apoyo. Como un lector comentó atinadamente ayer, en palabras de Henrique V antes de la batalla de Azincourt: Nosotros pocos, pocos felices, una comunidad de hermanos …We few, we happy few, we band of brothers…

Gracias.

