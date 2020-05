SCHNEIDER, LA MESSE REFUSÉE : “GRAVE OMISSION” DES ÉVÊQUES.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, avec un retard coupable – mais ceux qui suivent le blog peuvent personnellement réaliser la quantité d’informations et le travail dont nous disposons ces jours-ci, nous publions un entretien avec Mgr Athanasius Schneider par John Henry Westen, le directeur de LifeSiteNews. L’évêque parle du Covid 19 et de l’usage qui en est fait par de nombreux gouvernements occidentaux.

Nous remercions les amis de Forum France pour cette traduction. Bonne lecture.

***

John Henry Westen ouvre son podcast en disant: – C’est toujours un honneur de parler avec Mgr Athanasius Schneider. Aujourd’hui, sur mon podcast, nous avons parlé de l’impact que le coronavirus a sur les catholiques du monde entier.

En plus d’affirmer qu’il croit que le virus est une punition de Dieu destinée à “réveiller” le monde et l’Église pour faire pénitence pour les crimes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Église – en particulier les abus liturgiques et l’avortement – Son Excellence m’a dit que les gouvernements du monde entier utilisent COVID-19 comme prétexte pour “persécuter implicitement” les chrétiens, forçant les églises à fermer.

“Les évêques et les conférences épiscopales – ainsi que le Saint-Siège – devraient insister pour que les gouvernements accordent au moins les mêmes droits aux églises … qu’ils accordent aux magasins où les gens peuvent acheter de la nourriture”, a déclaré Son Excellence. “Si le gouvernement refuse à l’église les mêmes droits qu’il accorde à un magasin, alors c’est une discrimination religieuse.”

J’ai demandé à Mgr Schneider ce qu’il pense des magasins d’alcools encore ouverts et comment certains évêques imposent à leurs prêtres de ne pas offrir de messes publiques.

Les évêques devraient “être heureux” que les prêtres utilisent leur “zèle créatif pour les fidèles” pour s’assurer qu’ils reçoivent les sacrements, il a dit. Les évêques qui n’insistent pas afin que des églises soient ouvertes commettent une “grave omission”.

Pendant la peste de son temps, l’évêque Schneider a continué, Saint Charles Borromée “a ordonné que les prêtres célèbrent la messe dans les places, dans les lieux publics et dans les rues – au coin des rues – pour multiplier les messes afin que les gens puissent y assister de leurs fenêtres “.

Dorothy Cummings McLean, correspondante de LifeSite, a récemment reporté que le Royaume-Uni pourrait rester fermé jusqu’à Noël. Mgr Schneider a déclaré que les restrictions imposées par l’Angleterre étaient “totalement contre tout caractère raisonnable de proportionnalité”. Les ordonnances émises en Grande-Bretagne par le gouvernement, il a dit, sont “une sorte de discrimination et de persécution de l’Église”.

Son Excellence a poursuivi ses observations en théorisant que “il est possible que nous traversions une période de catacombes – une sorte d’église souterraine”. Mais il ne faut pas avoir peur. Nous devons être courageux, parce que l’église a beaucoup … d’expérience d’être une église des catacombes, une église souterraine. Et en ces temps de catacombes, Dieu a donné de nombreux fruits spirituels pour le renouveau de l’Église “.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELE GRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti