RVC E IL CROCEFISSO BAGNATO: SCEMI, O C’È CHI PORTA SFIGA…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, questa storia del Crocefisso miracoloso custodito da mezzo millennio a San Marcello, a Roma, e rovinato dalla pioggia nella sua trasferta massmediatica a piazza San Pietro, a fare da spalla al Pontefice regnante, a Romana Vulneratus Curia non è proprio andata giù. E soprattutto non gli è andato giù un commento, che non voglio definire per non sembrare ingeneroso, secondo cui il Crocefisso è stato bagnato non dalla pioggia ma da…ma leggete RVC, e poi ne parliamo.

§§§

RVC a Tosatti.

Caro Tosatti, leggendo su Stilum Curiae e su questo link, questa storia del crocefisso rovinato dalla pioggia, ho avuto un solo – duplice – sentimento che si è imposto alla mia povera cervice e coscienza.

O l’atto è stato premeditato o “qualcuno” porta sfiga.

La mia prima reazione alla lettura della notizia è stata : <Ma chi può mai esser stato quell’imbecille iconoclasta che ha deciso di mettere un crocefisso ligneo di 500 anni, per di più miracoloso, sotto la pioggia?>.

La mia seconda reazione, dopo aver riflettuto, è stata : <Sospetto che sia stato messo volontariamente per deteriorare una icona di Cristo miracolosa, perché smetta di fare miracoli>.

La mia terza reazione si è riferita all’articolo dell’ormai leggendario Andrea Tornielli, che scrive che il “crocefisso è stato bagnato dalle lacrime del cielo”.

Superato lo sgomento sopraggiunto a questa lettura, sgomento sorto essendo io stato obbligato a pensare come faccia qualcuno, neppure nel suo peggior momento di sentimentalismo deamicisiano rivoltante, a pensare che siano state le lacrime del cielo a bagnarlo, ho però pensato che forse forse Tornielli aveva ragione.

Tornielli, inconsapevolmente, ci ha dato la vera inconscia spiegazione del fatto.

Il Cielo ha pianto si, ma per la sua Chiesa in rovina.

Ma Tornielli non si è reso conto che invitava i lettori a pensare proprio questo?

Un pò più tardi, la mia quarta reazione è stata : <Ma non sarà che ‘sta gente qui, oltre al resto, porta anche sfiga>?

Tertium non datur, scriveva Aristotele nella sua Metafisica.

RVC

§§§

