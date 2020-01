GOTTI TEDESCHI: PREGHIAMO PER GIOVANNI CANTONI, UN’ANIMA SANTA.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, questa mattina abbiamo ricevuto dal prof. Ettore Gotti Tedeschi queste poche righe, che vi offriamo. Ci uniamo a lui nella preghiera.

§§§

Caro Marco, questa notte dopo lunga sofferenza, è spirato Giovanni Cantoni, cofondatore e reggente, per tantissimi anni, di Alleanza Cattolica.

Vorrei chiederti di ospitare una memoria grata e un invito a tutti gli stilumcuriali a pregare per lui.

Non ho diritto di fare alcun necrologio, solo un addio ad un amico caro, di cui ho avuto affetto e stima irrinunciabile, che fu molto importante per la mia conversione adulta.

Qualche tempo fa, forse l’ultima volta che son stato a trovarlo, mi disse : “Sai, noi siamo abituati a pregare: <da morte improvvisa, liberaci Signore>”; lui la disse in latino: <a subitanea morte, libera nos Domine>, lamentando, ritengo io, la sua invece lunga e sofferta malattia.

Ma subito aggiungendo che tutto questo lui era felice di offrirlo al Signore.

Non voglio aggiungere nulla, se non l’invito a pregare per una anima grande, generosa e santa.

Grazie per l’ospitalità caro Marco.

Ettore Gotti Tedeschi

§§§

