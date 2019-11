CONFIRMATION: LE PAPE A BLOQUÉ UNE ENQUÊTE SUR MURPHY O’CONNOR.

Chers amis et ennemis du Stilum Curiae, aujourd’hui c’est un jour important pour Stilum Curiae. Une histoire que nous avons écrite il y a des années, une histoire risquée, a trouvé une ultérieure confirmation officielle; et il n’est pas fréquent que le temps soit un gentleman, dans notre profession, et quand cela se produit, il est juste de s’en réjouir.

Certains d’entre vous se souviennent peut-être que nous avons écrit cette histoire apparemment incroyable: le pontife régnant quelques mois après son élection (c’était en juin 2013) a interrompu le cardinal Gerhard Müller, qui célébrait la messe pour un groupe d’anciens élèves dans une petite église proche de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dont il était préfet. Nous avons écrit qu’en juin 2013, le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi avait quitté son bureau pour célébrer une messe devant un groupe d’étudiants allemands dans la chapelle de Santa Monica, gérée par les moines Augustiniens, à côté du palais du Saint-Office. Il était en train de célébrer quand le secrétaire est soudain arrivé dans le presbytère avec un téléphone portable et l’informant que le pape était au téléphone. Müller a demandé : tu lui as dit que je célébrais ? Oui, mais il a un besoin urgent de vous parler. Müller se rendit à la sacristie, où le pontife, avec une voix très contrariée, lui ordonna de clore immédiatement une enquête concernant un cardinal, son ami que la congrégation était en train de mener.

Notre source nous avait dit à l’époque que le cardinal concerné était Murphy O’Connor, ancien primat d’Angleterre. La source n’était pas très claire sur le genre d’accusations ; selon lui, il était accusé par une femme qui, depuis plusieurs années, tentait de faire valoir ses raisons et avait finalement porté plainte devant la Congrégation pour la doctrine de la foi. Apparemment, l’enquête était fermée et c’était en tout cas une enquête menée dans le plus grand secret. Nous avons demandé aux sources officielles des détails – confirmation ou désaveu – mais sans réponse. Probablement parce qu’il s’agit du secret pontifical. Celui qui nous a raconté cette histoire, un haut représentant de la curie, a été abasourdi. Tant de la manière dont la communication a eu lieu que du message. “Il aurait dû dire : laisse-moi voir le dossier, apporte-moi les résultats. On ne peut pas ordonner à l’enquêteur d’agir de manière spécifique a priori. Ce sont des choses qui nous laissent très perplexes”. Il a ajouté que même s’il s’agissait d’une mythomanie, l’enquête aurait dû être menée à terme conformément aux règles.

Vous comprenez que c’était une information risquée à donner, pour la crédibilité de l’écrivain. Le pape, qui interrompt une messe, ordonne à l’autorité de fermer une enquête parce qu’elle concerne un de ses amis (et un électeur du groupe de San Gallo, ajoutons-nous) ? Nous avons poussé un premier soupir de soulagement lorsque le card. Gerhard Müller, interviewé par Raymond Arroyo, de EWTN, a implicitement confirmé la nouvelle.

Et aujourd’hui nous avons deux autres confirmations. Le premier est une déclaration de John Henry Westen, fondateur et dirigeant de LifeSiteNews, qui déclare que le card. Müller a personnellement confirmé le bien-fondé de la nouvelle.

La seconde, si possible, est encore plus importante. Et cela provient des interrogatoires d’une enquête indépendante menée par le gouvernement britannique sur les abus sexuels (IICSA). L’enquête révèle le témoignage de deux évêques qui incrimine le cardinal Vincent Nichols, archevêque de Westminster et président de la Conférence des évêques catholiques d’Angleterre et du pays de Galles. Nichols a été nommé cardinal par le pape François en 2014.

Les évêques Philip Egan, de Portsmouth, et Peter Doyle, de Northampton, ont déclaré les deux que le cardinal Nichols les avait forcés à refuser de faire une déclaration en faveur d’une victime notoire d’abus sexuels dénigrée par les médias catholiques comme “non crédible” et ses déclarations comme “fantaisistes”. Le cardinal Nichols, témoignent les évêques, a averti que toute déclaration publique des évêques en faveur de la victime d’abus serait utilisée pour soutenir les attaques contre le pape François.

Les deux témoignent également, sous serment, que le cardinal Nichols lui-même est intervenu ensuite pour confirmer cette crainte de l’agent des relations publiques de sa Conférence et que ça a été l’intervention du cardinal à convaincre les deux évêques de ne pas agir en faveur de la victime d’abus. Dans un courriel que Mgr Doyle avait envoyé à la victime, cité dans l’enquête, il expliquait pourquoi il refusait maintenant de donner suite à la demande de la victime de publier une déclaration indiquant sa crédibilité. Mgr Egan a déclaré : “En réalité, j’ai considéré cela comme une tentative de discréditer le Saint-Père, car il était alors très lié à l’affaire Viganò”.

LifeSiteNews écrit : “Qu’est-ce que le cardinal Nichols et les deux évêques tentent de cacher du pape François ? Qu’est-ce qui les inquiète tellement dans une attaque contre le pape François qu’ils sont prêts à refuser d’aider une victime d’agression sexuelle cléricale ? Est-ce que vous vous souvenez-vous de la nouvelle fuitée qu’au début du règne du pape François, il avait personnellement interrompu une enquête du Vatican sur les violences sexuelles commises par un cardinal ? Ce cardinal n’était autre que Cormac Murphy O’Connor qui, à tous égards, a joué un rôle déterminant dans l’élection du pape François. C’est le même cardinal que cette victime affirme avoir abusé d’elle. O’Connor était d’ailleurs le prédécesseur de Nichols.

Le cardinal Gerhard Müller m’a confirmé le blocage de cette enquête par le pape François en octobre 2018 lors d’une conférence à Napa à Washington, DC. La conclusion de cette triste histoire est la suivante : cette victime d’abus a demandé à être entendue dans ces nouvelles allégations d’abus commis contre le cardinal Cormac Murphy O’Connor en 2009, il y a une décennie ». Les deux évêques ont envoyé une lettre conjointe à Nichols lui demandant de réouvrir son dossier.

Maike Hickson était impliquée dans cette affaire il y a un an.

https://www.lifesitenews.com/blogs/source-pope-blocked-investigation-of-abuse-allegations-against-cardinal-who

Il y a à peine un an, en commentant le travail de mon collègue, nous avons écrit :

“Le cardinal Murphy O’Connor est décédé le 1er septembre 2017. Maike Hickson de LSN a creusé dans l’histoire, grâce à une source anglaise très bien informée. La femme n’a jamais rendu ces accusations publiques, mais elle est en contact avec les autorités ecclésiastiques depuis une quinzaine d’années, sans que ses accusations n’aient jamais fait l’objet d’une enquête approfondie. La dame en question est une victime reconnue d’abus, victime – à l’âge de 13 ou 14 ans – d’un agresseur notoire, le père Michael Hill, condamnée à plusieurs reprises par la justice laïque. Comme le Guardian l’a écrit, “son cas est particulièrement bien connu parce que le cardinal Cormac Murphy O’Connor, le dirigeant de l’Église, lui a accordé un siège malgré les mauvais traitements infligés aux garçons”. Comme l’écrit LSN, Hill a été transféré de paroisse en paroisse, malgré les plaintes de ses parents. Murphy O’Connor l’a envoyé en tant qu’aumônier à l’aéroport de Gatwick ; et là il a été accusé d’avoir maltraité un adolescent en difficulté d’apprentissage qui s’était rendu à la chapelle après avoir perdu un avion. Murphy-O’Connor a payé les victimes de Hill, lui demandant de garder le silence. La dame à l’origine de la plainte affirme que, lorsqu’elle a été maltraitée, Murphy O’Connor était l’un des autres prêtres présents. En 2000, il conclut un accord avec le diocèse de Brighton pour les abus subis par le père Hill et reçoit 40 000 livres.

Murphy O’Connor est devenu archevêque de Westminster en 2000. Il faisait partie du groupe de Saint-Gall, qui a organisé l’élection du pape Bergoglio. Il était l’un des grands conseillers et amis du souverain pontife.

Comme l’écrit LSN, l’histoire de cette femme est une histoire de déni de justice ou de déni de procédure. Vers 2010, il a contacté le cardinal Vincent Nichols, successeur et protégé de Murphy O’Connor, qui a refusé d’enquêter. Pour obtenir tous les détails de l’histoire, nous vous conseillons de lire le service LifeSiteNews, qui écrit qu’en 2011, le diocèse de Portsmouth et celui de Northampton ont pris contact avec la Congrégation pour la doctrine de la foi en demandant au cardinal Levada d’ouvrir une enquête et en protestant pour le rejet de Westminster, qui contrastait avec les normes établies par l’Église d’Angleterre dans ces cas. Tout le matériel a été livré à Mgr. Charles Scicluna, aujourd’hui archevêque de Malte. Ceux qui, en Grande-Bretagne, soutiennent la cause de cette femme affirment que, qu’elle dise la vérité ou non, l’Église doit respecter ses règles et vérifier. Et apparemment, certains évêques ont tenté à plusieurs reprises d’ouvrir une enquête. Mais la source de LSN dit que Murphy O’Connor a été traité “comme si c’était au-dessus de la loi”. Et si l’histoire qui nous a été racontée en 2013 est vraie, même le pape aurait agi de la même manière. Mais en ce moment en Grande-Bretagne, il y a une enquête, commanditée par le gouvernement, sur des abus de toutes sortes, le “Truth Project” (Projet Truth). Il est probable que la dame en question a contacté le projet Vérité, car il y a quelques semaines, les enquêteurs ont demandé au diocèse de Westminster tous les documents concernant les accusations portées contre Murphy O’Connor. Maike Hickson conclut : “Il nous semble que l’Église catholique est maintenant assise sur une bombe à retardement. Et au sommet de la bombe se trouve le pape François “.

Ici, il nous semble qu’après ces déclarations, la bombe à retardement se renforce.

