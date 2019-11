RVC HA LETTO I DIALOGHI SCALFARI-PAPA. E HA CAPITO TUTTO…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Romana Vulneratus Curia è rimasto colpito dalla lettura del libretto in cui Eugenio Scalfari racconta i suoi colloqui con il Pontefice regnante. E già qui dobbiamo fare tanto di cappello a RVC, perché noi non abbiamo avuto il coraggio di immergerci in quella materia. Ma RVC è fatto di un’altra pasta, e ha voluto condividere un paio di impressioni…buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, vuole condividere la storia della vocazione di Bergoglio raccontata da lui stesso a Scalfari? Vuole intendere cosa Bergoglio ha capito della dottrina sociale della Chiesa? Veda il libretto uscito qualche giorno fa allegato a Repubblica di Eugenio Scalfari “Il Dio unico e la società moderna”, che è la raccolta dei colloqui tra il fondatore di Repubblica e papa Bergoglio.

Dal colloquio del 1°ottobre 2013 <Così cambierò la chiesa>, pag 66.

Non ci crederete, questa è la risposta del Papa alla domanda: quando ha sentito la vocazione.

-SCALFARI: Lei ha sentito la sua vocazione fin da giovane?

-FRANCESCO: No,non giovanissimo.Avrei dovuto fare un altro mestiere secondo la mia famiglia (mio commento: ah! come lo conoscevano bene in famiglia! perchè non ha obbedito?) lavorare, guadagnare qualche soldo. Feci l’università. Ebbi anche un’insegnante verso la quale concepii rispetto ed amicizia, era una comunista fervente. Spesso mi leggeva,e mi dava da leggere, testi del partito comunista. Così conobbi anche quella concezione molto materialistica. Ricordo che,mi fece avere anche il comunicato dei comunisti americani in difesa dei Rosenberg che erano stati condannati a morte (mia nota: i coniugi Rosemberg furono condannati nel 1951, accusati di esser spie dell’Unione Sovietica). La donna di cui le sto parlando fu poi arrestata, torturata e uccisa dal regime dittatoriale allora governante in Argentina.

E questa è la risposta del Papa in cui spiega cosa ha capito della Dottrina sociale della Chiesa.

-SCALFARI: IL comunismo la sedusse?

-FRANCESCO: Il suo materialismo non ebbe alcuna presa su di me.Ma conoscerlo attraverso una persona coraggiosa e onesta m è stato utile, ho capito alcune cose, un apetto del sociale, che poi ritrovai nella dottrina sociale della Chiesa.

Ecco lettori di Stilum Curiae. Pensate che risposta avrebbe dato a Scalfari, se Bergoglio avesse, nel 2013, già conosciuto ed apprezzato la Emma Bonino…

§§§

