RVC: SORPRESA! GLI ALLARMI SUL CLIMA NON HANNO BASE SCIENTIFICA. PAROLA DI PRODI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, e soprattutto troll vari e numerosi, Romana Vulneratus Curia (RVC per tutti, in breve) ci ha inviato un commento che è anche e soprattutto un consiglio alla lettura. Ecco, vorrei tanto che a leggere l’articolo che ci suggerisce RVC foste non soltanto voi, ma soprattutto gli studenti e ancora pù soprattutto i “professori” che a scuola hanno esortato e guidato alunni – povere anime innocenti – a partecipare agli scioperi per il clima. Dovrebbe leggerLo anche il ministro Fioramonti, ma non essendoci disegnino forse non è in grado…Buona lettura.

Così comincia l’intervista. “Sui cambiamenti climatici regna un conformismo senza basi scientifiche. C’è un’aria che non mi piace, che mi fa quasi parlare di regime”.

§§§

Cari amici di Stilum Curiae, non perdetevi l’intervista a Franco Prodi (fratello minore di Romano) pubblicata oggi su La Verità.

Franco Prodi è il massimo studioso italiano di fisica dell’atmosfera, viene intervistato sui cambiamenti climatici da Stefano Filippi.

Ci dice un paio di cose estremamente interessanti. Gli allarmi sul clima non son basati su dati scientifici.

Sono imposti da un organismo creato dall’ONU nel 1988 che si chiama IPCC (gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico).

Questo Istituto fa proiezioni catastrofiche spiegando che lo dice la scienza.

Prodi invece ci dice che non è vero, non lo dice la scienza, lo dice l’ IPCC!

E questa IPCC non spiega i dati e le evoluzioni climatiche più incontrovertibili, quali la crescita vera del riscaldamento o del raffreddamento.

In pratica Greta è stata inventata da un istituto dell’ONU che si chiama IPCC.

Parola di Franco Prodi.

Ma il Papa è stato informato che tutto questo, Climate Change compreso, è una “bufala” inventata dall’ONU al fine di controllare le scelte economiche?

Ed ora tutto ‘sto Sinodo Amazzonico e il successivo Convegno ad Assisi su Economy of Francesco, che faranno?

Si faranno scrivere le conclusioni da questo IPPC del’ ONU?

E chi paga?

§§§

