I VESCOVI FELICI PER LA RIPRESA DELLA TRATTA FINGONO DI SGRIDARE CONTE & C.

Marco Tosatti

Il governo dei vescovi italiani felice per la riapertura del flusso di migranti che – a 42 euro al giorno – permette a Coop e Caritas di tornare a rifiorire, nel business as usual del traffico di esseri umani, si permette di dare giudizi sulla situazione politica. Un documento da leggere, l’introduzione ai lavori del Consiglio permanente. Ve ne offriamo un brano che ci sembra emblematico dell’ipocrisia di un certo ceto clericale:

§§§

“Se la formazione del nuovo Governo ha evitato il difficile passaggio di un ritorno alle urne, a solo un anno dall’inizio di una legislatura, chi si è assunto la responsabilità di dar vita a una nuova maggioranza non potrà certamente dimenticare che le attese della gente sono alte e richiedono di essere riconosciute, interpretate e guidate con saggezza e concretezza». Lo ha detto il vice presidente della Cei, Mauro Meini, nell’introduzione al Consiglio Permanente.

«Chi ha responsabilità di governare – ha aggiunto – dovrà far sentire agli italiani che sta veramente perseguendo il bene comune, per cui cerca la stabilità politica fondata su maggioranze chiare e su programmi solidi e condivisi. La politica, proprio come la vita individuale, ha bisogno di semplicità e di autenticità, di principi chiari e di rispetto delle regole».

Avete capito? Al governo nato anche per le pressioni del Vaticano su un fin troppo felice di essere premuto Mattarella, un governo vergognoso per la sua nascita e per ciò che è accaduto – sta accadendo – i suoi sponsor principali fanno la ramanzina. Un governo nato solo per salvare posti, potere e poltrone dovrebbe occuparsi del bene comune? Ma per favore! E non perdetevi la notazione iniziale, quella del “difficile passaggio di un ritorno alle urne”. Difficile per chi? Per l’area che i vescovi prediligono, la sinistra…E osano parlare di rispetto delle regole di fronte a una delle stagioni più invereconde della storia della Repubblica, sia da un punto di vista politico che sotto l’aspetto umano.

Poi, naturalmente c’è un qualcosa sui migranti, con un attacco alla Lega e a chi ritiene ragionevole occuparsi, prima, dei problemi degli autoctoni. A cui ha risposto a dovere Matteo Salvini. Vi riportiamo, senza commenti nostri, i due brani.

§§§

“Dobbiamo “ricordare” che “la dignità che rende intangibile ogni vita umana significa anche non arrendersi alla cultura del ‘prima noi e poi gli altri’: quando l’altro è persona bisognosa, priva di ogni opportunità, le nostre chiusure consolidano ingiustizie ed egoismi”. Lo ha affermato il vice presidente della Cei, mons. Mario Meini, nella sua introduzione ai lavori del Consiglio episcopale permanente.

“Così, la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che celebreremo domenica prossima – ha proseguito il vescovo di Fiesole – costituisce un invito a recuperare alcune dimensioni essenziali della nostra esistenza umana e, più in generale, dell’umanità di tutti (dal Messaggio del Papa); pertanto, ci mette in guardia dalla scorciatoia che vorrebbe ricondurre al fenomeno migratorio le paure e le insicurezze di un malessere civile, che in realtà muove da cause ben più profonde”.

“Lo stesso evento che abbiamo promosso a Bari per il prossimo febbraio – ha aggiunto – punta a costruire del Mediterraneo una diversa narrazione; lo faremo a partire dalla disponibilità a metterci in ascolto delle diverse esperienze, sensibilità e prospettive che animano le Chiese, che si affacciano sul bacino del Mare Nostrum”.

§§§

“Con tutto il dovuto rispetto per la CEI, con milioni di Italiani (e tanti immigrati regolari e perbene) senza casa, senza lavoro e senza speranza, è dovere di un buon politico italiano occuparsi prima di queste sorelle e fratelli in difficoltà, poi anche del resto del mondo. Aiutare i pochi che scappano davvero dalla guerra è un dovere, aprire i porti italiani a tutto il mondo è una follia”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini, in una nota, commenta le parole del vice presidente della Cei, mons. Mario Meini, ai lavori del Consiglio episcopale permanente.

§§§

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482