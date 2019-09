INFERNO A MEZZANOTTE. UN THRILLER GIUDAICO-CRISTIANO A QUMRAN.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, troll vari stabili e di passaggio, questo è un breve post che avrei voluto fare da parecchie settimane, ma come sempre c’è stato qualche fatto emergente o di emergenza che l’ha impedito. È semplicemente per segnalarvi un libro molto particolare, una specie di thriller giudaico-cristiano, che ho letto con grande gusto durante l’estate, e che perciò vi consiglio.

§§§

Si intitola “Inferno a mezzanotte”. Lo ha scritto Ada Grossi, che come dice ella stessa, ha passato – e passa – “una vita in mezzo a libri, archivi e pergamene”. I lettori di Stilum Curiae la conoscono già per un’altra opera di cui abbiamo parlato, “Centoquarantanove anni”, imperniata sulle vicende della Sindone di Torino.

Questa volta il cuore del romanzo è Qumran. “Sandra è una giovane papirologa italiana specializzata in manoscritti del Mar Morto. La sua tranquilla esistenza di studiosa tra Gerusalemme e New York viene sconvolta dall’incontro con uno sconosciuto che le accenna a un’oscura setta ossessionata da alcuni antichissimi manoscritti su cui sta lavorando.

Il giorno dopo, l’uomo viene trovato morto.

A poco a poco, i pezzi dell’inquietante puzzle cominciano a incastrarsi: un rifugio segreto tra le grotte di Qumran, una sapienza arcana legata a una folle interpretazione della Kabbalah, un ex-seminarista interessato ad angeli e demoni, un rabbino newyorkese che studia un’antica versione ebraica del Vangelo di Matteo per uno strano committente dagli occhi impenetrabili e un saggio gesuita che conosce gli abissi dell’anima.

Sandra è braccata dai misteriosi Custodi, convinti che lei sia in possesso di qualcosa di molto prezioso per loro…

Insieme a Simon, affascinante studioso di storia dell’arte, Sandra si lancia in un’avventura adrenalinica per salvare se stessa – e forse il mondo intero – da un pericolo perverso”, e drammatico, forse più ancora di quello che incombe sulla nostra era.

Insomma se volete rilassarvi con qualche brivido lungo la schiena potete farlo.

§§§

SE PENSATE

CHE STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE

CHE SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482