PERCHÉ CI SARÒ IL 5 OTTOBRE ALLA PREGHIERA PER LA CHIESA. UNA TESTIMONIANZA.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, trolls nuovi e vecchi, ci ha scritto un amico, per darci la sua testimonianza sulla presenza, il 5 ottobre prossimo, alla Preghiera per la Chiesa che si svolgerà vicino a piazza San Pietro, alla vigilia del Sinodo sull’Amazzonia, che nelle intenzioni dei suoi organizzatori brasilo-tedeschi dovrebbe fare in modo che la Chiesa, dopo il Sinodo, non sia più quella di prima. Naturalmente il tutto condito dalla solita doppia valenza e ambiguità di chi dovrebbe essere un faro di luce e una roccia di certezza.

Con gioia, entusiasmo e gratitudine partecipo alla preghiera che ci vedrà tutti uniti a Roma il 5 ottobre alle 14.30 in Largo San Giovanni XXIII.

Occasione preziosa per pregare tutti insieme per la Chiesa e il nostro Paese.

La gente non si vergogna di drogarsi, di rubare, di essere violenta, di sparlare, di tradire ma quando si tratta di essere cristiana e di testimoniarlo si vergogna di pregare e parlare di Dio.

E’ arrivato il momento.

La grande arma del diavolo è il silenzio e noi troppo a lungo abbiamo taciuto come esclamava Santa Caterina. San Josemaria Escrivà de Balaguer diceva pure che il mondo è nelle tenebre perché la Chiesa ha smesso di essere luce.

Uniamoci tutti, non restiamo in silenzio. Chiediamo!

Nessuno si vergogni del Vangelo che è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede.

Non dobbiamo arrivare a pregare quando siamo nell’uragano dei problemi o delle difficoltà.

E’ la preghiera che ci prepara. Tramite la preghiera il Signore dona forza alle nostre azioni, sapienza alle nostre parole, luce ai nostri pensieri per essere sale della terra e luce sopra il moggio per la salvezza delle nostre anime e per la redenzione del mondo nel quale siamo ma al quale non apparteniamo.

Tutto è possibile nel nome di Gesù. Tutto è possibile con l’intercessione della Sua e nostra Mamma.

Per la Chiesa e l’Italia, per tutti i cristiani perseguitati e nella sofferenza dico a te che leggi, fratello, sorella, associazione, movimento, sacerdote, consacrato: vieni, “annunzia la Parola, insisti in ogni occasione opportuna e non, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina” (2Timoteo 4,2).

Contro il caos, per svegliare le anime, per difendere la vita e contro le ingiustizie, per essere vicini a chi è più solo e abbandonato: preghiera e azione.

Il nostro Dio è Dio dell’impossibile. A Lui la gloria, a noi l’onore della battaglia (Santa Giovanna d’Arco) perché non c’è cristianesimo senza questa (BenedettoXVI).

5 ottobre: una piccola cosa che faremo insieme ma grande per Dio che ci benedice con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo (Efesini 1,3)!

Dario Minotta

