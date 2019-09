IL 5 OTTOBRE, VICINO A SAN PIETRO, UNA PREGHIERA PUBBLICA PER LA CHIESA CHE VIVE LA PASSIONE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto questa lettera che ben volentieri pubblichiamo. E naturalmente invitiamo chi può a essere presente e a partecipare. I dettagli dell’iniziativa sono in diverse lingue.

***

“Gentile Tosatti,

il 5 ottobre, ad ore 14.30, in largo Giovanni XIII si svolgerà una preghiera pubblica per la Chiesa. E’ un gesto forte che risponde ad un sentire ormai comune: la chiesa sta vivendo la sua Passione.

Una Passione protratta, che non data dal 2013, ma da ben prima, come dichiarato più volte dallo stesso Benedetto XVI. Anche gli ultimi suoi due anni di pontificato sono stati, per i credenti, di intensa sofferenza, essendo a tutti evidenti gli ostacoli posti sul suo cammino da nemici dichiarati o nascosti.

Eppure Benedetto fungeva in qualche modo da diga (forse lo fa, in qualche maniera, ancora oggi): dopo le sue dimissioni, però, è arrivato il diluvio.

Oggi questo è sotto gli occhi di tutti, ma c’è voluto tempo per prenderne coscienza. L’anno scorso, ad aprile, decisi di recarmi al convegno “Chiesa cattolica, dove vai?” in onore del cardinal Carlo Caffarra, a Roma: del mio gruppo di preghiera mi seguirono in pochi. Eppure, il successo di quell’evento mi convinse che qualcosa stava mettendosi in moto.

Quando invece ho annunciato, sempre al mio gruppo di preghiera, questo incontro del 5 ottobre, all’incirca con le stesse parole di chi me ne aveva parlato per primo (“E’ venuto il tempo di una preghiera pubblica, fatta con spirito soprannaturale, perchè la Chiesa è di Dio e non degli uomini…”), la risposta è stata corale: “Noi ci saremo!”.

Non serve dire altro: con il tempo è davvero maturata nel cuore di tanti l’esigenza di un gesto umanamente e religiosamente più forte, più incisivo del “solito” convegno. Lo faremo, sapendo che il Signore ha “bisogno” di noi, di tutti, per salvare la sua barca. Invito anche i suoi lettori a mobilitarsi: daremo a tutti i credenti un segno di speranza! Pregando la Madonna per la nostra amata Chiesa.

Grazie per la sua ospitalità

Padre Giuseppe”.

***

Il 5 ottobre a Roma;

On 5th October at Rome;

El 5 de Octubre en Roma!

Largo Giovanni XXIII, ore 14.30

***

Ha llegado la hora de una oración pública, hecha con espíritu sobrenatural, porque la Iglesia es de Dios y no de los hombres. Una oración, pero, movida por una certeza: que la Iglesia vive una crisis inaudita, estando envuelta en una confusión que, como dijo el cardenal Carlo Caffarra, “sólo un ciego podría negar”. Esta idea ha ido pasando de boca en boca, más o menos igual, por meses y meses, y ahora se concretiza! De hecho el 5 de octubre, a primera hora de la tarde, se hará una oración pública cerca de san Pedro. Para mayor información, en breve, visita aquí.

***

The time has come for a public prayer, made with a supernatural spirit, because the Church is of God and not of men. A prayer, however, that is moved by an awareness: the Church is experiencing an unprecedented crisis, surrounded by a confusion that, as Cardinal Carlo Caffarra said, ‘only a blind man could deny’: this idea has been bouncing from mouth to mouth, more or less similar, for months and months, and now it has come true!

In fact, on 5 October, in the early afternoon, there will be a public prayer in the vicinity of St Peter!

For further information, see here.

***

Nadszedł czas na publiczną modlitwę, w duchu nadprzyrodzonym, ponieważ Kościół jest Boga, a nie ludzi. Modlitwa ta wypływa z przekonania, że Kościół przeżywa bezprecedensowy kryzys, czas zamieszania, bo, jak powiedział kardynał Carlo Caffarra, „tylko osoba ślepa może tego nie widzieć”. Ta idea przekazywana była z ust do ust od wielu miesięcy, a teraz się zmaterializowała! Publiczna modlitwa odbędzie się 5 października, wczesnym popołudniem w pobliżu Bazyliki św. Piotra!

***

“E’ venuto il tempo di una preghiera pubblica, fatta con spirito soprannaturale, perchè la Chiesa è di Dio e non degli uomini. Una preghiera, però, che sia mossa da una consapevolezza: la Chiesa vive una crisi inaudita, è avvolta da una confusione che, come disse il cardinal Carlo Caffarra, ‘solo un cieco potrebbe negare’”: questa idea è rimbalzata di bocca in bocca, più o meno simile, per mesi e mesi, ed ora si è concretizzata!

Infatti il 5 ottobre, nel primo pomeriggio, si terrà una preghiera pubblica nelle vicinanze di san Pietro! (Per tenersi aggiornati visitare questo sito

***

