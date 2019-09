SE L’ISLAM DENIGRA I CRISTIANI GLI “ALTER BERGY” NON SCHERZANO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato una sua riflessione, che mi sembra molto azzeccata e interessante, nascendo, fra l’altro dalla sua profonda esperienza sul campo della realtà dei Paesi a maggioranza islamica. Buona lettura.

الله

Perché i musulmani sono orgogliosi dell’islam e i cattolici nicchiano?

Vivendo in alcuni paesi laici a maggioranza musulmana, ho potuto constatare che i canali radio-tv d’impronta islamica, finanziati dal governo e/o dalle monarchie arabe, sono rispettati e seguiti. Nei talk show delle reti di Stato che trattano dell’islam, raramente invitano un contraddittorio, ma spesso permettono la partecipazione degli utenti telefonicamente. Da ciò veniamo a sapere che la conoscenza del popolo musulmano sul cristianesimo è artefatta e divisiva, direbbe il buonista.

Da certi imam ho sentito dire cose tipo: Madre Teresa di Calcutta era per l’aborto, perché toccava con mano le sofferenze dei poveri. Per questo motivo era in conflitto con la Chiesa (Turchia pre- Erdoğan).

Gesù non si sposò perché gay (Libano anni ’90).

Come sono stati scelti i quattro vangeli? Dopo aver posato tutti i vangeli su un tavolo, hanno cominciato a scuoterlo per le gambe. I primi quattro libri che sono caduti sul pavimento sono diventati canonici (Turchia anni ’90).

Se queste idiozie avvengono nei paesi laici, cosa dicono sul cristianesimo nei paesi dove vige la sharia o dove i governanti hanno il fiato sul collo degli imam? Tutto sommato queste reti mediatiche fungono da megafoni lava cervello che, attraverso mezze verità e menzogne, mirano a stimolare l’orgoglio musulmano e a denigrare il cristianesimo.

Dopo queste esperienze, tornando in occidente trovai più o meno le stesse tendenze. Il cristianesimo è la fede più bersagliata. Nonostante le decine di attacchi terroristici, le migliaia di morti per mano musulmana e i versetti coranici che non lasciano dubbi sulla dottrina della sopraffazione, l’islam viene protetto attraverso il neologismo islamofobia. Come sappiamo, con questo escamotage l’ONU ha intimato ai governi occidentali di perseguire legalmente chiunque rechi offesa all’islam e ai suoi fedeli.

E nelle chiese? Beh, lo sappiamo. L’islam viene addirittura coccolato. I preti elargiscono un’infinità di meaculpa e falsità storiche da far ammattire i santi e i meno santi che per secoli hanno difeso l’Europa dall’invasione musulmana.

Da alcuni decenni i principali nemici di Gesù Cristo non sono atei o laicisti, ma quelli che dovrebbero essere Alter Christus, i quali oggi condividono i paradossi papali. Questi tipi curiosi non sono nati con l’attuale pontificato. Esistono perlomeno dal Vaticano II, cresciuti e nutriti di dubbi dottrinali e di superficialità. Quando è stato eletto Bergoglio la strada era già spianata.

Ignoranti e privi di dignità, sono diventati Alter Bergy alla velocità della luce. Col buon senso non si capisce perché questi svuotachiese abbiano scelto la vita sacerdotale. Ma studiando un po’ di storia si apprende che i preti massoni e della Gaystapo infiltrati nella Chiesa, dopo aver creato un corpo docente astuto e cinico, hanno selezionato un numero impressionante di sprovveduti irrecuperabili per poi conferirgli il ruolo di prete. Pecchiamo di complottismo?

Nella ricerca storica “I Papi e la massoneria” la professoressa Angela Pellicciari riporta alcuni passi di uno tra i tanti documenti della Carboneria e della massoneria internazionale che dimostra come, a partire dall’800, fossero intenzionati ad occupare la Chiesa per distruggerla dall’interno.

Il carbonaro noto col nome di Vindice al cugino Nubio (tra carbonari si definivano cugini) scrive: «Dovete presentarvi con tutte le apparenze dell’uomo serio e morale. Una volta che la vostra buona reputazione sia stabilita nei colleghi, nei ginnasi, nelle università e nei seminari, una volta che abbiate catturato la confidenza di professori e studenti, fate in modo che a cercare la vostra compagnia siano soprattutto quanti sono arruolati nella milizia clericale […]. Si tratta di stabilire il regno degli eletti sul trono della prostituta di Babilonia [frase coniata da Martin Lutero – ndt], che il clero marci sotto la vostra bandiera, mai dubitando di seguire quella delle chiavi apostoliche. […] È la corruzione alla grande che abbiamo cominciato, la corruzione del popolo attraverso il clero e del clero per mezzo nostro, la corruzione che senza dubbio ci porterà un giorno a seppellire la Chiesa».

Adesso, con un po’ di fantasia, proviamo a immaginare cosa sarebbe la cattolicità se papi e preti preparati e tosti, invece di promuovere l’ecologismo, l’immigrazionismo e la lotta per la biodiversità diffondessero una fede rocciosa e ragionevole, (poiché la dottrina cattolica – leggere per credere – è la più umana e razionale). Le chiese di tutto il mondo diventerebbero strumento di vera pace, rispetto e giustizia, perché sostenute da quell’Evento che cambia il cuore dell’uomo.

Certo, non è che col cristianesimo siano arrivati rose e fiori, ma sappiamo che rinnegando il Cristo, come nel ‘900 ateo, l’inferno è arrivato in terra. In Europa in trent’anni di conflitti il numero dei morti ammazzati supera abbondantemente i morti causati dalle guerre degli ultimi duemila anni. Oggi, come nel Novecento, sono le idee politiche decise a tavolino da improbabili “saggi” che dettano la via maestra della società. Temo che falliranno nuovamente. Non è un caso se Gesù Cristo ammonisce: “Senza di me non potete fare nulla”. Parole che i bergogliani assoggettati ai “saggi” laicisti, hanno declassato, se non derise.

Tranne alcune eccezioni, oggi è più probabile trovare un pinguino imperatore a passeggiare nei corridoi degli Uffizi di Firenze che un prete preparato in storia della Chiesa, apologetica, teologia e sociologia. Se al posto di questi analfabeti della dottrina avessimo preti innamorati di Cristo, sgamati e consapevoli della loro missione, siamo certi che le ideologie laicista e islamista sarebbero rimaste al palo. E molto probabilmente il numero delle conversioni al cattolicesimo sarebbe in crescita esponenziale. Cosa che, al solo pensiero, ai bergogliani fa venire la pelle d’oca.

Agostino Nobile

لله

SE PENSATE

CHE STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE

CHE SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Nobile

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482