RVC: “SOVVENIRE” AVVENIRE O IL SINODO SULL’AMAZZONIA? NO GRAZIE, CI PENSI L’UNESCO.

Marco Tosatti

Cari amici e soprattutto nemici di Stilum Curiae, Romana Vulneratus Curia ci ha inviato un commento all’ultimo foglietto della messa di oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) in cui la Conferenza Episcopale si trova a battere cassa. Sfortunatamente avevo appena finito di leggere come una coppia anziana, ma neanche tanto anziana, di Roma, avesse deciso di morire insieme, per sfuggire a un futuro di miseria. Li hanno trovati vestiti dignitosamente, come se stesso per uscire, lui e lei, sul letto, in un quartiere bene della capitale. Non ho trovato commenti accorati di vescovi, preti o politici migrazionisti su questo dramma così nostro. Poi ho scoperto, grazie a Il Giornale, che questo Paese in cui vengono tagliate le pensioni ha un miliardo di debiti lasciati dal governo di sinistra (PD) per le spese per i migranti. E infine ho letto la non sorprendente né nuova sparata del Pontefice a Napoli, su accoglienza, meticciato, porti e non muri, e via politicheggiando. Una sparata che il collega di un grande giornale che sente troppo padre Spadaro (non gli fa bene, secondo me) sarebbe “una «lectio» destinata a segnare il suo pontificato”. Va be’, lasciamo perdere. Bel altre cose stanno segnando, e hanno già segnato, questa cupa stagione di Chiesa. Insomma, per dire che RVC mi è sembrato incredibilmente gentile, con questi Professionisti di Dio. Non si meritano tanto garbo, né loro né i loro complici.

SOVVENIRE …l’AVVENIRE?

Caro Tosatti, una tentazione che fatico a vincere è la lettura prima della Santa Messa dell’ultima pagina del foglietto “La Domenica“.

Oggi 23 giugno, (ieri per chi legge, n.d.r.) festa del Santissimo Corpo di Gesù, questa ultima pagina, colonna di sinistra, è dedicata al quinto precetto della Chiesa: <sovvieni alle necessità materiali della chiesa>.

l’autore è Silvano Sirboni, Liturgista (chissà perché non scrive – don – visto che è presbitero e parroco, si vergogna?), il quale ci ricorda che siamo responsabili della “casa comune”. (?che significa casa comune? natura, terra, ambiente? o chiesa cattolica apostolica?).

Più oltre spiega che il precetto della Chiesa ricorda che questa comunione solidale non è solo interiore, ma “in uscita” (??che significa?), per i bisogni materiali della chiesa tutta….

La figurina con disegno, sotto lo scritto, illustra un sacerdote (don Marco Lupo), che è stato testimonial per la raccolta dell’ 8 per mille, mentre abbraccia un bisognoso, con sotto la scritta SOVVENIRE.

Il bisognoso, che a sua volta diventa testimonial del quinto precetto è curiosamente un bianco. Forse temevano che mettendo un volto di altro colore, di un immigrato per esempio (il solo di cui la chiesa di oggi sembra occuparsi e preoccuparsi) il quinto

precetto non sarebbe stato osservato? La chiesa ha veramente così bisogno di offerte durante la messa per finanziare il prossimo Sinodo Amazzonico? Non bastano l’obolo di San Pietro, i ricavati delle ONG e i contributi Unesco?

Quanto a “chiesa in uscita”, la Santa Chiesa è sempre stata in uscita per evangelizzare e fare opere caritatevoli. A me pare che la chiesa di oggi sia in uscita per fuggire, per abbandonare il gregge che le fu affidato. E noi dovremmo sovvenire una chiesa che mantiene l’Avvenire e finanzia il sinodo amazzonico?

RVC

