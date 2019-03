ROMANA VULNERATUS CURIA E IL BACIA-ANELLO MANCATO: SANTITÀ, SI PREOCCUPI DI BEN ALTRI GERMI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, troll vari e influencer filo regime, Romana Vulneratus Curia ci ha telefonato chiedendoci – fra un accesso di risate irrefrenabili e l’altro, tanto che in certi momenti abbiamo temuto per lui, se avrebbe potuto commentare la straordinaria giustificazione igienica addotta dal portavoce della Sala Stampa della Santa Sede, a cui va tutta la nostra umana simpatia e solidarietà, per spiegare il rapido ritrarre della mano del Pontefice a Loreto. Come si poteva dire di no a qualcuno che di Vaticano, papi e Curia ne sa così tanto? Ecco il risultato…

“I Germi del Papa. Caro Tosatti, ho notato che Papa Bergoglio rifiuta il baciamano, ma gradisce, o persino incoraggia, altri segni di “devozione” più servili, quali l’adulazione o la piaggeria, che portano al fenomeno della cortigianeria. La cortigianeria infatti è una caratteristica di questo pontificato. Il portavoce di Papa Bergoglio ha spiegato che rifiuta il “baciamano” per IGIENE, non vuole spargere germi. Sarebbe bene aiutare il Pontefice a intendere e convincersi che la cortigianeria, e le sue deformazioni, spargono germi, persino peggiori, più nefasti, perché permettono di lasciar diffondere, difendere e giustificare, l’errore e la confusione, per “devozione al Papa”.

Ora una domanda. e una riflessione. La domanda: il portavoce implicitamente conferma che a Papa Bergoglio si potrebbe (se non fosse per i germi) baciare la mano e non l’anello papale del “pescatore” perché questo lo porta ancora Papa Benedetto XVI?

La riflessione : questo portavoce così arguto, dando una spiegazione così convincente, ci lascia immaginare che tra poco i sacerdoti NON daranno più la comunione per non spargere germi? Vittorio Messori (mi pare) diceva che l’acqua di Lourdes sarà anche piena di germi, ma fa miracoli! Ah! Caro Tosatti, se qualcuno potesse far capire a Bergoglio che i germi peggiori non vengono distribuiti lasciando baciare la mano, ma straparlando e in tal modo confondendo la fede. I germi peggiori vengono distribuiti esaltando e portando come esempio la Emma Bonino, o confessandosi con Eugenio Scalfari. I germi peggiori si distribuiscono ignorando i DUBIA e disprezzando le osservazioni di mons. Viganò. Mi sa che prossimamente questo portavoce spiegherà che Bergoglio non si inginocchia davanti all’ostia consacrata per non rovinare alle ginocchia i pantaloni, che essendo fabbricati in India o Cina, provocano lavoro schiavizzante. Tosatti, secondo lei, Andrea Tornielli, coordina anche il portavoce del Papa? Un miracolo c’è dunque stato in Vaticano negli ultimi tempi ! La cortigianeria si è fatta uomo…”.

RVC

Oggi è il 217° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

