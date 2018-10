VIGANÒ RISPONDE AL CARD. OUELLET. LA TERZA TESTIMONIANZA. ENGLISH TEXT TOO.

Nella Memoria dei Martiri dell’America Settentrionale

Testimoniare la corruzione nella gerarchia della Chiesa cattolica è stata per me una decisione dolorosa, e lo è ancora. Ma sono un anziano, uno che sa che presto dovrà rendere conto al Giudice delle proprie azioni e omissioni, che teme Colui che può gettare corpo e anima nell’inferno. Giudice, che pur nella sua infinita misericordia “renderà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna” (Atto di fede). Anticipando la terribile domanda di quel Giudice: “Come hai potuto, tu che eri a conoscenza della verità, rimanere in silenzio in mezzo a tanta falsità e depravazione?” Quale risposta potrei dare?

Ho parlato in piena consapevolezza che la mia testimonianza avrebbe provocato allarme e sgomento in molte persone eminenti: ecclesiastici, confratelli vescovi, colleghi con cui ho lavorato e pregato. Sapevo che molti si sarebbero sentiti feriti e traditi. Ho previsto che alcuni a loro volta mi avrebbero accusato e avrebbero messo in discussione le mie intenzioni. E, cosa più dolorosa di tutte, sapevo che molti fedeli innocenti sarebbero stati confusi e sconcertati dallo spettacolo di un vescovo che accusa confratelli e superiori di misfatti, peccati sessuali e di grave negligenza verso il loro dovere. Eppure credo che il mio continuo silenzio avrebbe messo in pericolo molte anime, e avrebbe certamente condannato la mia. Pur avendo riportato più volte ai miei superiori, e persino al papa, le aberranti azioni di McCarrick, avrei potuto denunciare prima pubblicamente le verità di cui ero a conoscenza. Se c’è qualche mia responsabilità in questo ritardo me ne pento. Esso è dovuto alla gravità della decisione che stavo per prendere ed al lungo travaglio della mia coscienza.

Sono stato accusato di aver creato con la mia testimonianza confusione e divisione nella Chiesa. Quest’affermazione può essere credibile solo per coloro che ritengono che tale confusione e divisione fossero irrilevanti prima dell’agosto 2018. Qualsiasi osservatore spassionato, però, avrebbe già potuto ben vedere la prolungata e significativa presenza di entrambe, cosa inevitabile quando il successore di Pietro rinuncia ad esercitare la sua missione principale, che è quella di confermare i fratelli nella fede e nella sana dottrina morale. Quando poi con messaggi contraddittori o dichiarazioni ambigue inasprisce la crisi, la confusione si aggrava.

Quindi ho parlato. Perché è la cospirazione del silenzio che ha causato e continua a causare enorme danno alla Chiesa, a tante anime innocenti, a giovani vocazioni sacerdotali, ai fedeli in generale.In merito a questa mia decisione, che ho preso in coscienza davanti a Dio, accetto volentieri ogni correzione fraterna, consiglio, raccomandazione ed invito a progredire nella mia vita di fede e di amore a Cristo, alla Chiesa e al papa.

Permettetemi di ricordarvi di nuovo i punti principali della mia testimonianza.

Nel novembre 2000 il nunzio negli Stati Uniti l’arcivescovo Montalvo informò la Santa Sede del comportamento omosessuale del cardinale McCarrick con seminaristi e sacerdoti.

Nel dicembre 2006 il nuovo nunzio, arcivescovo Pietro Sambi, informò la Santa Sede del comportamento omosessuale del cardinale McCarrick con un altro prete.

Nel dicembre 2006, anch’io scrissi un Appunto al cardinale Segretario di Stato Bertone, che consegnai personalmente al Sostituto per gli Affari Generali, Arcivescovo Leonardo Sandri, chiedendo al papa di prendere misure disciplinari straordinarie contro McCarrick per prevenire futuri crimini e scandali. Questo Appunto non ebbe risposta.

Nell’aprile 2008 una lettera aperta a Papa Benedetto da parte di Richard Sipe fu trasmessa dal Prefetto del Congregazione per la Dottrina della Fede, Cardinale Levada, al Segretario di Stato, Cardinale Bertone, che conteneva ulteriori accuse a McCarrick di andare a letto con seminaristi e sacerdoti. Mi fu consegnata un mese dopo, e nel maggio 2008 io stesso presentai un secondo Appunto all’allora Sostituto per gli Affari Generali, Arcivescovo Fernando Filoni, riferendo le accuse contro McCarrick e chiedendo sanzioni contro di lui. Anche questo secondo mio Appunto non ebbe risposta.

Nel 2009 o nel 2010 seppi dal Cardinale Re, Prefetto della Congregazione per i Vescovi, che papa Benedetto aveva ordinato a McCarrick di cessare il ministero pubblico e iniziare una vita di preghiera e penitenza. Il nunzio Sambi comunicò gli ordini del papa a McCarrick alzando la voce tanto che fu sentita nei corridoi della nunziatura.

Nel novembre 2011 il Cardinale Ouellet, nuovo prefetto della Congregazione per i Vescovi, riconfermò a me, nuovo nunzio negli Stati Uniti, le restrizioni disposte dal papa a McCarrick, e io stesso le comunicai a McCarrick faccia a faccia.

Il 21 giugno 2013, verso la fine di un incontro ufficiale dei nunzi in Vaticano, papa Francesco mi rivolse parole di rimprovero e difficile interpretazione sull’episcopato americano.

Il 23 giugno 2013, incontrai papa Francesco di persona in udienza privata nel suo appartamento per avere chiarimenti, e il papa mi chiese: “Il cardinale McCarrick, com’è?”, parole che io posso solo interpretare come una falsa curiosità per scoprire se fossi alleato o meno di McCarrick. Gli dissi che McCarrick aveva sessualmente corrotto generazioni di preti e seminaristi, e che papa Benedetto gli aveva ordinato di dedicarsi unicamente ad una vita di preghiera e penitenza.

McCarrick continuò invece a godere di una speciale considerazione da parte di papa Francesco, il quale anzi gli affidò nuove importanti responsabilità e missioni.

McCarrick faceva parte di una rete di vescovi favorevoli all’omosessualità che godendo del favore di papa Francesco hanno promosso nomine episcopali per proteggersi dalla giustizia e rafforzare l’omosessualità nella gerarchia e nella Chiesa in generale.

Lo stesso papa Francesco sembra o essere connivente con il diffondersi di questa corruzione o, consapevole di quello che fa, è gravemente responsabile perché non si oppone ad essa e non cerca di sradicarla.

Ho invocato Dio come testimone della verità di queste mie affermazioni, e nessuna di esse è stata smentita. Il cardinale Ouellet ha scritto rimproverandomi per la mia temerarietà nell’aver rotto il silenzio e mosso accuse gravi contro i miei confratelli e superiori, ma in verità il suo rimprovero mi conferma nella mia decisione e, anzi, conferma le mie affermazioni, una ad una ed in toto.

Il Card. Ouellet ammette di avermi parlato della situazione di McCarrick prima che partissi per Washington per iniziare il mio incarico di nunzio.

Il Card. Ouellet ammette di avermi comunicato per iscritto condizioni e restrizioni imposte a McCarrick da papa Benedetto.

Il Card. Ouellet ammette che queste restrizioni vietavano a McCarrick di viaggiare e di apparire in pubblico.

Il Card. Ouellet ammette che la Congregazione per i Vescovi, per iscritto, prima attraverso il nunzio Sambi e poi ancora attraverso di me, ordinò a McCarrick di condurre una vita di preghiera e penitenza.

Il Card. Ouellet che cosa contesta?

Il Card. Ouellet contesta la possibilità che papa Francesco abbia potuto ricordarsi importanti informazioni su McCarrick in un giorno in cui aveva incontrato decine di nunzi e avendo dato a ciascuno solo pochi attimi di conversazione. Ma non è quello che io ho testimoniato. Io ho testimoniato che, in un secondo incontro privato, ho informato il papa, rispondendo ad una sua domanda su Theodore McCarrick, allora cardinale arcivescovo emerito di Washington, figura preminente nella Chiesa degli Stati Uniti, dicendo al papa che McCarrick aveva sessualmente corrotto i suoi stessi seminaristi e sacerdoti. Nessun papa pu dimenticarsi questo.

Il Card. Ouellet contesta l’esistenza nei suoi archivi di lettere firmate da papa Benedetto XVI o da papa Francesco riguardo alle sanzioni su McCarrick. Ma non è quello che io ho testimoniato. Io ho testimoniato che aveva nei suoi archivi documenti chiave – indipendentemente dalla provenienza – che incriminano McCarrick e relativi ai provvedimenti presi nei suoi confronti, ed altre prove del cover-up riguardo alla sua situazione. E lo confermo ancora.

Il Card. Ouellet contesta l’esistenza negli archivi del suo predecessore, il cardinale Re, di “appunti di udienze” che imponevano a McCarrick le restrizioni citate. Ma non è quello che io ho testimoniato. Io ho testimoniato che ci sono altri documenti: per esempio, una nota del Card. Re non ex-Audientia SS.mi , oppure a firma del Segretario di Stato o del Sostituto.

, oppure a firma del Segretario di Stato o del Sostituto. Il Card. Ouellet contesta che è falso presentare le misure prese nei confronti di McCarrick come “sanzioni” decretate da papa Benedetto e annullate da papa Francesco. Vero. Non erano tecnicamente “sanzioni”, erano provvedimenti, “condizioni e restrizioni”. Disquisire se erano sanzioni o provvedimenti o che altro è puro legalismo. Sotto il profilo pastorale è esattamente la stessa cosa.

In breve, il cardinale Ouellet ammette le importanti affermazioni che ho fatto e faccio, e contesta le affermazioni che non faccio e non ho mai fatto.

C’è un punto su cui devo assolutamente smentire quanto Cardinal Ouellet scrive. Il cardinale afferma che la Santa Sede era a conoscenza solo di semplici “voci”, non sufficienti per poter prendere misure disciplinari contro McCarrick. Io affermo invece che la Santa Sede era a conoscenza di una molteplicità di fatti concreti ed in possesso di comprovanti documenti, e che nonostante ciò le persone responsabili hanno preferito non intervenire o è stato loro impedito di farlo. I risarcimenti alle vittime degli abusi sessuali di McCarrick dell’arcidiocesi di Newark e della diocesi di Metuchen, le lettere di P. Ramsey, dei nunzi Montalvo nel 2000 e Sambi nel 2006, del Dott. Sipe nel 2008, i miei due Appunti al riguardo ai superiori della Segreteria di Stato che descrivevano nei dettagli le accuse concrete contro McCarrick, sono solo voci? Sono corrispondenza ufficiale, non pettegolezzi da sacrestia. I delitti denunciati erano gravissimi, vi erano anche quelli dell’assoluzione di complici in atti turpi, con successiva celebrazione sacrilega della Messa. Questi documenti specificano l’identità dei perpetratori, quella dei loro protettori e la sequenza cronologica dei fatti. Sono custoditi negli archivi appropriati; non è necessaria alcuna indagine straordinaria per recuperarli.

Nelle accuse fatte pubblicamente contro di me ho notato due omissioni, due silenzi drammatici. Il primo silenzio è sulle vittime. Il secondo è sulla causa principale di tante vittime, cioè sul ruolo dell’omosessualità nella corruzione del sacerdozio e della gerarchia. Per quanto riguarda il primo silenzio, è sconvolgente che, in mezzo a tanti scandali e indignazione, si abbia così poca considerazione per coloro che sono state vittime di predatori sessuali da parte di chi era stato ordinato ministro del Vangelo. Non si tratta di regolare i conti o di questioni di carriere ecclesiastiche. Non è una questione di politica. Non è una questione di come gli storici della chiesa possano valutare questo o quel papato. Si tratta di anime! Molte anime sono state messe e sono ancora in pericolo per la loro salvezza eterna.

Per quanto riguarda il secondo silenzio, questa gravissima crisi non può essere correttamente affrontata e risolta fintanto che non chiamiamo le cose con il loro vero nome. Questa è una crisi dovuta alla piaga dell’omosessualità, in coloro che la praticano, nelle sue mozioni, nella sua resistenza ad essere corretta. Non è un’esagerazione dire che l’omosessualità è diventata una piaga nel clero e che può essere debellata solo con armi spirituali. È un’ipocrisia enorme deprecare l’abuso, dire di piangere per le vittime, e però rifiutare di denunciare la causa principale di tanti abusi sessuali: l’omosessualità. È un’ipocrisia rifiutarsi di ammettere che questa piaga è dovuta ad una grave crisi nella vita spirituale del clero e non ricorrere ai mezzi per porvi rimedio.

Esistono senza dubbio nel clero violazioni sessuali anche con le donne e, anche queste creano grave danno alle anime di coloro che le praticano, alla Chiesa e alle anime di coloro che corrompono. Ma queste infedeltà al celibato sacerdotale sono solitamente limitate agli individui immediatamente coinvolti; non tendono di per sé a promuovere, a diffondere simili comportamenti, a coprire simili misfatti; mentre schiaccianti sono le prove di come la piaga dell’omosessualità sia endemica, si diffonda per contagio, con radici profonde difficili da sradicare.

È accertato che i predatori omosessuali sfruttano il loro privilegio clericale a loro vantaggio. Ma rivendicare la crisi stessa come clericalismo è puro sofisma. È fingere che un mezzo, uno strumento, sia in realtà la causa principale.

La denuncia della corruzione omosessuale, e della viltà morale che le permette di crescere, non incontra consensi e solidarietà ai nostri giorni, purtroppo nemmeno nelle più alte sfere della Chiesa. Non mi sorprende che nel richiamare l’attenzione su queste piaghe, io sia accusato di slealtà verso il Santo Padre e di fomentare una ribellione aperta e scandalosa Ma la ribellione implicherebbe spingere gli altri a rovesciare il papato. Io non sto esortando a nulla del genere. Prego ogni giorno per papa Francesco più di quanto abbia mai fatto per gli altri papi. Chiedo, anzi scongiuro ardentemente, che il Santo Padre faccia fronte agli impegni che ha assunto. Accettando di essere il successore di Pietro, ha preso su di sé la missione di confermare i suoi fratelli e la responsabilità di guidare tutte le anime nella sequela di Cristo, nel combattimento spirituale, per la via della croce. Ammetta i suoi errori, si penta, dimostri di voler seguire il mandato dato a Pietro e, una volta ravvedutosi, confermi i suoi fratelli (Luca 22,32).

Concludendo, desidero ripetere il mio appello ai miei confratelli vescovi e sacerdoti che sanno che le mie affermazioni sono vere e che sono in condizione di poterlo testimoniare, o che hanno accesso ai documenti che possono risolvere questa situazione al di là di ogni dubbio. Anche voi siete di fronte ad una scelta. Potete scegliere di ritirarvi dalla battaglia, continuare nella cospirazione del silenzio e distogliere lo sguardo dall’avanzare della corruzione. Potete inventare scuse, compromessi e giustificazioni che rimandano il giorno della resa dei conti. Potete consolarvi con la doppiezza e l’illusione che sarà più facile dire la verità domani e poi ancora il giorno dopo.

Oppure, potete scegliere di parlare. Fidatevi di Colui che ci ha detto, “la verità vi renderà liberi”. Non dico che sarà facile decidere tra il silenzio e il parlare. Vi esorto a considerare quale scelta sul letto di morte e davanti al giusto Giudice non avrete a pentirvi di aver preso.

+ Carlo Maria Viganò 19 Ottobre 2018

Arcivescovo tit. di Ulpiana Memoria dei Martiri

Nunzio Apostolico dell’America Settentrionale

On the Memory of the North American Martyrs

To bear witness to corruption in the hierarchy of the Catholic Church was a painful decision for me, and remains so. But I am an old man, one who knows he must soon give an accounting to the judge for his actions and omissions, one who fears Him who can cast body and soul into hell. A judge, even in his infinite mercy, will render to every person salvation or damnation according to what he has deserved. Anticipating the dreadful question from that judge — “How could you, who had knowledge of the truth, keep silent in the midst of falsehood and depravity?” — what answer could I give?

I testified fully aware that my testimony would bring alarm and dismay to many eminent persons: churchmen, fellow bishops, colleagues with whom I had worked and prayed. I knew many would feel wounded and betrayed. I expected that some would in their turn assail me and my motives. Most painful of all, I knew that many of the innocent faithful would be confused and disconcerted by the spectacle of a bishop’s charging colleagues and superiors with malfeasance, sexual sin, and grave neglect of duty. Yet I believe that my continued silence would put many souls at risk, and would certainly damn my own. Having reported multiple times to my superiors, and even to the pope, the aberrant behavior of Theodore McCarrick, I could have publicly denounced the truths of which I was aware earlier. If I have some responsibility in this delay, I repent for that. This delay was due to the gravity of the decision I was going to take, and to the long travail of my conscience.

I have been accused of creating confusion and division in the Church through my testimony. To those who believe such confusion and division were negligible prior to August 2018, perhaps such a claim is plausible. Most impartial observers, however, will have been aware of a longstanding excess of both, as is inevitable when the successor of Peter is negligent in exercising his principal mission, which is to confirm the brothers in the faith and in sound moral doctrine. When he then exacerbates the crisis by contradictory or perplexing statements about these doctrines, the confusion is worsened.

Therefore I spoke. For it is the conspiracy of silence that has wrought and continues to wreak great harm in the Church — harm to so many innocent souls, to young priestly vocations, to the faithful at large. With regard to my decision, which I have taken in conscience before God, I willingly accept every fraternal correction, advice, recommendation, and invitation to progress in my life of faith and love for Christ, the Church and the pope.

Let me restate the key points of my testimony.

• In November 2000 the U.S. nuncio Archbishop Montalvo informed the Holy See of Cardinal McCarrick’s homosexual behavior with seminarians and priests.

• In December 2006 the new U.S. nuncio, Archbishop Pietro Sambi, informed the Holy See of Cardinal McCarrick’s homosexual behavior with yet another priest.

• In December of 2006 I myself wrote a memo to the Secretary of State Cardinal Bertone, and personally delivered it to the Substitute for General Affairs, Archbishop Leonardo Sandri, calling for the pope to bring extraordinary disciplinary measures against McCarrick to forestall future crimes and scandal. This memo received no response.

• In April 2008 an open letter to Pope Benedict by Richard Sipe was relayed by the Prefect of the CDF, Cardinal Levada, to the Secretary of State, Cardinal Bertone, containing further accusations of McCarrick’s sleeping with seminarians and priests. I received this a month later, and in May 2008 I myself delivered a second memo to the then Substitute for General Affairs, Archbishop Fernando Filoni, reporting the claims against McCarrick and calling for sanctions against him. This second memo also received no response.

• In 2009 or 2010 I learned from Cardinal Re, prefect of the Congregation of Bishops, that Pope Benedict had ordered McCarrick to cease public ministry and begin a life of prayer and penance. The nuncio Sambi communicated the Pope’s orders to McCarrick in a voice heard down the corridor of the nunciature.

• In November 2011 Cardinal Ouellet, the new Prefect of Bishops, repeated to me, the new nuncio to the U.S., the Pope’s restrictions on McCarrick, and I myself communicated them to McCarrick face-to-face.

• On June 21, 2013, toward the end of an official assembly of nuncios at the Vatican, Pope Francis spoke cryptic words to me criticizing the U.S. episcopacy.

• On June 23, 2013, I met Pope Francis face-to-face in his apartment to ask for clarification, and the Pope asked me, “il cardinale McCarrick, com’è (Cardinal McCarrick — what do you make of him)?”– which I can only interpret as a feigning of curiosity in order to discover whether or not I was an ally of McCarrick. I told him that McCarrick had sexually corrupted generations of priests and seminarians, and had been ordered by Pope Benedict to confine himself to a life of prayer and penance.

• Instead, McCarrick continued to enjoy the special regard of Pope Francis and was given new responsibilities and missions by him.

• McCarrick was part of a network of bishops promoting homosexuality who exploiting their favor with Pope Francis manipulated episcopal appointments so as to protect themselves from justice and to strengthen the homosexual network in the hierarchy and in the Church at large.

• Pope Francis himself has either colluded in this corruption, or, knowing what he does, is gravely negligent in failing to oppose it and uproot it.

I invoked God as my witness to the truth of my claims, and none has been shown false. Cardinal Ouellet has written to rebuke me for my temerity in breaking silence and leveling such grave accusations against my brothers and superiors, but in truth his remonstrance confirms me in my decision and, even more, serves to vindicate my claims, severally and as a whole.

• Cardinal Ouellet concedes that he spoke with me about McCarrick’s situation prior to my leaving for Washington to begin my post as nuncio.

• Cardinal Ouellet concedes that he communicated to me in writing the conditions and restrictions imposed on McCarrick by Pope Benedict.

• Cardinal Ouellet concedes that these restrictions forbade McCarrick to travel or to make public appearances.

• Cardinal Ouellet concedes that the Congregation of Bishops, in writing, first through the nuncio Sambi and then once again through me, required McCarrick to lead a life of prayer and penance.

What does Cardinal Ouellet dispute?

• Cardinal Ouellet disputes the possibility that Pope Francis could have taken in important information about McCarrick on a day when he met scores of nuncios and gave each only a few moments of conversation. But this was not my testimony. My testimony is that at a second, private meeting, I informed the Pope, answering his own question about Theodore McCarrick, then Cardinal archbishop emeritus of Washington, prominent figure of the Church in the US, telling the pope that McCarrick had sexually corrupted his own seminarians and priests. No pope could forget that.

• Cardinal Ouellet disputes the existence in his archives of letters signed by Pope Benedict or Pope Francis regarding sanctions on McCarrick. But this was not my testimony. My testimony was that he has in his archives key documents – irrespective of provenance – incriminating McCarrick and documenting the measures taken in his regard, and other proofs on the cover-up regarding his situation. And I confirm this again.

• Cardinal Ouellet disputes the existence in the files of his predecessor, Cardinal Re, of “audience memos” imposing on McCarrick the restrictions already mentioned. But this was not my testimony. My testimony is that there are other documents: for instance, a note from Card. Re not ex-Audientia SS.mi, or signed by the Secretary of State or by the Substitute.

• Cardinal Ouellet disputes that it is false to present the measures taken against McCarrick as “sanctions” decreed by Pope Benedict and canceled by Pope Francis. True. They were not technically “sanctions” but provisions, “conditions and restrictions.” To quibble whether they were sanctions or provisions or something else is pure legalism. From a pastoral point of view they are exactly the same thing.

In brief, Cardinal Ouellet concedes the important claims that I did and do make, and disputes claims I don’t make and never made.

There is one point on which I must absolutely refute what Cardinal Ouellet wrote. The Cardinal states that the Holy See was only aware of “rumors,” which were not enough to justify disciplinary measures against McCarrick. I affirm to the contrary that the Holy See was aware of a variety of concrete facts, and is in possession of documentary proof, and that the responsible persons nevertheless chose not to intervene or were prevented from doing so. Compensation by the Archdiocese of Newark and the Diocese of Metuchen to the victims of McCarrick’s sexual abuse, the letters of Fr. Ramsey, of the nuncios Montalvo in 2000 and Sambi in 2006, of Dr. Sipe in 2008, my two notes to the superiors of the Secretariat of State who described in detail the concrete allegations against McCarrick; are all these just rumors? They are official correspondence, not gossip from the sacristy. The crimes reported were very serious, including those of attempting to give sacramental absolution to accomplices in perverse acts, with subsequent sacrilegious celebration of Mass. These documents specify the identity of the perpetrators and their protectors, and the chronological sequence of the facts. They are kept in the appropriate archives; no extraordinary investigation is needed to recover them.

In the public remonstrances directed at me I have noted two omissions, two dramatic silences. The first silence regards the plight of the victims. The second regards the underlying reason why there are so many victims, namely, the corrupting influence of homosexuality in the priesthood and in the hierarchy. As to the first, it is dismaying that, amid all the scandals and indignation, so little thought should be given to those damaged by the sexual predations of those commissioned as ministers of the gospel. This is not a matter of settling scores or sulking over the vicissitudes of ecclesiastical careers. It is not a matter of politics. It is not a matter of how church historians may evaluate this or that papacy. This is about souls. Many souls have been and are even now imperiled of their eternal salvation.

As to the second silence, this very grave crisis cannot be properly addressed and resolved unless and until we call things by their true names. This is a crisis due to the scourge of homosexuality, in its agents, in its motives, in its resistance to reform. It is no exaggeration to say that homosexuality has become a plague in the clergy, and it can only be eradicated with spiritual weapons. It is an enormous hypocrisy condemn the abusre, claim to weep for the victims, and yet refuse to denounce the root cause of so much sexual abuse: homosexuality. It is hypocrisy to refuse to acknowledge that this scourge is due to a serious crisis in the spiritual life of the clergy and to fail to take the steps necessary to remedy it.

Unquestionably there exist philandering clergy, and unquestionably they too damage their own souls, the souls of those whom they corrupt, and the Church at large. But these violations of priestly celibacy are usually confined to the individuals immediately involved. Philandering clergy usually do not recruit other philanderers, nor work to promote them, nor cover-up their misdeeds — whereas the evidence for homosexual collusion, with its deep roots that are so difficult to eradicate, is overwhelming.

It is well established that homosexual predators exploit clerical privilege to their advantage. But to claim the crisis itself to be clericalism is pure sophistry. It is to pretend that a means, anw instrument, is in fact the main motive.

Denouncing homosexual corruption and the moral cowardice that allows it to flourish does not meet with congratulation in our times, not even in the highest spheres of the Church. I am not surprised that in calling attention to these plagues I am charged with disloyalty to the Holy Father and with fomenting an open and scandalous rebellion. Yet rebellion would entail urging others to topple the papacy. I am urging no such thing. I pray every day for Pope Francis — more than I have ever done for the other popes. I am asking, indeed earnestly begging, the Holy Father to face up to the commitments he himself made in assuming his office as successor of Peter. He took upon himself the mission of confirming his brothers and guiding all souls in following Christ, in the spiritual combat, along the way of the cross. Let him admit his errors, repent, show his willingness to follow the mandate given to Peter and, once converted let him confirm his brothers (Lk 22:32).

In closing, I wish to repeat my appeal to my brother bishops and priests who know that my statements are true and who can so testify, or who have access to documents that can put the matter beyond doubt. You too are faced with a choice. You can choose to withdraw from the battle, to prop up the conspiracy of silence and avert your eyes from the spreading of corruption. You can make excuses, compromises and justification that put off the day of reckoning. You can console yourselves with the falsehood and the delusion that it will be easier to tell the truth tomorrow, and then the following day, and so on.

On the other hand, you can choose to speak. You can trust Him who told us, “the truth will set you free.” I do not say it will be easy to decide between silence and speaking. I urge you to consider which choice– on your deathbed, and then before the just Judge — you will not regret having made.

October 19, 2018

Memory of the

North American Martyrs

+ Carlo Maria Viganò

Tit. Archbishop of Ulpiana

Apostolic Nuncio

