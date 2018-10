UNA CULLA PER AMANDA. IL MIRACOLO CHE HA PORTATO PAOLO VI ALL’ONORE DEGLI ALTARI.

Marco Tosatti

Cari lettori di Stilum Curiae, oggi è di scena una storia bella e singolare: quella del miracolo che ha permesso la canonizzazione – in calendario fra pochi giorni, il 14 ottobr e- di Giovanni Battista Montini, Paolo VI. È una storia davvero particolare, di un intervento che sembra essere stato diretto all’insaputa dei protagonisti da fili invisibili. Lo racconta Andrea Zambrano per i tipi della casa editrice Ares. Il titolo è “Una culla per Amanda”. Amanda è Amanda Tagliaferro, che ora ha tre anni, e non sa ancora nulla delle peripezie che hanno segnato il suo arrivo in famiglia. Nel volume hanno anche voce anche i medici che hanno seguito la gravidanza di Vanna, mamma Tagliaferro; e questo perché la parte medica della storia è centrale. Infatti la gestazione di Amanda avrebbe dovuto avere un esito infausto a causa della rottura delle acque al terzo mese di gravidanze. Invece Amanda è nata all’alba del Natale 2014, con un percorso che i periti della Santa Sede che hanno decretato legato a un intervento.

Alla tredicesima settimana di gravidanza a Vanna si rompono le acque a seguito di un esame medico invasivo. Il destino della piccola Amanda, che porta in grembo, parrebbe segnato. La perdita di liquido amniotico, secondo le conoscenze mediche, induce all’aborto. E se pure la bambina dovesse nascere, presenterebbe gravissime patologie, perché le condizioni difficilissime impedirebbero il corretto sviluppo degli organi vitali. È una presa di coscienza drammatica per Vanna, che è infermiera e nutre grande fiducia nella Medicina. Comincia un calvario di tentativi, speranze e delusioni. Dopo aver girato quattro ospedali e accusato il precoce fallimento della terapia di amnioinfusione, quando tutto sembra perduto, Vanna e Alberto seguono il consiglio di un amico medico, e decidono di riporre per la prima volta la propria fiducia in Dio. L’amico medico e a un’infermiera suggeriscono a Vanna e ad Alberto di chiedere un aiuto soprannaturale al beato Paolo VI, al secolo Giovanni Montini (1897-1978), oggi ricordato come il Papa che, attraverso l’enciclica Humanae Vitae, più di ogni altro ha sottolineato il valore della vita umana come dono di Dio da rispettare e amare fin dal concepimento. I due sposi accolgono con fiducia l’invito e loro attorno si forma con tempestiva naturalezza una rete di parenti e amici che pregano a sostegno della gravidanza di Vanna, per l’intercessione di papa Montini.

Vi consigliamo di leggere l’intervista che l’autore del libro, Andrea Zambrano, ha fatto a Vanna Tagliaferro. Ne riportiamo qualche breve brano, che può dare un’idea della singolarità della vicenda vissuta dai due giovani. Racconta Vanna: “Era il 29 ottobre 2014 e non sapevamo neanche che si potesse chiedere una grazia. Non sapevo neanche che faccia avesse Paolo VI, non feci neppure una ricerca su internet. Quando mi ritrovai davanti alla sua statua di bronzo rimasi stupita: ‘Sei tu allora quello di cui ci hanno parlato?’”. Davanti alla statua: “Ci inginocchiammo in lacrime e poco distante su un banco del santuario trovammo un santino con la sua immagine e sul retro una preghiera di intercessione. La recitammo e quando arrivammo allo spazio lasciato vuoto per inserire il nome della persona per cui chiedere la grazia, pregammo per lei, per Amanda”. L’impressione di Vanna, fortissima è che si sia trattato di un miracolo molto particolare: E’ una storia strana nella quale tutte le pedine sono state mosse da fili invisibili che non ci appartengono”, confessa.

L’autore è Andrea Zambrano, classe 1977, sposato e padre di quattro figli. Giornalista professionista, ha esordito al Resto del Carlino. Attualmente è redattore della Nuova Bussola Quotidiana. Fra i suoi libri ricordiamo “Rolando Maria Rivi. Il martire bambino”.

(Foto di Lorenzo Paruccini)

