SUPER EX LEGGE E RIDE: IL PAPA NON SI OCCUPEREBBE DI POLITICA ITALIANA…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, troll abituali e nuovi, senza dimenticare il mitico PorRastello che ogni tanto riemerge dalle nebbie canavesi con commenti argutissimi, Super Ex (Ex di un sacco di roba, ma se volete sapere quale andate a fare un giretto negli archivi di Stilum…) è fatto così: scompare per settimane intere e poi fa piovere articoli ogni cinque minuti. Questo che stiamo per offrirvi in realtà una sua ragion d’essere e l’ha. Avevamo notato anche noi il titolo, che, come dicono a Roma sarv’ognuno, ci sembra di una naiveté o di una impudenza eccezionali. Ci riferiamo, e lo fa anche Super Ex, a un’analisi apparsa su Il Fatto Quotidiano. Insomma, dire che il Pontefice regnante non intrude nella politica del Paese…basterebbe ricordare la reductio ad Hitlerum dei movimenti sovranisti…Buona lettura.

—

Caro Tosatti, due risate, prima che finisca questo agosto soleggiato. Mi sono letto quasi per caso un gustosissimo pezzo del vaticanista de Il Fatto quotidiano, Francesco Antonio Grana!

Un capolavoro. E’ davvero uno che se ne intende.

A partire dal titolo: “Crisi di governo, anche il Vaticano segue con interesse. Ma qualcuno confonde il dialogo con il tifo”.

E’ particolarmente prezioso quel “con interesse”. È un eufemismo (sta per: con folle trepidazione), ma sta lì per inserire un concetto espresso poi nell’articolo: “E’ noto che Papa Francesconon ama l’interventismo ecclesiale a gamba tesa nel dibattito politico”.

Eh sì, non lo ama proprio. Grana ci tiene a dirlo: finalmente un papa che non interviene a gamba tesa, che segue con “sguardo alto e distaccato”. “Con Francesco si è decisamente voltato pagina”: non come in passato, spiega Grana, come all’epoca di Ruini, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Quelli erano papi politici, integralmente terrestri! Interventisti, sovranisti, leghisti…

Sì sì, Grana ci offre questa perla: Francesco ha aperto un’epoca di assoluta trascendenza, tutto liturgie, canti gregoriani, incenso, omelie edificanti… niente politica! “Sguardo alto e distaccato”!

Cancellate dalla vostra testa gli incontri con Sanders durante le rpimarie americane, gli encomi pubblici a Bonino e Napolitano, “due grandi italiani”, gli assist a Fedeli, Gentiloni… gli innumerevoli attacchi al sovranismo, le frecciate a Trump durante la campagna elettorale, le intemerate sull’Europa, l’ambiente ecc…. Non sono mai esistiti.

Grana continua a introdurci nelle “segrete stanze”: Bergoglio non ha alcun interesse per la politica politicante, sta discreto e indifferente alla finestra. Ma altri, invece no. Altri si sono sbracciati o si sbracciano troppo. Tra questi altri, accanto ai cattivoni dell’era pre-Francesco, Grana cita alcuni personaggi. Un po’ come se dicesse: lettore che mi hai seguito sino a qui, adesso ti sbalordisco! Ti confondo con la mia capacità di analisi sopraffina. E chi sono gli interventisti che esagerano, che non hanno lo “sguardo alto e distaccato” del capo? Sentite sentite: sono Nunzio Galantino, Antonio Spadaro Bartolomeo Sorge e Francesco Occhetta.

Sì, avete letto bene. Grana ha chiaro che questi personaggi effettivamente travalicano: si candidassero, se il loro primo e forse assoluto interesse è la politica!

Quello che a Grana non ha chiaro, o forse sì, è chi sono i personaggi citati.

Vogliamo dirglielo da questo blog? E diciamoglielo, a costo di mandarlo in confusione.

Quei quattro, caro Grana, sono gli uomini di Bergoglio per eccellenza: Galantino è quello che ha estratto dal cappello e trasformato nel dominus della Cei per molti anni: Spadaro è, oltre che un gesuita, il suo consigliere prediletto; gli altri due sono anch’essi gesuiti, come Spadaro e come Bergoglio, e fanno parte della stessa squadra!

Per cui sostenre che Bergoglio non è interventista è una bufala; suggerire che i suoi pretoriani fanno il contrario, contro la volontà dle loro capo, è abusare della credulità del lettore. O no?

—

